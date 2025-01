BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 27 gennaio 2025

Oggi in edicola, 27 gennaio 2025

Vandali al bagno 26

Nella notte tra sabato e domenica la palestra dello stabilimento balneare 26 di Marina Centro a Rimini è stata oggetto di atti vandalici. I vandali hanno, in particolare, tagliato con un coltello la cupola che ospita le attività invernali. “La prossima volta che vengono qui anziché fare danni ne approfittino per allenarsi un po’”, commenta uno dei soci, Gabriele Pagliarani (ilCarlino, Corriere).

Paura al Nettuno

Ha rotto un bicchiere e ha usato i cocci per minacciare personale e clienti del Nettuno. Ad agire ieri, a ora di pranzo, è stato un cinquantenne riminese. “Voglio altri soldi”, ha urlato. “Era visibilmente fuori di sé”, racconta chi era lì. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri che, vedendolo in stato confusionale, hanno chiamato il 118 per il trasferimento al pronto soccorso. Si tratta di un ex dipendente del bar ristorante. “Era già stato pagato per il periodo in cui ha lavorato nel locale. Ma lui voleva altri soldi”, spiegano. Qualche giorno fa era arrivato con la stessa richiesta e il direttore gli aveva dato 300 euro (ilCarlino, Corriere).

Villa Verucchio, Masini torna in servizio

Il maresciallo dei carabinieri di Villa Verucchio Luciano Masini torna in servizio. Si era preso qualche giorno di riposo dopo i fatti di Capodanno, quando era stato costretto a sparare e ferire a morte Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta, il 23enne egiziano che aveva accoltellato quattro persone e tentato di aggredire lo stesso Masini (ilCarlino, Corriere).

Il Giorno della memoria

Si celebra oggi l’80esimo anniversario del Giorno della memoria, la ricorrenza internazionale in ricordo dell’abbattimento dei cancelli del campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau nel 1945 da parte dell’esercito russo. A Rimini la giornata inizierà alle 10,30 al parco ‘Ai caduti nei lager 1943-1945’ di Miramare con la deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: E’ tornato in servizio il carabiniere di Villa Verucchio | Stabilimento balneare devastato a Marina centro

CorriereRomagna: Ritirata la protezione, ucraini vincono al Tar | Bud e Terence, mito senza tempo

Oggi a Rimini

Alle 10,30 al parco ‘Ai Caduti nei Lager 1943-1945’ deposizione di una corona di alloro (Giorno della memoria)

Alle 21 al teatro degli Atti in scena ‘Impronte dell’anima’ (Giorno della memoria)

Alle 10,30 a Santarcangelo chiusura della mostra ‘Berlino: da Hitler alla caduta del muro per un’Europa unita’ (Giorno della memoria)

Alle 21 al cinema Astra di Bellaria il film ‘La zona d’interesse’ di Jonathan Glazer (Giorno della memoria)

Alle 18 in biblioteca a Coriano Francesca Panozzo il libro ‘È presa la decisione di espatriare’ sulla storia di una famiglia ebraica (Giorno della memoria)

Alle 21 al salone Snaporaz di Cattolica il docufilm ‘Liliana’ di Ruggero Gabbai su Liliana Segre (Giorno delle memoria)