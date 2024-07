Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 23 luglio 2024

Oggi in edicola, 23 luglio 2024

Regionali, Frisoni è il candidato di Forza Italia Rimini

Davide Frisoni è il candidato di Forza Italia alle prossime elezioni regionali espresso dal coordinamento provinciale di Rimini. La sua candidatura sarà ora sottoposta all’approvazione della coordinatrice regionale Rosaria Tassinari per la validazione definitiva (BuongiornoRimini).

Elena Ugolini a Rimini

Elena Ugolini, candidata civica alla presidenza della Regione Emilia Romagna, incontrerà oggi per la prima volta i sostenitori riminesi. L’appuntamento è alle 20,45 al teatro Tiberio, nel borgo San Giuliano. La riminese, preside del liceo Malpighi di Bologna, è stata sottosegretaria all’Istruzione del Governo Monti dal 2011 al 2013. Ugolini ha proposto la sua candidatura a centrodestra e centrosinistra. Il secondo ha trovato un accordo sul sindaco di Ravenna Michele De Pascale, mentre nel centrodestra, che non ha ancora ufficialmente sciolto il nodo, il nome di Ugolini girava già da tempo (Corriere).

“Gli americani amano il nostro made in Italy”

L’assessore regionale al turismo Andrea Corsini commenta così i dati relativi ai turisti Usa in Emilia Romagna, o meglio in Emilia. Da gennaio a maggio, risultano la quarta componente turistica straniera in regione con 152.841 pernottamenti, in crescita del 14,1% sullo stesso periodo del 2023 e del 37,1% sul 2019. Però, si fermano in Emilia. Visitano Bologna, mangiano i tortellini, poi vanno a Modena dalla Ferrari. “Facile raggiungibilità: questa deve essere la parola d’ordine per il futuro se vogliamo attrarre sempre più americani”, chiede Patrizia Rinaldis di Federalberghi Rimini. “Senza voli non riusciremo a veicolare quella gran massa di americani che adesso si concentra su Bologna, Modena, Parma”, conferma Antonio Carasso di Promozione alberghiera. Negli anni 80, l’agenzia regionale per il turismo presentò uno studio “su come calamitare il turismo americano in Riviera, che, purtroppo, venne snobbato dagli operatori riminesi”, ricorda Mauro Santinato di Teamwork (Corriere).

“Presto una soluzione”

Il viceministro dei trasporti Galeazzo Bignami accoglie l’invito del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad a cercare una soluzione al problema dei voli per Rimini dirottati su altri aeroporti perché alle 23 i controllori di volo smettono di lavorare. “Abbiamo sensibilizzato Enav ed Enac affinché all’aeroporto Fellini sia garantita la massima operatività”, ha ribadito il viceministro, che ha proposto l’estensione dell’orario fino a mezzanotte in caso di voli in ritardo (ilCarlino, Corriere).

Finisce sotto i furgone e muore

Renata Induini aveva 82 anni. La turista bergamasca era in vacanza a Bellaria Igea Marina. Ieri poco dopo mezzogiorno stava rientrando dalla spiaggia in albergo per il pranzo. Ma non c’è arrivata perché un furgone in retromarcia l’ha travolta e investita. Renata è finita sotto le ruote del mezzo ed è morta. Quando sono arrivati i soccorsi non c’era più nulla da fare. Il conducente si è sentito male quando ha capito cosa fosse successo. Gli è stata ritirata la patente, è stato sottoposto all’alcol test e ad altri accertamenti tossicologici, le indagini sono in corso (ilCarlino, Corriere).

Nuovi sopralluoghi in via del Ciclamino

La squadra mobile della questura di Rimini, coordinata dal sostituto procuratore Daniele Paci, ieri pomeriggio è tornata nel garage del condominio di Villaggio San Martino per nuovi esami a conferma della linea dell’accusa. Anche l’avvocato Riario Fabbri, difensore di Louis Dassilva, arrestato il 16 luglio scorso per l’omicidio di Pierina Paganelli, si è recato sul posto con alcuni colleghi, tra cui Andrea Guidi (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Travolta dal furgone, muore turista | Speranze di gloria

CorriereRomagna: Turista 82enne uccisa da un furgone in retro | “Il mio cambio di vita”

IlPonte: Centenario di don Oreste, il Vangelo dei poveri | La Cer è tratta