BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 23 novembre 2023

Oggi in edicola, 23 novembre 2023

Trecento persone senza dimora

Presentato il rapporto della Caritas diocesana sulla povertà. Sono diecimila le persone che hanno chiesto aiuto all’ente nel corso del 2022. Si parla di 5.400 famiglie, ottocento in più rispetto al 2021. Il problema principale è quello della casa. “Costa troppo”, chiarisce il direttore Mario Galasso. Lo scorso anno in 1.800 si sono rivolti alla Caritas con il problema della casa in affitto, ma piccola o mal ridotta o troppo costosa, senza riuscire a trovarne una nuova. La maggior parte dichiara di poter pagare un affitto tra 300 e 400 euro, il 25% è in difficoltà sulle garanzie (ilPonte, ilCarlino, Corriere).

“La carità non è un servizio, è un dovere”

Di fronte ai dati del rapporto Caritas, il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi ha chiesto più solidarietà. “Tutti devono pensare a tutti, a chi è vicino e lontano e a chi viene da lontano. Perché contro la povertà serve una solidarietà a 361 gradi”, ha detto. “Dobbiamo avviarci a concepire la Chiesa e l’umanità come una famiglia. La carità non va intesa come servizio, ma è la realizzazione di un clima familiare di cui tutti hanno bisogno” (ilPonte, ilCarlino, Corriere).

Inquilini morosi, la risposta di Acer

L’Acer (Azienda casa Emilia Romagna) di Rimini gestisce in tutta la provincia 2.447 appartamenti, di cui 1.545 nel capoluogo: 1.194 Erp e 318 agevolata. Per il 2022 le rette non saldate ammontano a 754.454 euro, su un totale di 6.114.778 euro di canoni di locazione: il 12%. Le richieste di sfratto presentate in tribunale sono state 176: 141 per gli alloggi Erp, 21 procedimenti per morosità arrivati a termine, e 35 per gli alloggi Ers, di cui 10 procedimenti per morosità arrivati a termine (Corriere).

La prima mareggiata di stagione

Le raffiche di vento sopra i sessanta chilometri orari da Nord- est hanno prodotto la prima mareggiata della stagione fredda. Le dune, arretrate rispetto alle volte scorse, hanno retto e protetto gli stabilimenti di Rimini. A Riccione, invece, le onde sono arrivate alle dune. Niente danni agli stabilimenti, ma nei prossimi giorni bisognerà valutare il livello dell’erosione. Oggi le raffiche si abbasseranno a 36 chilometri orari (ilCarlino).

Riccione, Tirincanti assessore al turismo?

Dopo una serie di no, pare che la scelta dell’amministrazione riccionese possa ricadere su Luciano Tirincanti, “regista” della civica Riccione col cuore. La sindaca Daniela Angelini, convinta di procedere nell’istituzione di un nuovo assessorato per il turismo, settore evidentemente strategico per Riccione, nei prossimi giorni incontrerà la coalizione di maggioranza per arrivare a una soluzione (ilCarlino). Il direttore di Federalbeghi di Riccione Luca Cevoli commenta positivamente l’iniziativa di istituire l’assessorato al turismo (Corriere).

Divieto di sosta… in mare

Ieri a Igea un furgone giallo ha raggiunto la battigia increspata. L’autista lo aveva parcheggiato dimenticando di inserire il freno a mano. Ad accorgersi dello strano caso di divieto di sosta è stata una pattuglia della municipale di turno per vegliare sull’ingresso nelle scuole. Dalla targa si è scoperto che il furgone è di proprietà di una ditta edile di Savignano. Era stata parcheggiato in folle su una rampa, vicino a Luce sul mare (ilCarlino, Corriere).

Molestatore in carrozzina

Il fatto si è consumato in una clinica riminese. Un 50enne invalido, costretto in carrozzina, è iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di violenza sessuale aggravata. La vittima è infatti considerata vulnerabile, una 21enne con problemi di deficit cognitivo. Approfittando del suo deficit, l’uomo ha convinto la giovane donna ad accompagnarlo in un corridoio sprovvisto di video sorveglianza. Giunti lì, sempre con una scusa, ha fatto avvicinare la ragazza abbastanza da poterla afferrare per i fianchi, alzarle la maglietta e palpeggiarla nelle parti intime. A dare l’allarme e porre fine al fatto, un’anziana, che passando lì per caso si è trovata di fronte la scena (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Trecento dormono in strada | Pescato in divieto

CorriereRomagna: Disabile in carrozzina violenta una 21enne | Rimini baseball, niente sfratto

IlPonte: Dei delitti e delle pene | Violenza vigliacca

Oggi a Rimini

Alle 18 nella sala Pironi della Provincia (corso d’Augusto) incontro dedicato a Veniero Accreman nel centenario della nascita

Alle 21 al teatro degli Atti in scena ‘Causa di beatificazione (tre canti per voce e tempesta)’ di Massimo Sgorbani, con Matilde Vigna

Alle 21 al cinema Astoria musica rock con le band The Ironsides e Balto