Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 28 dicembre 2023

Ladro in bicicletta, tre spaccate in una notte

Usando un tombino preso dalla ciclabile, l’altra notte un malvivente ha spaccato le vetrine di tre attività ed è entrato per rubare i fondi cassa. Colpiti il ristorante ‘La botte’ e il negozio Intimo follia di via Caduti di Marzabotto e My Car’s Shop in via Valturio. La video sorveglianza del ristorante mostra come l’uomo fatto diversi giri di perlustrazione prima di entrare in azione (ilCarlino, Corriere).

Capodanno, il prezzo è buono

“Le prenotazioni sono iniziate in anticipo e anche il prezzo di vendita è buono, circa un dieci per cento superiore allo scorso fine anno”. Lo spiega Marina Lappi dell’hotel Life di Rimini. Al momento risultano 600 gli alberghi che saranno aperti in occasione della fine dell’anno: 500 a Rimini e 100 a Riccione (ilCarlino).

Concessioni balneari, il Consiglio di Stato ridice no

In novembre la Cassazione su ricorso del sindacato dei bagnini aveva ribaltato la sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva bocciato le proroghe al 2033 rinviando i casi al tribunale amministrativo. Tuttavia, dopo il Tar del Lazio con due sentenze, del 15 dicembre 2023 e del 20 dicembre 2023, anche il Consiglio di Stato torna a ristabilire la posizione di superiorità del diritto dell’Unione europea. In pratica, è stata ristabilita l’inefficacia delle proroghe alla scadenza delle concessioni demaniali previste dal Milleproroghe 2022 (Corriere).

Premiati i poliziotti eroi

Tre agenti della polizia ferroviaria sono stati ricevuti in comune a Rimini e ricevuto in dono in dono una lettera di encomio e la medaglia celebrativa ufficiale del bimillenario dell’Arco D’Augusto. Un segno di riconoscenza per un grande gesto di coraggio dimostrato in servizio. La sera del 13 ottobre hanno salvato la vita al parlamentare Mauro Del Bue. Stava per morire per soffocamento mentre era al ristorante L’Artrov. “Se sono ancora vivo è solo grazie all’intervento tempestivo dei tre agenti”, ha dichiarato (ilCarlino, Corriere).

Cultura, si investe sui monumenti nel 2024

Nell’area dell’anfiteatro romano verranno effettuati ulteriori scavi per valorizzare l’area archeologica, il ponte di Tiberio avrà una nuova illuminazione, saranno restaurate le mura federiciane di via Bastioni Settentrionali e il tempietto di Sant’Antonio. L’importo complessivo messo in campo sarà pari a 1,5 milioni (ilCarlino, Corriere).

Cultura: “Riccione si apre al mondo”

Intervista del Corriere Romagna a Simone Bruscia, direttore di Riccione Teatro e coordinatore dei settori Turismo, Sport, Cultura ed eventi del Comune di Riccione. “Pur non avendo al momento un teatro, poiché i lavori dello Spazio Tondelli sono ancora in corso, in pochissimo tempo abbiamo realizzato un luogo nuovo, la Granturismo, una sala per le arti sceniche al Palazzo del Turismo. Uno spazio che non vuole fingersi altro, ma che sta ospitando rassegne con progetti e nomi meravigliosi” (Corriere).

San Martino d’oro

Quest’anno il premio San Martino d’oro, l’onorificenza riccionese, è andato alla memoria al musicista Gaspare Tirincanti, per il contributo artistico e umano alla crescita culturale di Riccione, e al Centro Missionario Daniele Comboni di Riccione, per l’impegno nelle attività di solidarietà e di altruismo profuse verso il prossimo (ilCarlino, Corriere).

Oggi a Rimini

Alle 17 in cineteca Gambalunga presentazione della raccolta di poetesse italiane ‘Costellazione parallela’ con Isabella Leardini, Federica Bologna, Sofia Fiorini e Ivonne Mussoni

Alle 17 al cinema Tiberio il film d’animazione di Michel Ocelot ‘Il faraone, il selvaggio e la principessa’

Alle 21 al cinema Tiberio il film di Paul Schrader ‘Il maestro giardiniere’ in versione originale sottotitolata in italiano

Alle 21 al palasport Flaminio ‘Natale sui pattini’

Alle 21,15 al teatro Corte di Coriano ‘Rime Insaponate’ bolle di sapone e poesia con Alekos Ottaviucci per la regia di Gabriele Duma

Alle 11 al cinema Gambrinus di Pennabilli il film ‘Latcho Drom’ (Django festival)

Alle 17 all’Orto dei frutti dimenticati concerto del Dimonte Quartet (Django festival)

Alle 21,30 al teatro Vittoria di Pennabilli Tchabenvili, Tcha Limberger trio (Django festival)