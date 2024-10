BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 24 ottobre 2024

Oggi in edicola, 24 ottobre 2024

Delitto Paganelli 1, le risposte di Louis Dassilva agli inquirenti

Secondo la procura di Rimini il movente che ha portato all’omicidio di Pierina Paganelli è l’amore di Louis Dassilva per Manuela Bianchi. Ma dalle risposte date all’interrogatorio del 26 giugno, sembra che l’unico indagato per il delitto vivesse la relazione con la vicina di casa solo a livello carnale, senza implicazioni sentimentali (ilCarlino, Corriere). Dassilva racconta anche di un dialogo avuto con il fratello dell’amante, Loris. “Mi ha detto all’improvviso: giustizia è stata fatta”. E ancora: “Secondo lui l’omicidio non era opera di uno ma di due” (ilCarlino).

Delitto Paganelli 2, due testimoni dell’incidente di Giuliano Saponi

Martedì la squadra mobile della questura di Rimini ha sentito due persone. Si tratta di due sammarinesi testimoni di Geova. Secondo loro, quella mattina, una abitante in via del Ciclamino portava a spasso il cane proprio nel momento in cui Giuliano Saponi è rimasto vittima di un misterioso incidente, la mattina del 7 maggio 2023. Si parla anche di un automobilsta che avrebbe visto un furgone bianco tagliare la strada a Saponi, in bicicletta, con una manovra strana (Corriere).

Alle cantinette si cambia musica

“Vogliamo cambiare l’immagine un po’ trita della vecchia pescheria”. Claudio Nanni, titolare di due locali, parla anche a nome di alcuni colleghi. “Stiamo investendo sulle attività per fare capire ai riminesi che qui ci si può divertire in sicurezza e senza eccessi”. Tra le novità, per esempio, l’incidenza sempre minore di feste con deejay fino a tarda nottata e l’inserimento di serate all’insegna del calciobalilla. Funziona? “C’è gente di ogni età. Il pubblico è più adulto” (ilCarlino).

L’olio dell’Emilia Romagna è riminese

Il 70 per cento dell’olio regionale è garantito dalla dop e dal bio riminese. Su circa 4mila produttori, quasi 2.800 sono sui nostri colli, per 2.900 ettari, con le loro 650mila piante. La raccolta 2024 sarà pari a 35mila quintali, tre volte la produzione dello scorso anno. La resa però sarà bassa: tra l’8 e l’11 per cento. “L’olio sarà di una qualità davvero notevole”, spiega Sabrina Paolizzi, Arpo Rimini (ilPonte).

ELEZIONI

Movimento 5Stelle. “La nostra provincia ha bisogno di una rappresentanza forte e determinata”, ha detto il senatore Marco Croatti presentando a Rimini la lista dei 4 candidati (Maria Angela Bigoli, Simona Domeniconi, Alberto Nicolini, Federico Lepore). “Ci batteremo affinché venga istituita una legge sul clima” (ilCarlino, Corriere).

Fratelli d’Italia. “Dobbiamo ripetere quel risultato”. I quattro candidati riminesi (Nicola Marcello, Carlo Rufo Spina, Antonia Barnabè, Monia Amadei) guardano al 32,9 per cento delle Europee. Andando sui temi, “le ripetute alluvioni mostrano che si deve fare di più e meglio per il dissesto idrogeologico”, sottolinea la senatrice Mimma Spinelli. “La Marecchiese è una priorità” (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Botte alla 98enne, arrestata badante | “Con lei era soltanto sesso”

CorriereRomagna: Badante ubriaca e violenta. Liberata dall’incubo 98enne | Fotografie di un movente

IlPonte: Allarme lavoro povero | Olio, che bontà!

Oggi a Rimini

Alle 17 in biblioteca Gambalunga Paolo Di Paolo presenta il suo libro ‘Rimembri ancora. Perché amare da grandi le poesie studiate a scuola’ (Festival del mondo antico)

Alle 18,15 in biblioteca Gambalunga Maurizio Bettini presenta il suo libro ‘Per un punto Orfeo perse la cappa e altre storie’ (Festival del mondo antico)

Alle 21 al teatro degli Atti la conferenza di Paolo Giulierini ‘La voce dei vinti. Narrare gli ultimi e la marginalità in un museo archeologico’

Alle 21 al cinema Tiberio il documentario ‘Amala. La lotta e la vita della sorella del Dalai Lama’

Alle 21 al cinema Settebello il film ‘Il vento’ di Victor Sjöström

Alle 18, 18,30, 19 e 19,30) al palazzo della poesia di Santarcangelo la proiezione del carosello ‘Il teatro di Bumbòz’, omaggio al poeta Raffaello Baldini