BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 21 febbraio 2025

Oggi in edicola, 21 febbraio 2025

Spiaggia, Tar Liguria boccia la proroga Fitto

Il Tribunale amministrativo della Liguria ha rigettato il ricorso di tre balneari contro il comune di Zoagli, Genova, alle prese con i bandi delle gare. Secondo i balneari sarebbe necessario prorogare le concessioni fino a settembre 2027, come da recente decreto legge del governo in accordo con la Commissione europea, mentre contestano nella procedura del comune il mancato rispetto dei meccanismi di indennizzo previsti per i concessionari uscenti. Secondo i giudici, non esiste alcun accordo formale (scritto) tra Italia e Ue che obblighi le amministrazioni locali a estendere le concessioni (Corriere, ilCarlino).

Le reazioni

“Non siamo preoccupati per la decisione in sé, ma per la confusione che si sta creando”, spiega Maurizio Rustignoli di Fiba-Confesercenti. “Normale che non ci sia un accordo scritto. È sufficiente, a dimostrazione di quanto l’accordo sia stato raggiunto, la pronuncia della Commissione europea che conferma un percorso indispensabile condiviso sulle concessioni”, aggiunge. “Non spetta a un Tar decidere se una legge vale o no, in quanto in questo caso stiamo parlando di una legge legittimamente emanata dal governo”, dichiara Mauro Vanni di Confartigianato imprese demaniali (Corriere).

Il comune di Rimini chiede chiarezza

“È evidentemente un elemento su cui deve fare chiarezza il governo italiano”, commenta l’assessora del comune di Rimini Valentina Ridolfi. Per Ridolfi, i tempi sono stretti “visto che la sentenza del Tar mette in discussione non solo l’accordo con l’Ue, ma la legge 166/2024 che proroga al 2027 la validità delle concessioni demaniali”. E la stagione sarà ai nastri di partenza tra due mesi. “La stragrande maggioranza dei comuni italiani, Rimini compreso, ha in essere proprio in questi mesi e in queste settimane il lavoro tecnico-amministrativo di redazione delle evidenze pubbliche di assegnazione delle concessioni” (ilCarlino).

Tar, cosa succede in Emilia-Romagna

Le cause in materia di concessioni del demanio marittimo sono passate dalle 13 del 2023 alle 57 del 2024. Sono i dati diffusi dal Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna ieri, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. In generale, nel corso del 2024, le cause sono aumentate con 1.208 procedimenti aperti, 305 in più rispetto al 2023, con una crescita percentuale del 34%. Oltre a quelle balneari, sono aumentate anche le cause in materia di immigrazione, dalle 123 del 2023 alle 249 del 2024, e le esecuzioni delle condanne del giudice del lavoro in materia scolastica, dalle 15 del 2023 alle 206 del 2024 (Corriere).

La festa per i 10 anni di ‘Piacere Spiaggia Rimini’

Domenica pomeriggio, al teatro Galli di Rimini, andrà in scena lo spettacolo di musica e immagini per celebrare i 10 anni di attività di Piacere Spiaggia Rimini, l’agenzia di marketing che ha promosso eventi di valorizzazione della spiaggia riminese e l’ha trasformata in un vero e proprio palcoscenico culturale, ospitando eventi di grande richiamo come la Notte Rosa, la Color Run e mostre all’aperto lungo la battigia. “Mare mare mare – I grandi successi delle nostre estati” è il titolo dello spettacolo (Corriere).

Restauro per i mosaici della Domus

Sono partiti da pochi giorni i lavori di restauro dei mosaici della Domus del chirurgo, in piazza Ferrari a Rimini. Ad eseguirli è la Arte & Restauro srl di Ravenna. Dirige i lavori Annalisa Pozzi, funzionario archeologo della Soprintendenza di Ravenna. I tecnici saranno all’opera anche in orario di apertura del sito archeologico, affinché tutti possano vederli. “Un tassello fondamentale di un programma complessivo di recupero della Rimini storica”, commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad (Corriere).

Covid 5 anni dopo: i numeri di Rimini

La pandemia ha fatto registrare 196.373 casi nel territorio provinciale, 75.368 nel comune capoluogo, dove 3.426 persone sono state ricoverate in ospedale per covid. Le vittime sono state 694, “vite spezzate che, come città, porteremo sempre nel cuore e nella memoria”, commenta l’assessore Kristian Gianfreda (ilCarlino).

Rapporti sessuali con l’atleta 13enne: condannato l’allenatore

Secondo le indagini della procura di Rimini, il 45enne avrebbe avuto rapporti sessuali con la giovane calciatrice prima che compisse 14 anni, nelle occasioni in cui l’ha ospitata nella primavera del 2023, in quanto lei è residente nella provincia di Forlì-Cesena. Mercoledì, in tribunale a Rimini, l’uomo ha patteggiato due anni di reclusione e 90mila euro di risarcimento. La pena di reclusione sarà sospesa se frequenterà un’associazione specializzata per intraprendere uno specifico percorso di recupero (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Abusi su 13enne, allenatore patteggia | Amici degli animali, ma non del fisco

CorriereRomagna: Sesso con allieva 13enne, allenatore patteggia | Canile, aumentate le tariffe

IlPonte: Non scappare, fatti carico | Rimini… profondo rosso

Oggi a Rimini

Alle 18 alla biblioteca Gambalunga Nevio Spadoni presenta la sua raccolta poetica ‘Parol d’sel e d’mél / Parole di sale e di miele’

Alle 21 al teatro Galli Linus in ‘Radio Linetti live’

Alle 21 nella saletta della stazione di Bellaria Vittorio Ondedei alias Rubens Camillas presenta il suo libro ‘Cuore?’

Alle 21 al Teatro sociale di Novafeltria lo spettacolo musicale ‘La medusa è un ispessimento dell’acqua’ con Enrico Malatesta e Lucia Fontanelli

Alle 21 al Cocoricò di Riccione Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri in ‘La sparanoia. Atto unico senza feriti gravi purtroppo’

Alle 17,30 al centro polivalente di Cattolica Giuseppe Vanni presenta la sua raccolta poetica ‘Transumanesimo’

Dalle 23,30 al Peter Pan di Misano serata anni 90 ‘Rimini Bellissima’ con i dj Alex Giorgetti, Mirko C, Matteino e Botteghi