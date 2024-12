BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 27 dicembre 2024

Oggi in edicola, 27 dicembre 2024

Riminesi sul Gran Sasso. Le ricerche continuano

“Non si può escludere che i due uomini siano riusciti a sopravvivere, magari mettendosi al riparo sotto la neve”. Sono parole di speranza condivise dal presidente del Soccorso alpino della regione Abruzzo, Daniele Perilli (Corriere). Da giorni, diverse squadre sono al lavoro per trovare e riportare a casa i due alpinisti santarcangiolesi, Luca Perazzini e Cristian Gualdi, dispersi da domenica (ilCarlino, Corriere). “In passato ci è successo di vedere dispersi che, contro tutte le aspettative, hanno resistito in condizioni estreme ed erano ancora vivi quando li abbiamo recuperati”, ribadisce il presidente (Corriere).

I frutti dell’accoglienza

Mamadou, Andrej, Renata e con loro tanti altri, ognuno con la sua storia particolare: chi partendo dal Senegal, chi dalla Nigeria, chi dalla sua casa in un paese italiano, magari dietro l’angolo. Tutti hanno intrapreso un viaggio ignoto che, alla fine, si è rivelato un viaggio di rinascita. Le loro storie le racconta questa settimana il Ponte.

Feste in tavola

Secondo Confesercenti, quest’anno le famiglie riminesi spenderanno una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro per le spese alimentari destinate ai giorni di festa. Si parla, nel dettaglio, di una media di 160-200 euro a famiglia, mentre la media delle famiglie italiane si aggira sui 126 euro. “Gli acquisti si concentrano negli ultimi giorni”, spiega il direttore della Confesercenti di Rimini, Mirco Pari. “Ma non si rinuncia alla buona tavola per festeggiare il Natale” (ilCarlino).

Torna la marcia della pace

Il 1 gennaio, alle 16, dal ponte di Tiberio partirà la marcia della pace dal tema “Pellegrini di speranza. Artigiani di pace”. Il percorso proseguirà verso piazza Malatesta, dove si potranno ascoltare le testimonianze dalla Siria e da Gaza, e poi davanti alla cattedrale di Rimini con la lettura della “Dichiarazione di pace”. Al termine, la santa messa sarà presieduta dal vescovo Nicolò Anselmi (ilPonte).

Rifiuti, rincari in vista

La Tari aumenta. Atersir ha ritoccato la tassa dei rifiuti con un +1,73% per il 2025. Protestano le categorie economiche. “Se non si mette mano, una volta per tutte, al sistema di calcolo della Tari adottato da Arera, le cose andranno sempre peggio”, sottolinea Patrizia Rinaldis di Federalberghi, appellandosi ai parlamentari locali affinché portino la richiesta al governo (Corriere).

Poste, l’appello di Federconsumatori

“La chiusura degli uffici postali penalizza gli anziani e colpisce le persone con difficoltà di mobilità”. Così Cgil e Federconsumatori lanciano un appello alla prefettura di Rimini per scongiurare le chiusure programmate degli uffici di Corpolò, Vergiano e San Lorenzo in Correggiano. “Questa situazione porterà anche alla congestione delle città”, aggiungono (Corriere).

Riccione, risarcito l’autovelox distrutto

Quasi un anno fa, il 20 gennaio 2024, un uomo aveva abbattuto a suon di calci il rilevatore di velocità su via Flaminia, vicino alla curva del Fattore. Sul posto erano anche arrivati gli agenti della polizia locale per fermarlo. Adesso l’autore si è proposto di risarcire il danno versando una cifra pari a 47.500 euro con un bonifico bancario, in unica soluzione, al Comune di Riccione (Corriere).

“Sono guarito”

Il cantautore cattolichino Samuele Bersani ha inviato ai suoi fan un messaggio attraverso Facebook la vigilia di Natale. “In quest’ultimo periodo non è passato un giorno senza che qualcuno di voi mi sia stato accanto con un pensiero, un incoraggiamento, un abbraccio o un gesto di vicinanza… Ho avuto la fortuna di sentirvi sempre al mio fianco e ora posso finalmente dire, anzi urlare, che sto bene, sono guarito” (ilCarlino, Corriere).

