Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 20 febbraio 2024

Oggi in edicola, 20 febbraio 2024

Abbattuto autovelox a Spadarolo

L’ombra di Flaximan dietro al gesto. Nella notte tra domenica e lunedì qualcuno ha sradicato un autovelox posizionato sulla strada Marecchiese. Il rilevatore della velocità era stato richiesto dai residenti della zona, alle prese con tamponamenti o investimenti quotidiani. “Non abbiamo accolto con piacere questo fatto”, commenta infatti uno di loro. “I velox sono stati messi proprio perché questa via è storicamente pericolosa e si verificano molti incidenti. Condanniamo il gesto” (Corriere, ilCarlino).

Disubbidienti al volante, il 2024 inizia a suon di multe

Nel primo mese e mezzo del nuovo anno sono state oltre 100 le multe per sosta sulle strisce pedonali, 50 per aver parcheggiato nei posti riservati agli invalidi, 38 per chi era alla guida con il cellulare in mano. I dati della polizia locale rilevano un’impennata di reati contro il codice della strada rispetto allo stesso periodo del 2023 (ilCarlino, Corriere).

Rivabella, nasce il Comitato per la sostenibilità e il benessere della collettività

Riunisce al momento una cinquantina di residenti. Il comitato vuole far sentire la propria voce in merito al piano particolareggiato su proprietà privata recentemente approvato dal Comune. “Abbiamo ben presente che si tratta di un’area privata. Quello sul quale vorremmo fare riflettere maggiormente è che quest’area verde di 31mila metri quadrati è un patrimonio che non ha eguali a Rimini. Peccato che verrà presto spazzato via da un progetto (con un edificato di 7mila metri quadrati) che prevede la costruzione di cento nuovi appartamenti disposti su quattro palazzine di 15 metri di altezza l’una e una fascia destinata a parcheggio”, spiega la portavoce del gruppo, Paola Donati (Corriere).

Azione Cattolica, cambio di guardia

Manuel Mussoni lascia la presidenza dopo sette anni. Sono tre i nominativi emersi per la successione domenica durante l’assemblea che si è svolta a Villa Verucchio. Sarà il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi a decidere tra essi, entro due settimane (Corriere).

E’ morto Guido Menozzi

Originario del lago di Garda, nel 1968 arrivò a Rimini per coltivare la sua carriera millitare in aeronautica. A Rimini poi prese moglie e nel 1974 acquistò uno stabilimento balneare. Per trent’anni è stato presidente del Sib Confcommercio (ilCarlino, Corriere).

Il ricordo di Navalny

Poco distante dall’arco d’Augusto a Rimini, già venerdì scorso alle 20, all’arrivo della notizia, 25 cittadini russi si sono radunati per un tributo al dissidente Alexei Navalny, oppositore del presidente russo Vladimir Putin, morto in circostanze misteriose nella colonia penale di Kharpin. Nel tardo pomeriggio di domenica, il tributo si è ripetuto in piazza Tre Martiri. Chi partecipa ha paura. “In molti hanno chiesto di non essere fotografati perché temevano ripercussioni in Russia per sé e per le famiglie, ma sono venuti comunque”, spiega una studentessa (Corriere).

Riccione, il playhall sarà dedicato a Massimo Pironi

“È stato proprio Massimo a inaugurare il 9 dicembre del 2011 il palazzetto che a breve gli verrà intitolato”, ricorda Alessandro Casadei di Riccione podismo. L’ex sindaco Pironi, ha perso la vita a 63 anni il 7 ottobre del 2022, assieme ad altre cinque persone, nel terribile incidente sulla A4, all’altezza di San Donà di Piave,mentre era alla guida di un pulmino dell’associazione Cuore 21. “La memoria di Massimo è ancora molto viva, ma questa intitolazione potrà alimentarla per le future generazioni”, commenta la presidente di Cuore 21 Cristina Codicè (ilCarlino, Corriere).

Una voce per San Marino

La finale dell’evento che sceglierà il rappresentante del Titano all’Eurovision song contest si terrà questo sabato. Tra i finalisti ancora non si vedono i nomi di di Mamhood e Annalisa, invocati dai sammarinesi. Ci sono i Jalisse e Marcella Bella, Pago, Corona e forse anche Loredana Bertè (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Automobilisti, pioggia di multe | Sessant’anni a tutta birra

CorriereRomagna: Fleximan a Spadarolo, distrutto l’autovelox | Professione pericolo, vita da stuntman

Oggi a Rimini

Dalle 9,30 in fiera Beer&food attraction

Alle 16 al cinemino del palazzo Fulgor il film ‘Il Bidone’ di Federico Fellini

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Smoke sauna. I segreti della sorellanza’ di Anna Hints

Alle 21 al cinema Settebello il film ‘Viaggio a Tokyo’ di Yasujirô Ozu

Alle 21,30 al Multiplex Le Befane il film ‘Adagio’ di Stefano Sollima

Alle 21,15 al salone Snaporaz di Cattolica il documentario ‘Cocoricò tapes’

Alle 20,30 al Supercinema di Santarcangelo il documentario ‘La quercia e i suoi abitanti’

Alle 21 al Supercinema di Santarcangelo il film ‘Una bugia per due’