Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 20 febbraio 2025

“Se muoio voglio farlo in Romagna”

Cinque anni fa si scoprirono i primi contagi del coronavirus in Italia. Prima il paziente di Codogno, in Lombardia, pochi giorni dopo a San Clemente, nel riminese. “Se devo morire voglio restare in Romagna”, rispose il ristoratore Cesare Emendatori ai medici riminesi che volevano trasferirlo a Milano. Sulle pagine del Corriere il suo ricordo e un’intervista a Raffaella Angelini, oggi in pensione, ma all’epoca responsabile del dipartimento dell’Asl Romagna che ha gestito l’emergenza. “Come l’11 settembre”, dice, “credo che tutti ricordino il momento e il luogo esatto in cui si trovavano il giorno in cui ebbero la notizia del primo contagio italiano” (Corriere).

Lotta all’evasione, recuperati 50 milioni in 4 anni

Negli ultimi quattro anni il comune di Rimini ha recuperato 50 milioni di euro sottratti al fisco ed entro fine 2025 si conta di recuperare altri 10 milioni. Dei milioni recuperati, 38 arrivano dall’imu, e in particolare 30 per il mancato versamento di imu e tari per alcuni appartamenti gestiti regolarmente in forma imprenditoriale come casa vacanze, ma con proprietari residenti. L’assessore Juri Magrini conferma “l’importanza dell’attività di controllo e di verifica dell’amministrazione comunale a contrasto dei fenomeni di evasione e di elusione tributaria, a cui si aggiunge un altrettanto importante impegno da parte degli uffici competenti nell’accompagnare e sostenere i contribuenti nel regolarizzare” (ilCarlino, Corriere).

Statale, il 28 febbraio apre il sottopasso di via Euterpe

Collaudo positivo l’altro ieri per il nuovo sottopasso carrabile di via Euterpe in direzione monte-mare. L’apertura alla fruizione pubblica è prevista per il 28 febbraio e contestualmente aprirà anche il ramo di uscita dalla Statale 16 in corrispondenza con via Repubblica, chiuso dal 2023 (ilCarlino, Corriere).

Delitto Paganelli, interrogatorio a sorpresa per Valeria Bartolucci

Non ha risposto alle domande del procuratore Luciano Paci, Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, al momento unico indagato per l’omicidio di Perina Paganelli il 3 ottobre 2023 poco dopo le 22 nel garage del loro condominio in via del Ciclamino. Secondo il procuratore, nel corso degli ultimi giorni sono emerse novità rilevanti per l’indagine. Potrebbe, in particolare, essersi aggravato il quadro indiziario nei confronti di Dassilva. Da qui l’esigenza di chiarire alcuni punti con Bartolucci che però non ha collaborato (ilCarlino, Corriere).

Villa Verucchio, congelati i fondi per Masini e i feriti di Sitta

I soldi raccolti con il crowfundind promosso dall’associazione di commercianti ‘Vivilla’ non sono ancora stati distribuiti alle quattro persone ferite la notte di Capodanno da Muhammad Sitta, prima di essere fermato e ucciso dal maresciallo Luciano Masini. La cifra raccolta ha superato quota 50mila euro, soldi da destinare alle spese legali per Masini e alle vittime. Tuttavia, per ora i fondi risultano congelati in attesa che “la magistratura si esprima sulla vicenda”, spiegano dall’associazione. Perché, “se si registrerà il ‘non luogo a procedere’ sarebbe giusto che i soldi tornassero ai donatori” (Corriere).

Codice (profondo) rosso

La recente inaugurazione del nuovo anno giudiziario è divenuta occasione per un’analisi a tutto tondo sulla situazione della giustizia nel territorio riminese (e non solo). Ne emerge un quadro complesso e articolato, in cui spiccano in modo marcato due temi principali: da una parte la criminalità organizzata, radicata in modo sempre più profondo; dall’altra un’inasprirsi dei cosiddetti reati “codice rosso”, legati alla violenza di genere, in netto aumento rispetto al passato (ilPonte).

La diocesi prega per il Papa

In occasione della ricorrenza cattolica della ‘Cattedra di Pietro’, il 22 febbraio, questo sabato, il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, invita tutte le parrocchie e tutte le comunità religiose a pregare per papa Francesco con la recita del rosario e con una specifica intenzione nella preghiera dei fedeli alle messe festive di sabato e domenica. Inoltre, sabato alle 10 è prevista la santa messa alla chiesa dei Paolotti e l’Adorazione fino alle 12 (ilPonte, ilCarlino, Corriere).

Cultura, addio a Minarini

L’artista riminese Maurizio Minarini aveva 87 anni. E’ morto nel tardo pomeriggio di martedì a seguito di un’emorragia. Appena una decina di giorni fa si era chiusa la mostra a lui dedicata dal Museo della Città. “Quando cammino sulla spiaggia, soprattutto d’inverno provo una grande sensazione di spazio e di luce”, raccontava di sé. I funerali si terranno oggi alle 15 nella chiesa di San Giovanni Battista (ilCarlino, Corriere).

Oggi a Rimini

Alle 17 al cinema Fulgor il monologo multimediale di Gabriele Del Grande ‘Il secolo è mobile. Una storia delle migrazioni in Europa vista dal futuro’

Alle 19 al cinema Settebello il documentario breve lgbtq+ ‘A love story: Berlin 1942’ di Caterine Clay

Alle 21 in piazza Tre Martiri ‘Appello all’umano’

Alle 21 al cinema Tiberio il film di animazione ‘Una barca in giardino’ di Jean-François Laguionie

Alle 21 al cinema Settebello il film ‘Aimée e Jaguar’ di Max Färberböck

Alle 17 al Centro della pesa di Riccione cineracconto di Paolo Pagliarani sul cinema d’animazione

Alle 21 al Centro della pesa di Riccione il racconto di viaggio di Francesco Focaccia sulla Thailandia