Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 25 febbraio 2025

Aeroporti, vertice a Bologna

Il presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale ha incontrato i sindaci delle città sedi di aeroporti, vale a dire Matteo Lepore per Bologna, Jamil Sadegholvaad per Rimini, Gian Luca Zattini per Forlì, Michele Guerra per Parma, e i referenti delle società di gestione. Si propone una legge regionale che promuova una strategia di crescita condivisa. In ballo ci sarebbe un patto da 20 milioni (ilCarlino, Corriere).

Morti sul Gran Sasso, esposto in procura

Marco, il fratello di Luca Perazzini, l’escursionista morto sul Gran Sasso assieme all’amico Cristian Gualdi il 22 dicembre, ha chiesto ai suoi legali di presentare un esposto alla procura di Teramo per chiarire le circostanze dell’incidente. Ci si chiede, in particolare, se quel giorno, a seguito del peggioramento delle condizioni meteo, non sarebbe stato il caso che le autorità competenti ordinassero la chiusura della funivia per evitare la salita sulla montagna (ilCarlino, Corriere).

“Paghiamo gli stipendi, ma non troviamo personale”

“Parlo di 1.800 euro netti per le cameriere ai piani, di 2.000 euro circa per i camerieri di sala e di 3.000 euro in su per i cuochi”. L’albergatrice Michela Vandi spiega al Corriere di aver sempre rispettato la legge e pagato stipendi conformi al contratto, eppure, ribadisce: “Quello della carenza di personale è una criticità consolidata che dal covid in poi ha, addirittura, assunto il carattere dell’emergenza” (Corriere).

Liceo Serpieri, la protesta avanza

“Andremo avanti finché non saremo ascoltati”, hanno spiegato ieri manifestando in silenzio sotto le finestre dell’ufficio scolastico provinciale gli studenti del liceo Serpieri di Rimini. “I disagi che ha illustrato il nostro prof (Matteo Mangia, sospeso per una settimana, ndr) sono reali: dalla mancata approvazione del Programma annuale alle “regole incerte” sui viaggi di istruzione, sino ai progetti congelati con estremi danni per chi quest’anno affronterà l’esame di maturità e necessita di crediti. Torniamo a chiedere alla nostra dirigente, Francesca Tornatore, di essere ricevuti” (ilCarlino, Corriere).

Smog: stop ai veicoli inquinanti

Oggi e domani in tutta l’Emilia Romagna stop ai veicoli con motore diesel euro 5 e a tutti i mezzi inquinanti dalle 8,30 alle 18,30. Negli edifici, obbligo di riduzione della temperatura di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (Corriere).

Riccione: niente consiglio comunale da tre mesi

A Riccione il consiglio comunale non si riunisce da tre mesi. Lo denuncia la consigliera comunale d’opposizione Renata Tosi. “La mancanza di un confronto costruttivo tra le parti si riflette anche nella scelta di promuovere decisioni unilaterali, lontane dal parere di chi, nella comunità, è attivamente coinvolto. I segnali di una separazione tra Amministrazione e cittadinanza sono ormai tangibili”, attacca. “Da regolamento è la conferenza dei capigruppo che richiede di convocare il Consiglio dopo la consegna al presidente delle pratiche. Se non ce ne sono, di pratiche, io non ho nessun potere per convocarlo”, risponde il presidente del consiglio comunale Simone Gobbi (ilCarlino, Corriere).

San Marino, è morto Paolo Mularoni

Un malore ha strappato alla vita a soli 45 anni il presidente di Ceramica Faetano e Del Conca Usa, domenica. Alla famiglia di Paolo Mularoni è arrivato il cordoglio del mondo imprenditoriale sammarinese e italiano, della politica e delle istituzioni sammarinesi. “Mancherà a tutti il suo impegno, il suo prezioso contributo di idee e la sua esperienza che ha sempre messo a disposizione della nostra Associazione nei vari ruoli che ha ricoperto in questi anni”, hanno scritto gli industriali del Titano (ilCarlino, Corriere).

ilRestodelCarlino: Gran Sasso, esposto sulle morti | Liceo Serpieri, tensioni e proteste

CorriereRomagna: Alpinisti morti, l’esposto | Studenti sulle barricate

Oggi a Rimini

Dalle 10 all’istituto Lettimi seminario di Pianoforte con il Maestro Tiziano Poli

Alle 14 al cinemino del palazzo Fulgor il film ‘Intervista’ di Federico Fellini

Alle 17 in cineteca l’incontro ‘Federico Fellini e i mestieri del cinema’ con Gianfranco Angelucci

Alle 21 al teatro Galli in scena ‘Il caso Jekyll’ con Sergio Rubini

Alle 21 al salone Snaporaz di Cattolica in scena ‘Zia pace’