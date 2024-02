BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 26 febbraio 2024

Oggi in edicola, 26 febbraio 2024

Corsi solo in inglese, interviene l’Accademia della Crusca

Dopo le polemiche sollevate dalla decisione del campus riminese dell’università di Bologna di proporre solo in inglese le lezioni di Economia del turismo, interviene anche l’Accademia della Crusca. Con una lettera aperta, il del presidente Paolo D’Achille si rivolge al ministro dell’Università e della ricerca scientifica Anna Maria Bernini e al rettore dell’Alma Mater, Giovanni Molari. L’eliminazione dell’italiano dall’insegnamento universitario non solo sarebbe un “grave rischio” per la sua sopravvivenza come lingua di cultura, “ma anche come lingua tout court, una volta privata di settori fondamentali come i linguaggi tecnici e settoriali” (ilCarlino).

Problemi d’ansia e disturbi alimentari, i genitori chiedono aiuto

“Le difficoltà nella relazione genitori-figli, specie nel post Covid, si sono acuite”, spiega al Corriere la psicologa Alice Bernardi. Nel 2023, il servizio di consulenza del Centro delle famiglie “ha preso in carico 160 famiglie, per un totale di 400 colloqui. Nel campo delle mediazioni familiari (genitori in via di separazione o divorziati) abbiamo seguito 85 famiglie, effettuando circa 350 colloqui. Totale, 750. Per intenderci, nel 2022 erano state 130 le famiglie che si erano rivolte a noi per una consulenza, mentre per le mediazioni parliamo di 61 percorsi. Quindi 191” (Corriere).

“Ti uccido con l’acido”

Sempre più frequenti e pesanti gli insulti e le aggressioni ricevute dal suo ex fidanzato. Non accettando la fine della relazione aveva iniziato a pedinarla. Il 21enne era arrivato anche a minacciarla di morte. A questo punto la ragazza si è convinta a chiedere aiuto ai carabinieri. Un giudice ha disposto il giudizio immediato per stalking (ilCarlino).

Attenti allo “spoofing”

La tecnica è usata da cyber criminali per appropriarsi di dati personali sensibili o bancari, come le credenziali di accesso. Consiste nel far comparire sul display dello smartphone della vittima il numero telefonico della banca dove si ha il conto e del centralino del Comune di residenza, di un ente pubblico di un ufficio delle forze dell’ordine per conquistarne la fiducia. Quindi: mai dare informazioni di tale natura per telefono (Corriere).

Una voce per San Marino

A rappresentare il Titano all’Eurovision song contest saranno gli spagnoli MEgara con 11:11. La serata condotta da Biggio e da Melissa Greta Marchetto sarà ricordata anche per qualche piccolo contrattempo. Tanto che anche Biggio alla fine dirà: “Questa pagina di tv entrerà nella storia” (Corriere, ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Crusca contro ateneo: no a corsi solo in inglese | Picchiata e minacciata dall’ex

CorriereRomagna: Occhio ai numeri clonati. Rubano dati sensibili | Versi razzisti contro Arasomwan

IlPonte: Anche questa è carità | La terra alza la voce

Oggi a Rimini

Alle 17 alla scuola Marvelli incontro per genitori ed educatori ‘Ambientati nei social’

Alle 21 al cinema Fulgor il docufilm ‘Io, noi e Gaber’

Alle 21,15 al salone Snaporaz di Cattolica il film di Jonathan Glazer, “The zone of interest”

Fonte: buongiornorimini.it