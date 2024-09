BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 26 settembre 2024

Oggi in edicola, 26 settembre 2024

Maltempo, a Rimini stimati danni per 300mila euro

L’amministrazione comunale ha diffuso una stima dei danni causati dal passaggio del ciclone Boris nel territorio comunale la scorsa settimana, precisando che si tratta di una stima provvisoria e che bisognerà attendere la fine della ricognizione dei tecnici di Anthea su tutte le strade. Oggetto di verifiche sono state anche le aree verdi e le scuole. Al momento comunque risultano danni per 200mila euro per l’attività durante l’emergenza, per il ripristino delle strade, l’illuminazione pubblica, il verde pubblico, la rimozione di terra e fango e altri danni alla sicurezza della viabilità, e danni per 100mila euro a scuole e palestre (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Delitto Paganelli: diplomatici senegalesi in procura

Due funzionari del Consolato senegalese in Italia ieri pomeriggio hanno incontrato a Rimini il sostituto procuratore Daniele Paci per, pare, offrire ampia collaborazione istituzionale a seguito delle indagini per il delitto Paganelli, che vedono attualmente come unico indagato (e agli arresti ai Casetti) il senegalese Louis Dassilva, che hanno incontrato subito dopo (ilCarlino, Corriere).

Molestie, condannato animatore turistico

Il 43enne era finito a processo per presunti episodi di molestie sessuali ai danni di alcune ragazze appena 18enni e partecipanti ad uno stage di formazione per aspiranti animatori turistici. Nel corso del dibattimento, l’accusa è stata riqualificata in violenza sessuale e al primo grado è stato condannato a 2 anni e 10 mesi, a risarcire una delle vittime, che si è costituita parte civile, con 2.500 euro, a non svolgere l’attività nel campo turistico lo stesso periodo della pena (ilCarlino, Corriere).

Ztl, entro l’anno si riaccendono i vigili elettronici

L’amministrazione comunale avvisa che a ottobre partirà una campagna informativa sulla riaccensione entro fine 2024 delle telecamere negli accessi del centro storico e del borgo San Giuliano. “Una volta completata la campagna informativa e le procedure di rilascio dei permessi e conclusa l’affissione della nuova segnaletica a delimitazione della zona a traffico limitato, si procederà con l’attivazione del nuovo sistema di controllo degli accessi in fase di pre-esercizio, che prevede le registrazioni delle eventuali violazioni senza però dar corso alle multe”, spiegano dal Comune (Corriere).

Nuova vita per l’ex Enel

L’area ora in abbandono lungo via Destra del porto diventerà ‘Green marina’. Se ne occuperà Supernova, azienda specializzata nella rigenerazione urbana, che nel progetto ha intenzione di investire 16 milioni di euro. L’apertura del cantiere è fissata a inizio 2025, con consegna tra fine 2026 e inizio 2027. Dei 6.786 metri quadrati, 2mila rimarranno al Comune per l’uso pubblico, in particolare per parcheggi auto e bici e con un’area attrezzata per lo sport. Nei restanti troveranno posto 30 appartamenti, di varia grandezza. “Il 98% dell’energia consumata dalla struttura proverrà da fonti rinnovabili”, in particolare dal fotovoltaico sui tetti, sottolineano da Supernova (Corriere).

Sanità: diffusi i dati dei Cau, non si placano le polemiche

La Regione Emilia Romagna ha diffuso i primi bilanci dei Centri di assistenza urgenza attivi dalla fine dell’autunno 2023 per alleggerire il carico di lavoro dei pronto soccorso ospedalieri. La Regione dice che dall’avvio ai Cau si sono rivolti circa 400mila pazienti. Dice anche che grazie ai Cau, nei primi nove mesi del 2024, nei pronto soccorso gli accessi in codice bianco sono diminuiti del 20% e quelli in codice verde del 10%. Allora perché “gli accessi al pronto soccorso nella prima metà del 2024 sono in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a Rimini del 5% e a Riccione del 14% (dati Asl Romagna)”? Sottolinea Pietro Pesaresi, presidente di Snami, Sindacato nazionale autonomo medici italiani. Succede che “i pazienti si rivolgono ai Cau e poi, nei casi in cui una diagnosi completa non sia possibile, necessitano del pronto soccorso, dove vengono inviati con un codice aumentato” (ilPonte).

Riccione, Azione chiede un confronto pubblico sulla sicurezza

I consiglieri comunale di Azione, all’opposizione, Valentina Villa e Gianluca Vannucci, hanno manifestato l’intenzione di chiedere un consiglio comunale aperto sul tema della sicurezza. A tema, in particolare, metterebbero il “significativo aumento degli investimenti per migliorare la sicurezza, tra cui la chiusura di alcune aree centrali con varchi e l’installazione di nuove telecamere di sorveglianza”, “promesso”, spiegano i due, a inizio anno dall’amministrazione, ma che sembra non sia stato inserito nelle ultime variazioni discusse (Corriere).

Santarcangelo, 6 milioni per la sicurezza idraulica

Il comune di Santarcangelo mette in cantiere lavori per 6 milioni per realizzare opere per mettere in sicurezza i territori di San Vito e Sant’Ermete. In particolare a San Vito, si prevede il rialzo del ponte Bailey (nella foto grande) per così adeguarne l’altezza ai nuovi argini del fiume Uso. Per realizzarlo serviranno 2,7 milioni (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Molestie, animatore condannato | Il dono di Zeus

CorriereRomagna: Appartamenti e verde, l’area ex Enel rinasce | Consolato senegalese in procura

IlPonte: Zuppi: “Chiamati alla speranza” | I Cau non tornano?

Oggi a Rimini

Alle 18 in Biblioteca, Sala della cineteca, Rosita Copioli, insieme a Davide Brullo, presenta ‘William Butler Yeats. Omero in Irlanda’

Dalle 20,30 al teatro degli Atti in scena gli spettacoli del festival ‘Voci dell’anima’

Alle 21 nella chiesa di San Giuliano Martire concerto del coro lirico Amintore Galli

Alle 18 alle Fontanelle a Riccione santa messa per l’avvio della festa della parrocchia Stella Maris

Alle 21 alla Casa della cultura di San Giovanni in Marignano proiezione del film ‘Stanno tutti bene’ e a seguire dibattito con Alberto Pellai (Giornata del dono)

Alle 22 al parco di Dogana (San Marino) musica con Unscarred Pantera, Radio Rage the Machine tribute (Beerfest)