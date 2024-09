BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 27 settembre 2024

Oggi in edicola, 27 settembre 2024

Bus: è ancora caos

Con la riapertura delle scuole emergono le difficoltà del trasporto pubblico. Solo ieri nel riminese sono state 140 le corse saltate, dato fornito dalla Cisl. Accade in particolare perché il numero degli autisti per il bacino di Rimini, 264, risulta insufficiente a coprire tutti i turni, soprattutto in presenza di assenze motivate dovute a ragioni varie: malattie, permessi, congedi (ilCarlino, Corriere). Ma quanti autisti mancano realmente per garantire il servizio? “A Rimini, ad esempio, mancano 15 autisti, in tutta la Romagna 35 circa”, spiega il sindacalista Sandro Di Giacinti (Corriere).

Arpae: “Mai così tanta pioggia in 63 anni”

L’Agenzia regionale per l’ambiente, Arpae, presenta la sua analisi a seguito della recente alluvione. “La pioggia caduta nell’arco di 48 ore (dal 17 al 19 settembre scorsi, ndr), è stata la massima della serie storica dal 1961 su tutti i bacini dall’Idice al Montone, superiore alle precipitazioni dei due eventi di maggio 2023, soprattutto sui bacini del Senio, del Lamone e del Montone” (Corriere).

“Effetto Tour”: una miniera di milioni

Secondo gli esiti della ricerca di Sg Plus e Università di Parma ‘Effetto Tour’, presentati ieri pomeriggio al centro congressi del Grand Hotel di Rimini, ogni euro investito dalla Regione per il Tour de France ha generato un indotto diretto di 24. La ricaduta immediata è pari a 124,3 milioni di euro, quella differita nell’arco di 12-18 mesi è pari a 276 milioni, per un totale di 400 milioni secondo le proiezioni fino al 2025 (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Bolkestein, Corsini: “Abbiamo fatto quello che era necessario”

Si parla delle regole per mettere all’asta le concessioni balneari. La Regione Emilia Romagna aveva da tempo annunciato un lavoro per creare linee guida comuni da fornire alle amministrazioni comunali. “La bozza che abbiamo scritto con i sindaci dei comuni costieri, i rappresentanti delle associazioni di categoria e i sindacati è un buon punto di partenza. La consegneremo al nuovo presidente della Regione e alla nuova Giunta che si insedieranno dopo le elezioni”, spiega l’assessore regionale Andrea Corsini (Corriere, ilCarlino).

Fuga a 170 all’ora

Nella notte tra mercoledì e giovedì, due ragazze riminesi a bordo di una Ford Ka sono fuggite all’alt di un posto di blocco a Miramare. Gli agenti della polizia le hanno inseguite in una folle corsa, con picchi di 170 chilometri all’ora. La fuga si è interrotta in una strada senza uscita a Riccione. La conducente, una 31enne di Rimini, è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale, trovata con un tasso alcolemico di 1,55 grammi per litro e con 42 pasticche di mdma, che nascondeva in una scarpa da ginnastica. L’amica, terrorizzata, è stata lasciata libera (ilCarlino, Corriere).

Elezioni, Fratelli d’Italia

Nonostante il partito di Giorgia Meloni non abbia ancora ufficializzato i nomi dei candidati riminesi alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre, c’è chi sta già mettendo su i manifesti. E’ Nicola Marcello, sicuro della candidatura. Al Carlino, spiega: “Sono uno dei possibili candidati, non c’è nulla di ufficiale. Ma siamo già alla fine di settembre, in qualche modo si doveva partire. Siamo in forte ritardo rispetto agli altri” (ilCarlino).

Si rinnova il consiglio provinciale

Domenica i sindaci e i consiglieri dei 27 comuni del riminese voteranno per eleggere il nuovo consiglio provinciale. In totale, 385 gli elettori chiamati alle urne aperte nella sede della Provincia in via Campana dalle 8 alle 20. Due le liste in campo: ‘Civica e democratica’, di centrosinistra, con capogruppo il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni, e ‘Buon governo in provincia’ di centrodestra, capogruppo Leonardo Bindi, primo cittadino di San Leo. Si voterà per scegliere gli 11 consiglieri provinciali. Presidente resta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad (ilCarlino).

Riccione: 40mila euro per studiare l’hub urbano

Riccione ha ricevuto dalla Regione un finanziamento di 40mila euro per studiare la fattibilità di un hub urbano: un polo in cui trovino spazio funzioni diverse, con servizi pubblici e attività economiche, culturali e sociali. La prossima settimana l’amministrazione comunale incontrerà il consorzio degli operatori di viale Ceccarini per discutere il progetto. “Confidiamo che proprio da questo incontro si possano cominciare ad approcciare le iniziative insieme, anche perché la situazione del commercio è critica ovunque”, sottolinea il presidente Maurizio Metto (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

IlPonte: Zuppi: “Chiamati alla speranza” | I Cau non tornano?

Oggi a Rimini

Alle 16,30 nel salone Acer inaugurazione dell’anno accademico dell’Università aperta Giulietta Masina e Federico Fellini

Alle 17,30 nella sala Sant’Agostino Emanuela Abbatecola presenta il libro ‘Donna faber. Lavori maschili, sexsismo e forme di r-esistenza’

Alle 20,30 al teatro degli Atti ‘La stanza di Agnese’ di e con Sara Bevilacqua (Le voci dell’anima)

Alle 21,15 al teatro Galli ‘Portrait of a trumpet’ con Andrea Lucchi, Fabrizio Bossoe il pianista Julian Oliver Mazzariello