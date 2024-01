Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 22 gennaio 2024

“La terra delle eccellenze”

Il ministro Francesco Lollobrigida ha partecipato all’inaugurazione del Sigep annunciando la legge che istituirà la figura di ‘Maestro dell’arte della cucina italiana’, detta anche ‘legge Massari’. Si riconoscerà “a pieno titolo la paternità al maestro. Offriamo a Iginio Massari la guida della commissione che sarà incaricata di giudicare tecnicamente la qualità dei maestri meritevoli del nuovo riconoscimento”. Già nei primi giorni, non sono mancati tutti gli effetti collaterali della manifestazione legati alla viabilità (ilCarlino).

Nuovo piano spiaggia, vista mare a rischio

“La sala da pranzo del nostro hotel si affaccia direttamente sulla spiaggia, ho clienti che di anno in anno riservano i tavoli che guardano il mare”. La signora Daniela Cevoli è proprietaria dell’albergo Roma Spiaggia sul lungomare di Viserba e ha partecipato all’incontro pubblico promosso per presentare il nuovo piano dell’arenile, rilevando una criticità. “Da quello che si è visto dal rendering che ci hanno mostrato all’incontro il nuovo piano prevede l’abbattimento delle cabine di spiaggia degli stabilimenti balneari e il loro riposizionamento parallelamente alla linea degli alberghi” (Corriere).

Tentata rapina da Spazi

Verso le 10 di sabato sera, un 37enne tunisino è riuscito ad infilarsi nel retrobottega del locale di piazza Cavour a Rimini per rubare dai portafogli dei dipendenti, ma è stato scoperto. Fuggendo, l’uomo ha travolto alcuni clienti. I dipendenti di Spazi insieme ad un poliziotto fuori servizio lo hanno bloccato. Al ladro era andata meglio poche ore prima, verso le 19,30 all’Angolo divino, sempre ai danni dei dipendenti (ilCarlino, Corriere).

Riccione, denunce per l’eredità nella famiglia Cenni

La vedova e la figlia minorenne di Attilio Cenni hanno denunciato per abuso e infedeltà patrimoniali il fratello e cognata dell’imprenditore scomparso lo scorso anno. Pare fosse stato Attilio a rilevare per primo le irregolarità e a chiedere una verifica a campione della documentazione societaria e contabili. Tra le anomalie riscontrate, una delle quattro società partecipate con il fratello aveva emesso fatture per 145.300 euro per servizi contabili pur risultando inattiva (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Eredità contesa, denunce a casa Cenni | Paura al bar Spazi

CorriereRomagna: Corsa clandestina al via. Gli agenti la fermano | Vandali in vetrina

IlPonte: Scelte che costano | Da un anno corre con noi

Oggi a Rimini

Dalle 9,30 in fiera il Sigep

Alle 20,45 all’istituto Fermi l’incontro ‘Adolescenti e genitori: nuovi dialoghi da costruire’ per genitori, insegnanti ed educatori

