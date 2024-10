BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 21 ottobre 2024

Oggi in edicola, 21 ottobre 2024

Maltempo: danni e matrimoni

Sabato su Bellaria sono caduti molti più dei 90 millimetri di pioggia che ci si attendeva per l’intero mese di ottobre. Il Corriere Romagna parla di 124 millimetri d’acqua in meno di 24 ore, il Carlino di 160 millimetri tra mattina e primo pomeriggio. Un centinaio gli interventi che hanno impegnato vigili del fuoco e protezione civile. A causa di un guasto elettrico tre famiglie hanno dovuta lasciare temporaneamente le loro abitazioni (ilCarlino, Corriere). Nella giornata di ieri, comunque, i problemi pian piano sono andati rientrando e nella chiesa del Sacro Cuore ancora un pochino allagata si è celebrato il matrimonio da tempo programmato (Corriere).

Torre Pedrera, la colonia bresciana va all’asta

Nota anche come colonia marina Valledrana, il prezzo base è fissato a 1.050.468,75 euro, mentre l’offerta minima 787.851,56 euro. L’udienza sarà il 10 dicembre. Proprietaria della struttura è la fondazione ‘Villaggio dei ragazzi’ di Maddaloni, in liquidazione dopo l’apertura della procedura di concordato preventivo aperta dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel 2022 (Corriere).

Delitto Paganelli e altre storie

La famiglia di Giuliano Saponi non si è opposta alla proposta di querela per l’incidente del 7 maggio 2023, quello che ha visto il figlio di Pierina Paganelli vittima di un gravissimo incidente stradale all’alba lungo via Coriano. Lo sostengono gli avvocati della famiglia Saponi Marco e Monica Lunedei, a seguito di quanto emerso venerdì durante la trasmissione Quarto grado. “Versando il signor Giuliano in stato di coma, l’atto aveva richiesto la firma da parte di un curatore speciale autorizzato dall’Autorità Giudiziaria e tutta la famiglia, compresa la povera Pierina aveva manifestato il necessario consenso perché la nomina ricadesse (com’era logico in quel momento) sulla moglie” (Corriere).

Estate in nero

Pubblicati gli esiti dei controlli della guardia di finanza di Rimini tra giugno e settembre. Su 500 esercizi commerciali sottoposti a verifica sull’emissione degli scontrini, in 257 casi sono state rilevate irregolarità e staccate dai blocchetti multe che vanno dai 250 ai 500 euro. Sono stati inoltre trovate 25 persone al lavoro senza contratto e altre 69 con contratti non conformi, per un totale di 18 datori di lavoro sanzionati. Infine, sono stati 3mila gli articoli (giocattoli o attrezzature di spiaggia) sequestrati per il mancato rispetto delle norme di sicurezza, e 330mila quelli sequestrati perché contraffatti, in particolare abiti e giochi (ilCarlino).

ELEZIONI

Centro sinistra. Ieri Michele De Pascale ha visitato la provincia di Rimini. Sant’Agata Feltria, poi Santarcangelo, Rimini e Riccione, le tappe. Sanità: “L’Emilia-Romagna non è raccontabile come regione allo sbando, è una delle più avanzate d’Europa, le persone a rischio povertà sono poche e non vedo pullman di cittadini che si spostano per farsi curare nelle Marche”, ha detto. Aeroporti: “Prendo qui l’impegno formale di realizzare il Piano regionale… L’Emilia-Romagna ha le potenzialità per raggiungere i 20 milioni di arrivi, oggi Bologna è già a 11 milioni e non può averne di più”. Statale 16: “un’emergenza nazionale”. Dissesto: “non si può più sottovalutare perché rischia di compromettere il futuro: serve un cambio radicale nella prevenzione” (Corriere).

Centro destra. Nuova Marecchiese 258, il candidato di Fratelli d’Italia Nicola Marcello conferma gli incontri a Roma presso il Ministero infrastrutture e trasporti tra il viceministro Galeazzo Bignami, i tecnici di Anas, i sindaci del territorio e i rappresentanti del comitato. “Una opera simile, che rappresenta l’unico antidoto allo spopolamento della Valmarecchia ed all’inevitabile declino di un territorio fantastico in quanto a bellezze naturalistiche, paesaggistiche ed architettoniche con insediamenti produttivi di prim’ordine”. Nell’accordo di programma Mit-Anas 2021-2025, spiega, “non compare nemmeno un euro per tale opera. Siamo in una fase di programmazione e progettazione” (Corriere).

