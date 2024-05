Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 23 maggio 2024

Oggi in edicola, 23 maggio 2024

Ampliamento fiera, la commissione urbanistica dice sì

La proposta di accordo territoriale prevede un ampliamento di 26mila metri quadri di superficie complessiva in aggiunta a quella esistente, pari a 166mila circa, accompagnato da uno sviluppo delle funzioni possibili, quelle ricreative e di spettacolo anche all’aperto. La linea di sviluppo coincide con il progetto presentato da Ieg per la realizzazione della nuova arena circolare, da 20mila persone. Nel frattempo a ottobre 2024 Ecomondo potrà contare su una superficie aggiuntiva di 8.500 metri quadrati grazie a padiglioni temporanei (BuongiornoRimini, Corriere).

Maxi frode sui materiali edili

Black sand è il nome dell’operazione della guardia di finanza di Rimini che ha condotto all’arresto di quattro persone, al sequestro preventivo di cinque aziende riminesi, 17 veicoli, denaro, conti correnti e disponibilità finanziarie sino all’importo di 2,2 milioni di euro, con 23 persone indagate. L’operazione prende il nome dai materiali (macerie, ghiaia, sabbia) derivanti dai residui di costruzioni o dagli scarti provenienti dalle cave, venduti all’ingrosso attraverso un meccanismo di fatture false che pare abbia reso oltre 2 milioni di euro, l’ammontare dei sequestri (ilCarlino, Corriere).

Finisce sui manifesti elettorali

“Non ho mai acconsentito all’utilizzo della mia immagine per fini politici o propagandistici”, spiega al Carlino Anna Haholkina, italo-ucraina da 12 anni a Rimini. La sua immagine è comparsa su manifesti politici della Lega “in contrapposizione con quella di una donna musulmana con indosso un Niqab, accompagnata dallo slogan: ‘Donne costrette/Donne libere. Da che parte vuoi stare?’”. Si tratta di un’immagine messa in vendita sulla piattaforma Shutterstock, ma “ho firmato il consenso per la vendita per il solo uso commerciale”, spiega. “Le policy che regolano l’uso di tali immagini sono molto chiare e ne impediscono l’uso per fini politici o propagandistici” (ilCarlino).

Affittare casa a Rimini è molto difficile

In provincia il prezzo si attesta sui 23 euro al metro quadro, il quarto valore più alto in Italia. Non aiuta il fenomeno degli affitti brevi turistici, agevolati dall’esplosione delle piattaforme online. “Siamo senza tutele e con i turisti abbiamo gli stessi guadagni senza rischi”, spiegano i proprietari. Ma la categoria maggiormente svantaggiata sembra quella degli studenti (ilPonte).

Inaugurato l’hotel domotico

Si chiama Homie e ieri ha avuto il suo taglio del nastro. Si trova in viale Medaglie d’Oro, a Marina centro, Rimini. “Puntiamo ad offrire il massimo dell’ospitalità e del comfort, ma ad una condizione: non far schizzare i prezzi delle camere alle stelle”, spiega il gestore Nardo Filippetti. Ed è per questo che la tecnologia in Homie ha sostituito l’uomo ovunque sia stato possibile, ma non dappertutto, quindi. “Abbiamo notato che le persone amano essere accolte e servite, specie durante la prima colazione” per cui lì il personale è stato mantenuto così come in reception su tre turni. Inoltre, “abbiamo un capo ricevimento ed un direttore che è fisicamente presente” (Corriere).

A Miramare, prima estate tutta balneabile

Il tratto di litorale vicino al bacino del Roncasso a Miramare, tra gli stabilimenti 140 e 151, da quest’anno è balneabile. Frutto dei lavori del piano di salvaguardia della balneazione ottimizzato (psbo). “Da luglio dello scorso anno infatti la Fossa Roncasso a Miramare è stata completamente risanata dagli scarichi fognari ed è tornata alla sua funzione originale, quella cioè di convogliare a mare le acque piovane, diventando quindi pienamente fruibile per la balneazione”, spiega l’amministrazione comunale di Rimini (Corriere).

“L’ordinanza non sarà modificata”

La capitaneria di porto risponde ai bagnini da giorni in rivolta per la nuova ordinanza sulla sicurezza in spiaggia. “Contiene delle linee guida generali alle quali tutti gli operatori di spiaggia delle località balneari italiane dovranno adeguarsi”, si ribadisce dalla capitaneria. Rispetto ai tempi molto brevi per gli adeguamenti, “non vogliamo mettere in difficoltà nessuno, per cui ci sarà una certa elasticità nei controlli iniziali” (Corriere).

Il Papa e la pace

Il futuro dell’umanità non è “solo nella mani dei grandi leader”, ma soprattutto in quelle “dei popoli; nella loro capacità di organizzarsi e anche nelle loro mani che irrigano, con umiltà e convinzione, questo processo di cambiamenti. Il popolo deve avere coscienza di sé stesso e agire come popolo, agire con questa volontà di fare pace”, ha detto tra l’altro papa Francesco lo scorso week end a Verona (ilPonte).

Oggi a Rimini

Alle 15 al conservatorio Lettimi concerto di apertura della Settimana della musica

Alle 17 al conservatorio Lettimi concerto ‘Il violoncello verticale’

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Niente da perdere’ di Delphine Deloget

Alle 21 al teatro Marilena Pesaresi (San Lorenzo in Correggiano) l’incontro pubblico ‘Occhio alla Palestina. La pace (im)possibile?’ con Roberto Scaini di Medici senza frontiere