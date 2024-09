BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola 24 settembre 2024

Oggi in edicola 24 settembre 2024

“I bagnini non vogliono pagare”

Nella polemica sull’ordinanza della capitaneria di porto che impone agli stabilimenti di spiaggia di tenere attivo il servizio di salvataggio anche oltre il periodo ufficiale della stagione balneare, oggi sono proprio i marinai di salvataggio a dire la loro. “La salvaguardia della vita rappresenta una priorità assoluta rispetto agli interessi commerciali degli stabilimenti balneari”, spiega il referente Matteo Angelini. “Avevamo chiesto di posticipare la chiusura dei bagni almeno al 29 settembre, col salvamento attivo. Ma non siamo stati ascoltati. Mentre in Versilia gli stabilimenti hanno deciso di restare aperti fino al 15 ottobre”, spiega. Sul coso di di 1.200 euro per una settimana di servizio, la “spesa è attribuibile a 3 stabilimenti balneari e non ad uno solo, che invece si troverebbe a pagare circa 400 euro” (Corriere).

Arrestata per stalking

Una donna da codice rosso. La 45enne sarebbe stata arrestata per stalking, violenza privata, danneggiamento ed estorsione nei confronti dell’ex compagno 43 enne, con cui tuttora convive rifiutandosi di abbandonare l’abitazione. Per andare via aveva chiesto all’uomo 20mila euro e della richiesta esiste la registrazione audio. Alla fine della relazione amorosa ha iniziato a scrivere brutti messaggi con i pennarelli sul muro, ha continuato approcci sessuali, ha denunciato l’uomo alla polizia per maltrattamenti (ilCarlino, Corriere).

Caporalato nel turismo, 16 attività sospese

Dai controlli effettuati durante l’estate dall’ispettorato del lavoro sugli hotel, sono risultate 85 violazioni della sicurezza e della salute sul lavoro e 15 lavoratori completamente in nero. Tra le violazioni più comuni: mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi, la mancata sorveglianza sanitaria del personale di sala e cucina, la mancata nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la mancata formazione e informazione ai lavoratori. L’esito è stato di 16 attività sospese (Corriere).

Casa vacanze stupefacente

Arrestati giovedì mattina in flagranza il 20enne rumeno e il 24enne romano che avevano preso in affitto un’abitazione in zona turistica a Viserba, che in genere veniva affittata ai villeggianti. Loro l’hanno trasformata in un deposito di sostanze stupefacenti. Durante i controlli la squadra mobile della questura ha trovato oltre 52 chili di droghe, e 80mila euro in contanti, sequestrati (ilCarlino, Corriere).

Salute, Rimini tra le ‘Marmot Cities’

La capitale della riviera romagnola entra nel progetto ‘Marmot Cities’, iniziativa ispirata a sir Michael Marmot, influente epidemiologo impegnato in ricerche sulla lotta contro le iniquità dei sistemi sanitari. Per ufficializzare la cosa, sir Marmot ieri ha visitato palazzo Garampi, accolto dal sindaco Jamil Sadegholvaad con l’assessore alla salute Kristian Gianfreda e Martino Ardigò dell’Asl Romagna (Corriere).

Elezioni, Ugolini: “Una Regione che ascolta”

Elena Ugolini presenta la lista ‘Elena Ugolini presidente’, nata“per coinvolgere il maggior numero possibile di persone che condividono la speranza di una Regione che fa dell’ascolto e del supporto ai cittadini il suo metodo di governo”. Ugolini si rivolge in particolare a persone che da tempo non votano e ai giovani che votano per la prima volta. “I sondaggi indicano che circa il 50% degli elettori è ancora indeciso su come votare, ed è proprio a loro che vogliamo rivolgerci. Il nostro obiettivo è chiaro: dare voce a chi si sente dimenticato e a chi desidera un cambiamento” (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Perseguita l’ex compagno: arrestata | Nessun posto al sole

CorriereRomagna: Una donna da codice rosso. Arrestata per stalking | Casa vacanza, covo della droga

Oggi a Rimini

Alle 9 nell’aula magna dell’università di Rimini il convegno ‘Contrasto alle disuguaglianze e sviluppo dei servizi: il progetto nodi territoriali per la salute’

Dalle 9,30 in fiera ‘Tecna’

Alle 18 in cineteca incontro ‘Scende la pioggia’ sul Piano del verde di Rimini

Alle 18 al palacongressi di Rimini inaugura la mostra di Leonardo Blanco

Alle 20,30 al teatro degli Atti Marco Baliani nello spettacolo ‘Kohlhaas’ (Gli altri)

Alle 21 al palacongressi di Riccione ‘Tre modi per non morire. Baudelaire, Dante, i Greci’ di Giuseppe Montesano con Toni Servillo (Ttv festival)

Alle 21 al teatro Lavatoio di Santarcangelo in scena ‘La notte sulle spalle. Prima puntata’ di Isadora Angelini e Luca Serrani (80esimo anniversario Liberazione)

Alle 18 al cimiterio centrale di Santarcangelo incontro con il tenente colonnello John Kaye, figlio del comandante dell’esercito britannico che nel 1944 contribuì a liberare la città clementina