Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 21 marzo 2024

Oggi in edicola, 21 marzo 2024

L’interesse pubblico dello stadio Neri

Ieri in comune ha iniziato a lavorare il gruppo tecnico incaricato di definire l’interesse pubblico della proposta di Aurora immobiliare per la ricostruzione dello stadio Romeo Neri di Rimini. “Un intervento che interessa il principale impianto sportivo della città e con esso tutto il quartiere in cui sorge”, ha ribadito il sindaco Jamil Sadegholvaad (BuongiornoRimini, ilCarlino).

Rimini, vai oltre

“Non si può chiedere all’oste se il vino è buono, però, credetemi sulla parola: il dossier di candidatura di Rimini capitale italiana della Cultura 2026 era non buono, ma ottimo”. Giorgio Tonelli, presidente del comitato Promotore per Rimini 2026 commenta l’esito di un percorso che a suo modo, certamente non quello atteso, ha arricchito la città (ilPonte).

Collegamenti, la riviera vuole più treni per Milano

Se non sembrano ancora maturi i tempi per un volo diretto Rimini-Roma e per i voli da e verso la Germania, sul fronte treni si segnalano novità in vista. Regione, l’Apt e i Comuni stanno lavorando per ottenere una decina di collegamenti Fracciarossa in più a prezzi scontati, in particolare da Milano. Per l’estate, tornerà anche il treno diretto da Monaco di Baviera (ilCarlino).

L’angelo del fango in carrozzina

Il 43enne Simone Baldini, ex atleta paraolimpico, è uno dei 30 Cavalieri al merito premiati ieri pomeriggio al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Motivazione: «l’immediata disponibilità offerta alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna». Simone e la sua fidanzata Ilaria erano andati a spalate il fango a Forlì il 21 maggio scorso (ilCarlino).

Il gioco d’azzardo non molla

Slot, videolottery, gratta e vinci, scommesse sportive, lotto: si gioca con tutto e di tutto. E sembra una marcia inarrestabile: l’azzardo legale nel 2022 ha totalizzato 136 miliardi, quasi tre finanziarie del governo. E nel 2023 si sono superati gli 80 miliardi di solo online. I dati preoccupanti arrivano dal “Libro nero dell’azzardo”. Rimini non è esente dalla “febbre”: 1.798 euro pro capite giocati (ilPonte).

Frasi razziste alla partita under 15

L’episodio durante il match del campionato provinciale del 10 marzo a Verucchio. La padrona di casa ospitava la Young Santarcangelo. Un intervento scorretto di un giocatore del Verucchio gli fa guadagnare un cartellino giallo. Avendone già messo un altro da parte, scatta il rosso e l’espulsione. Dalle tribune un genitore ospite lancia un insulto razzista. L’arbitro prende nota, la cosa finisce sul tavolo del giudice sportivo e lo stadio del Santarcangelo si becca due turni di espulsione. Trecento euro la multa per la società (Corriere, ilCarlino).

Colpo grosso a Santa Giustina

Nella notte tra martedì e mercoledì, i malviventi sono entrati nella filiale della Banca Malatestiana scassinando una porta laterale. Hanno smurato la cassa forte e sono fuggiti via col bottino: circa 200mila euro. Le forze dell’ordine sono arrivate tempestivamente sul luogo, allertate dall’antifurto collegato, ma i ladri sono riusciti a fuggire via prima (Corriere, ilCarlino).

San Marino, il 9 giugno le elezioni anticipate

Nei giorni scorsi, le dimissioni rassegnate in blocco dai gruppi consiliari, ieri il decreto dei capitani reggenti. La crisi innescata dalla mancata elezione dei reggenti indicati dalla maggioranza dovrebbe quindi essere chiusa dall’esito delle urne. “Ci siamo impegnati al massimo, è stata una legislatura difficile e ora tocca ai sammarinesi fare scelte che avranno una portata storica per il futuro del Paese”, commenta Repubblica Futura. “L’iniziativa l’abbiamo presa noi, sicuri che sia il momento di cambiare aria”, commenta Rete (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Hotel a luci rosse, sette indagati | In viaggio con il Papa

CorriereRomagna: Frasi e insulti razzisti alla partita degli under 15 | Ecco i bimbi sulla papamobile

IlPonte: Rimini, vai oltre | A che azzardo giochiamo?

Oggi a Rimini

Alle 17, 19 e 21 al cinema Tiberio il documentario di Paolo Muran ‘Biasanòt. Storia di notti bolognesi, di musicisti, giornalisti e altri sciagurati di una città che non andava mai a letto’

Alle 17,30 in cineteca il film ‘L’amore coniugale’ di Dacia Maraini sarà introdotto dall’autrice in conversazione con le protagoniste Anna Maria Licciardello e Macha Meril

Alle 21 al teatro Galli Eros Pagni in ‘Così è (se vi pare)’ di Luigi Pirandello

Alle 21 in cineteca e alle 22,30 al Fulgor il film ‘Zafira l’ultima regina’ di Damien Ounouri e Adila Bendimerad

Alle 21 al cinema Astra di Bellaria il film ‘Cléo dalle 5 alle 7’ del 1962 di Agnès Varda

Dalle 20,30 in biblioteca a Santarcangelo ‘Giornate di Tonino 2024’

Alle 21 al teatro Lavatoio di Santarcangelo il recital ‘Storie di grazia e di amicizia’ omaggio a Grazia Deledda con Paola Contini e Paola Sabbatani