Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 22 aprile 2024

Topicida nel cibo del marito, a processo

La 46enne moldava è accusata del tentato omicidio di suo marito. Lo avrebbe fatto attraverso l’iniezione di dosi di topicida nei pasti, ogni giorno. L’inchiesta è scattata nel luglio del 2022, quando l’uomo, un 54enne albanese da tempo trapiantato a Rimini, è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso. La donna, finita ai domiciliari, respinge le accuse. Il processo sarà con rito abbreviato e prevede una nuova perizia medico legale richiesta dalla difesa (ilCarlino, Corriere).

Difende una donna, pestato

Nella notte tra venerdì e sabato il 24enne è finito nel mezzo di una violenta aggressione, in via Sigismondo a Rimini. Ha tentato di aiutare una ragazza che veniva picchiata da un ragazzo. L’aggressore e tutto il suo gruppetto gli si sono quindi scagliati contro. Quando sono arrivati, i poliziotti hanno trovato l’aggredito a terra con i segni dei colpi. Gli aggressori sono stati rintracciati in un bar vicino e denunciati (ilCarlino, Corriere).

“Spiaggiastico”

Un centinaio di persone hanno partecipato allo Spiaggiastico, la passeggiata ecologica dal bagno 47 al bagno 63 a Rimini promossa da Le Befane Shopping Centre con Cooperativa Operatori di Spiaggia di Rimini, Piacere Spiaggia Rimini e Fondazione Cetacea, in vista della Giornata della Terra. Obiettivo: ripulire l’arenile dai rifiuti. Ne sono stati raccolti 134 chili, soprattutto plastica (Corriere).

“Fuga in Europa”

“Bonaccini vuole evitare le conseguenze di una gestione politica tanto fallimentare scappando a mandato non ultimato”. Così Fratelli d’Italia attacca il presidente della Regione Emilia Romagna dopo l’ufficializzazione della candidatura alle elezioni europee. “Una figura politica che ha lasciato la sanità emiliano-romagnola in uno stato di grave difficoltà finanziaria e di inefficienza nelle prestazioni”, secondo il partito di Meloni. “Non meno rilevante è il modo in cui l’alluvione del 2023 è stata gestita, o meglio, non gestita”, aggiungono (Corriere).

In Tanzania, la “Casa del pane di Paola”

Avrebbe voluto fare un’esperienza in Africa, la pallavolista Paola Bagli, scomparsa nel 2015 a 36 anni. per questo i genitori con l’aiuto delle suore di Sant’Onofrio hanno dato vita al progetto grazie al quale da sei anni nei villaggi di Gwandumehhi gli abitanti hanno imparato a fare il pane grazie a un forno che sfama centinaia di persone. “Dopo la realizzazione del nostro forno ne sono stati creati altri due a distanza di 200 chilometri e siamo felici, perché l’idea era quella di sfamare le persone e creare occupazione”, spiegano i Bagli (ilCarlino).

Alle 17 e alle 21 al cinema Tiberio il documentario ‘La canzone della terra’ di Margreth Olin

Alle 17,30 ain cineteca Alessandra Minello presenta il libro ‘Non è un paese per madri’

Alle 19 al cinema Tiberio il documentario ‘La strada che incanta. Storia delle scoperta della Via degli Dei’

Alle 21 al teatro Tarkovskij ‘Elezioni europee: cosa c’è in gioco?’ in video collegamento con il docente di diritto costituzionale Andrea Simoncini