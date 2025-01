BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 21 gennaio 2025

Oggi in edicola, 21 gennaio 2025

Fiera di Rimini: internazionali e romagnoli

Intervista al presidente di Italian exhibition group Maurizio Ermeti. “Il mercato italiano è saturo. Le fiere devono sempre più diventare internazionali. L’estero è la via di sviluppo”, spiega. Su questo Ieg è già sul pezzo. “In Italia è il gruppo che organizza più fiere all’estero come organizzatore diretto”. Tuttavia si guarda anche alla Romagna. “Gli accordi più importanti li abbiamo fatti: con Macfrut, con la Fiera avicola… e queste manifestazioni hanno trovato un grandissimo livello di sviluppo. Gli altri territori romagnoli potrebbero entrare in rete con la nostra attività congressuale” (Corriere).

Lotta alla sosta selvaggia

In questi giorni di Sigep si vedono macchine parcheggiate in ogni dove e in ogni modo, soprattutto nelle vicinanze della fiera e anche sul lungomare, dove il popolo del Sigep torna a dormire in hotel o va a cena la sera. In particolare, nei primi due giorni della manifestazione “sono state 300 le multe per divieto di sosta tra la zona della fiera e Marina Centro” (ilCarlino).

Influenza verso il picco

“Vaccinatevi, ridurrete del 30% il rischio di infarto”. L’appello è di Carlo Biagetti, direttore dell’Unità operativa di Malattie infettive, in vista del picco influenzale, atteso al massimo per la prossima settimana. Dai dati disponibili, a ieri nel riminese le vaccinazioni contro l’influenza stagionale sono 39.015, di cui 28.543 dedicate agli over 65, per il distretto di Rimini, e 17.668, di cui 13.256 destinate a over 65, per il distretto di Riccione (Corriere).

“No al partito dei cattolici, sì al pensiero moderato”

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad s’inserisce nel dibattito del Pd sull’attivismo dei cattolici progressisti. “Quello che posizioni moderate possono davvero apportare è uno stimolo di idee e un booster di concretezza con il dichiarato obiettivo di mettere al centro temi e cose che riguardano la vita di tutti, e non possono essere evitati per timidezza o qualsiasi spicciolo interesse interno”. Per esempio, “su sicurezza e imprese noi del Pd dobbiamo essere proattivi e pragmatici. E comprensibili nella comunicazione” (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Concessioni balneari, ‘Mare libero’ diffida il comune

Seguendo le disposizioni della legge Fitto, il comune di Rimini il 30 dicembre ha prorogato fino al 30 settembre 2027 le concessioni balneari agli attuali gestori. “La giunta comunale riminese, facendo finta di non conoscere che la proroga al 30 settembre 2027 è stata dichiarata, dal Tar Lazio, Tar Liguria, Tar Campania, non conforme al diritto comunitario, con obbligo di disapplicarla, ha prorogato, illegittimamente, la scadenza delle concessioni demaniali turistiche al 30 settembre 2027”, spiega il presidente del coordinamento Mare libero Roberto Biagini che ha diffidato il comune (ilCarlino, Corriere).

Agguato ultras: è una vendetta

L’aggressione ai tifosi riminesi da parte dei tifosi cesenati che si è vista domenica scorsa allo stadio di Gatteo probabilmente è una ritorsione per l’agguato subito dai tifosi cesenati in un circolo di Bellaria il 12 novembre scorso. Questa è l’ipotesi investigativa dei carabinieri. L’episodio di Bellaria, tra l’altro, è tra quelli che hanno portato il prefetto di Forlì a vietare domenica la trasferta dei tifosi riminesi per il derby del basket, oltre ai disordini scoppiati in occasione della partita di andata (ilCarlino, Corriere).

Molestie a ragazzino disabile

L’ex amico di famiglia, un 50enne residente nella provincia di Rimini, è stato condannato a 6 anni e 6 mesi per aver molestato sessualmente un undicenne disabile, figlio di conoscenti. L’uomo era stato scelto per prendersi cura del ragazzo quando i genitori erano fuori casa per lavoro. Durante un colloquio con un operatore sanitario nel 2017, il ragazzo ha confidato di aver subito “attenzioni particolari” da parte dell’uomo (ilCarlino).

Oggi a Rimini

Dalle 10 in fiera a Rimini ‘Sigep’

Alle 16 (vos), 18 e 21 (vos) al cinema Tiberio la commedia inglese ‘Fisherman’s Friends’ di Chris Foggin

Alle 21 al teatro Galli ‘La coscienza di Zeno’ di Italo Svevo con Alessandro Haber

Alle 21 al cinema Fulgor in anteprima il film ‘Al progredire della notte’ di Davide Montecchi

Alle 21 al Teatro nuovo di Dogana (San Marino) Natalino Balasso e Michele Di Mauro in ‘La grande magia’ di Eduardo De Filippo