BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 25 settembre 2024

Oggi i giornali riprendono ampi stralci dell’intervista rilasciata da Chiara Saponi, una dei tre figli di Pierina Paganelli, all’Ansa. “Mi domando a questo punto se si può arrivare ad uccidere una donna di quasi 80 anni, una signora che si preoccupava per il figlio e per come andava in famiglia. (…) Quello che mi fa più soffrire è quando parlano male di nostra madre che non si può più difendere” (Ansa, ilCarlino, Corriere).

Giacomo Saponi sapeva delle relazione

“Lo sapevo perché era stata lei a dirmelo”. Giacomo Saponi spiega che sapeva da tempo della relazione tra la cognata Manuela Bianchi e Louis Dassilva. Da prima dell’incidente del fratelli Giuliano, marito di Manuela. Lo rivela nell’intervista in esclusiva ad Anna De Martino del Corriere. “Giuliano quando si è svegliato aveva i ricordi di un ragazzino di 14 anni e aveva cancellato gli ultimi 30 anni”, rivela inoltre Giacomo (Corriere).

Alberta Ferretti entra in “una nuova fase”

La stilista lascia la direzione creativa del marchio che continuerà a portare il suo nome. Lo ha annunciato solo pochi giorni dopo la sfilata della collazione Primavera/ Estate 2025 presentata durante l’ultima Milano Fashion Week. Dopo 43 anni dalla sua prima sfilata. “L’entusiasmo e la passione che nutro per il mio lavoro e per la moda sono immutati, ma credo che sia giusto aprire la strada a un nuovo capitolo creativo per il marchio”. E lei? “Continuerò a svolgere le mansioni del mio ruolo di vicepresidente del Gruppo Aeffe, e al contempo mi dedicherò alle mie grandi passioni, tra cui l’arte” (ilCarlino, Corriere).

Obbligo di salvataggio, cosa dicono gli albergatori

“Questa norma mi sembra un’ingerenza bella e buona nei confronti dell’impresa. La ritengo quindi sbagliata e per questo da riscrivere completamente”. Alessandro Giorgetti presidente regionale di Federalberghi boccia l’ordinanza della capitaneria di porto che, a seguito di una legge nazionale, obbliga gli stabilimenti balneari a mantenere il servizio di salvataggio anche fuori dalla stagione balneare per restare aperti. L’effetto è che nessuno (o pochissimi) stabilimento balneare quest’inverno proverà a destagionalizzare, come da tempo, invece auspicato. Il provvedimento quindi danneggia “chi ha investito per prolungare l’occupazione” (Corriere).

C’è chi non ha chiuso

Al Tortuga beach, bagno 67 Rimini, la stagione va avanti. “Abbiamo il nostro salvataggio in torretta e diamo il servizio. Già sabato scorso abbiamo iniziato a inviare mail agli hotel per presentargli la cosa. E devo dire che albergatori e clienti stanno rispondendo”, spiega il gestore Maurizio Bronzetti. A Rimini resta aperto ancora anche il Tiki 26, a Riccione il 108, 109 e 110 (ilCarlino).

E a Riccione presentano il ‘Mare d’inverno’

Ieri l’assessore al turismo Mattia Guidi ha presentato il programma di ‘Riccione Christmas Sea – Un Natale dal mare’ con iniziative dal 24 novembre al 24 gennaio. L’evento è ispirato all’acqua con la pista di pattinaggio, installazioni luminose ispirate al mare e bolle luminose galleggianti. Tutto sarà all’insegna della sostenibilità “non solo a parole, ma certificata, con la misurazione dell’impatto, la mitigazione e la compensazione dei materiali”, spiega l’assessore Guidi (ilCarlino, Corriere).

Il Pd ha i suoi candidati

A competere per il consiglio regionale dal riminese saranno Emma Petitti, presidente uscente dell’assemblea legislativa, Alice Parma, ex sindaca di Santarcangelo, Simone Gobbi, presidente del consiglio comunale di Riccione, William Raffaeli, medico esperto in terapia antalgica. Il segretario provinciale del Pd, Filippo Sacchetti, sottolinea la scelta “fortemente condivisa, con 90 voti favorevoli e due astensioni” (BuongiornoRimini), ma i Giovani democratici protestano per l’esclusione di Edoardo Carminucci (ilCarlino, Corriere).

La ditta assume il figlio dell’operaio morto

E’ finito il processo a seguito della morte il 16 aprile 2021 del 53enne di origine campana durante i lavori per la nuova viabilità di via Mazzini a Viserba. L’uomo lavorava per la ditta Fadep, il cui responsabile è stato condannato a 8 mesi. La stessa ditta, inoltre, ha risarcito la famiglia e ha assunto a tempo indeterminato il figlio della vittima. Hanno patteggiato a 10 mesi e 20 giorni il conducente dell’escavatrice che aveva travolto l’operaio e il responsabile della ditta Moretti che aveva in subappalto i lavori (ilCarlino, Corriere).

Oggi a Rimini

Dalle 9,30 in fiera ‘Tecna’

Dalle 9,30 al palacongressi ‘Conference of the European Evaluation Society’

Alle 17 a piazzale Cesare Battisti inaugurazione della rotonda ‘Amedeo Montemaggi’

Dalle 20,30 al teatro degli Atti il festival ‘Voci dell’anima’

Alle 18,30 a Villa Franceschi la mostra ‘Toni Servillo tra cinema e teatro, un racconto fotografico’ (Ttv festival)

Alle 21 al Palariccione il film ‘Viva la libertà’ di Roberto Andò con Toni Servillo (Ttv festival)