BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 26 novembre 2024

Oggi in edicola, 26 novembre 2024

Che non succeda mai più

Il 4 novembre di due anni fa Alessandro è nato morto durante un parto in casa assistito da due ostetriche. “Il parto in casa l’ho scelto io”, spiega la madre, Federica Semprini Pironi. “Ma quando abbiamo capito che le cose non stavano andando come dovevano abbiamo chiesto di andare in ospedale e invece ci hanno dissuaso, è passato tempo e non hanno neanche chiamato l’ambulanza”, ribadisce Federica, che adesso assieme al marito Marco Pirini si batte affinché non venga archiviata la denuncia presentata contro le due ostetriche (ilCarlino, Corriere).

Start: ancora disagi

Alcune corse saltano del tutto, altre solo alcune fermate. Uno dei risultati è che ci sono ragazzini che entrano a scuola anche con un’ora di ritardo. A raccontarlo è un gruppo di genitori di Rivabella e San Giuliano. Si sa già che la causa principale del disagio è da ricondurre alla carenza di autisti. “Dal 1 dicembre, sul bacino di Rimini, entreranno in servizio 5 autisti che hanno appena terminato la formazione”, assicura Start. “Non credo riuscirà a coprire l’enorme carenza d’organico, visto che, il prossimo anno, in tutta Start Romagna andranno in pensione tra i 40 e i 60 autisti”, fa notare Sandro Di Giacinti della Cisl (Corriere, ilCarlino).

Dalla Germania col treno

In mancanza di collegamenti aerei con la riviera romagnola per i turisti tedeschi, al momento Apt ha pensato di potenziare quelli su ferrovia. Dal 17 aprile al 6 ottobre 2025 ogni giorno arriverà il treno RaiJet delle ferrovie tedesche DB ed austriache Öbb. Oltre a Rimini, i treni provenienti da Monaco di Baviera fermeranno anche a Riccione e Cattolica, mantenendo le tappe Bologna e Cesena (ilCarlino, Corriere).

Cosa ne sarà del teatro Novelli?

Per rimetterlo a posto e riaprirlo servirebbero almeno 10 milioni di euro. Una spesa proibitiva per il comune che ha già finanziato alcuni lavori all’Astoria e che ha da fronteggiare i costi di gestione del teatro Galli. Non si pensa per ora alla demolizione, ma la questione resta aperta: cosa ne sarà del teatro Novelli? Giovedì sera se ne discuterà in consiglio comunale su proposta della consigliera di minoranza Gloria Lisi (ilCarlino).

Via del Ciclamino, in scena la sera del delitto

Alle 16 di oggi partiranno le procedure per stabilire chi è l’uomo ripreso dalla telecamera della farmacia del villaggio San Martino alle 22,17 del 3 ottobre 2023. Gli inquirenti hanno identificato in lui Louis Dassilva, al momento unico indagato per l’assassinio di Pierina Paganelli, ma potrebbe essere invece un vicino di casa che dice di essersi riconosciuto nel video. Oggi pomeriggio procura, investigatori, parti in causa, si incontreranno sulla scena del crimine per definire le modalità con cui si procederà a registrare delle nuove immagini da comparare con quelle della notte del delitto (ilCarlino, Corriere).

5Stelle, cosa significa l’assemblea Nova per Rimini

“Saremo più forti sul territorio”. Così il senatore riminese Marco Croatti, reduce dal congresso che avrebbe dato vita al nuovo movimento 5Stelle cancellando l’obbligo del terzo mandato e il ruolo del garante, ricoperto fino ad ora da Beppe Grillo. Che avrebbe, perché Grillo ha fatto ricorso, quindi tutto da rifare. Le novità per i territori, spiega comunque il senatore, riguardano l’“introduzione di risorse e forme giuridiche che garantiscano maggiore libertà di manovra ai gruppi locali” (ilCarlino, Corriere).

Provincia con l’antenna in testa

Ieri mattina in via Dario Campana è arrivato il camion gru con tutti i pezzi della nuova antenna di telefonia 5g che sarà montata sul tetto del palazzo della Provincia. Subito sono scattate le proteste degli abitanti del quartiere, ma l’installazione era prevista nel piano delle antenne 2023. Dal comune spiegano che i gestori stipulano accordi privatistici, ma che l’ente pubblico può aiutarli nel cercare soluzioni migliori nell’interesse pubblico. In questo caso, l’antenna sarà piazzata sul palazzo più alto (ilCarlino).

Ceramiche del Conca, stato di crisi

La cassa integrazione dovrebbe partire dal 10 dicembre per 10 mesi, ma per ora i cento lavoratori dello stabilimento di San Clemente non hanno convocato lo sciopero, come invece fatto dai colleghi modenesi. Giovedì in Regione è convocato il tavolo di crisi con sindacati e azienda, alle prese con gli scarsi ordini per il 2025, dovuti anche alla concorrenza sempre maggiore (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: “Giustizia per il nostro bambino” | Germania più vicina alla riviera

CorriereRomagna: Via agli accertamenti sul video decisivo | Don Stefano lascia la parrocchia

Oggi a Rimini

Dalle 15 alle 17 al campus di Rimini lezione aperta dell’antiquaria e collezionista tessile Giuliana Cella

Alle 16 al cinemino del palazzo Fulgor il film ‘Block-notes di un regista’ di Federico Fellini

Alle 16,30 alla scuola Panzini conferenza ‘Star bene: i fattori di rischio fanno la differenza di genere?’ con Laura Baffoni

Alle 18 in cineteca conversazione ‘Dal cielo alla Terra: meteo, allerta e adattamento al cambiamento climatico’ con Carlo Cacciamani e Alessandra Bonoli

Alle 20,45 al cinema Fulgor in anteprimail musical ‘Emilia Perez’, presenti il regista Jacques Audiard e l’attrice Karla Sofía Gascón

Alle 21 al teatro Galli il Don Giovanni nel riadattamento di Arturo Cirillo

Alle 21 al teatro degli Atti in scena ‘Sulla vita che non so’ di e con Annalisa Teodorani e Paola Vannoni

Alle 21 in cineteca il docufilm ‘Anime nel Fango’, presenti il regista Ettore Zito e lo scrittore Luca Giacomoni

Alle 20,30 in biblioteca a Santarcangelo incontro con lo psichiatra Vittorino Andreoli e Simonetta Nicolini ‘Un viaggio nella memoria e negli affetti tra i due amici: Flavio Nicolini e Vittorino Andreoli’