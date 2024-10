BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 25 ottobre 2024

Oggi in edicola, 25 ottobre 2024

Luce e gas: escalation delle truffe telefoniche

Sono oltre 500 le segnalazioni di clienti ricevute da Sgr. Il tema di ognuna è il medesimo: verificare la veridicità di telefonate che propongono contratti (sempre più spesso anche in maniera molto aggressiva) o estorcono dati sensibili o diffondono informazioni false. Si tratta per lo più di “telefonate in cui vengono diffuse anche menzogne su Sgr, secondo le quali l’azienda sarebbe stata acquisita da un altro gruppo”, spiega il direttore commerciale del gruppo Lorenzo Pastesini (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Delitto Paganelli

Ieri mattina Loris Bianchi è stato sentito in questura dagli agenti della squadra mobile per “una chiacchierata informale sulla questione dell’incidente nel quale è rimasto coinvolto Giuliano Saponi”, spiega il consulente Davide Barzan. Bianchi avrebbe, inoltre, dato la disponibilità ad effettuare delle copie forensi di due cellulari in suo possesso (ilCarlino, Corriere). Dassilva, le motivazioni del Riesame (ilCarlino, Corriere)

Ordine, i medici confermano Grossi

La lista ‘continuità e rinnovamento’ guidata dal presidente uscente Maurizio Grossi vince le elezioni dell’Ordine dei medici della provincia di Rimini. Il risultato ampio ha portato nel consiglio tutti e quindici i componenti della lista lasciando a bocca asciutta gli sfidanti. Primo dei non eletti, infatti, è il capolista di ‘Uniti per cambiare’, vale a dire Pietro Pesaresi, presidente del sindacato Snami (ilCarlino, Corriere).

Natale a Riccione

Presentato il programma di ‘Riccione Christmas Sea – un Natale dal mare’, con iniziative dal 24 novembre al 24 gennaio. Tra i big attesi, Enrico Ruggeri, che sarà in concerto il 29 dicembre al palacongressi. Attese anche Laura Marzadori, primo violino di spalla alla Scala di Milano, il 26 dicembre, e l’attrice Chiara Francini l’8 gennaio (ilCarlino, Corriere).

Santarcangelo, la polizia municipale ha un nuovo capo

Il 51enne Daniele Del Fabbro è il nuovo comandante della polizia municipale di Santarcangelo. Precedentemente in servizio a Ravenna come commissario superiore, ha superato in concorso gli altri 26 concorrenti. Del Fabbro sostituisce Fabio Cenni che, a sua volta, ha vinto un concorso ed è andato a lavorare al comune di Bologna (ilCarlino, Corriere).

Elezioni, lo scontro sull’alta velocità

Il viceministro di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami ha annunciato l’idea di realizzare una stazione dell’alta velocità Romagna per la linea ferroviaria Adriatica. Sarebbe a Forlì. “Non si capisce la funzionalità di uno scalo ferroviario in un’area del territorio romagnolo che non si presenta oggi come uno snodo ferroviario e stradale capace di connettere i nuovi collegamenti”, risponde oggi l’assessora del comune di Rimini Roberta Frisoni che ne approfitta per ribadire anche la necessità di un nuovo casello della A14 a servizio della fiera (ilCarlino, Corriere).

San Marino, Sergio è ora direttore di Rtv

La poltrona era vuota da fine marzo, quando si era dimesso Andrea Vianello, giornalista. Da ieri San Marino Rtv ha un nuovo direttore generale, ad interim. E’ Roberto Sergio, manager in Rai dal 2004, attualmente direttore corporate e fino a pochi giorni fa amministratore delegato (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Contratti luce e gas, allarme truffe | “Mi sento tranquillo”

CorriereRomagna: I giudici su Dassilva: “Può arrivare a uccidere” | Truffe sulle bollette: boom di segnalazioni

IlPonte: Allarme lavoro povero | Olio, che bontà!

Oggi a Rimini

Alle 17 in biblioteca Gambalunga Angelo Panebianco presenta il libro ‘Azioni individuali e forme di governo’ con Vera Zamagni (Festival del mondo antico)

Alle 18 al teatro degli Atti conferenza ‘Confini violati, confini negati e nostalgie dei confini’ con Monica Maggioni e Vittorio Emanuele Parsi (Festival del mondo antico)

Alle 21 al teatro Galli concerto dell’Orchestra Leonore diretta da Daniele Giorgi per il 200esimo anniversario della Nona Sinfonia di Beethoven

Alle 21 al teatro Astra di Misano lezione del filosofo Marco Guzzi ‘Abitare il luogo della trasmutazione’

Alle 18 in biblioteca a Santarcangelo Gigi Riva dialoga con Wlodek Goldkor (Cantiere poetico)

Alle 21 nella parrocchia di Sant’Agata a Santarcangelo l’incontro ‘La cultura come dono: il percorso dell’autore William Protti attraverso i libri pubblicati da Fara Editore’

Alle 21,30 al teatro Lavatoio di Santarcangelo in scena ‘Canto alle vite infinite. Progetto Terra mater matrigna’ di e con Elena Bucci (Cantiere poetico)