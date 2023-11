BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 28 novembre 2023

Oggi in edicola, 28 novembre 2023

Immacolata, ponte da tutto esaurito

Ad aiutare il riempimento dei circa 400 hotel riminesi aperti tra l’8 e il 10 dicembre saranno diverse manifestazioni. In programma il raduno di Comunione e liberazione, la conferenza nazionale di Rinnovamento nello Spirito, Ginnastica in festa e il concerto di Laura Pausini che farà partire il suo World Tour proprio dallo Stadium di Rimini l’8 e 9 dicembre (ilCarlino, Corriere). Il 29 dicembre a Riccione, Fiorella Mannoia e Danilo Rea in concerto (ilCarlino).

Incapace di intendere e volere

“Non imputabile”, quindi, ma comunque “pericoloso”. Ieri i giudici di Rimini hanno assolto il 63enne che nell’aprile del 2022 uccise la moglie con 12 coltellate, nel loro appartamento, in via Portogallo. Mentre in casa c’erano anche i nipotini. L’uomo, reo confesso, dovrà però restare per almeno 20 anni nella Rems di Reggio Emilia, la Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, una struttura psichiatrica, in cui si trova già. Delusi i figli di vittima e carnefice. Si aspettavano “la massima pena” nei confronti del padre (ilCarlino,Corriere).

Ex 105 Stadium, il Comune non deve pagare

Dopo sei anni, il comune di Rimini ha vinto nel ricorso presentato al Tar dalla curatela fallimentare della Mulazzani Italino spa. Per le casse riminesi, il tutto coincide con un risparmio di 6,5 milioni, cifra relativa a una parte di canone versato dalla ditta nell’ambito di una concessione cinquantennale per la gestione della struttura. Convenzione interrotta nel 2014 a causa del fallimento dell’impresa (ilCarlino, Corriere).

Annata agraria “difficile”

La sezione romagnola della Cia, confederazione italiana dell’agricoltura, ha presentato i dati relativi al terzo trimestre 2023. “Un’annata agraria tra le più difficili in assoluto, e non solo per gli eventi di maggio”, è il commento del presidente Lorenzo Falcioni. Se “Forlì e Ravenna hanno subito i danni più ingenti dall’alluvione, Rimini soffre soprattutto il calo della produzione di olive”, spiega. Produzione che registra un calo del 70 per cento rispetto all’anno precedente (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Preoccupazione per il pnrr

Nel riminese sono 307 i progetti in attesa dei finanziamenti europei. “Dopo il passaggio in Europa il governo italiano è chiamato, in tempi rapidi, a fornire certezze sui finanziamenti”, spiega il presidente della Provincia, e sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad. Infatti ai comuni italiani sono stati tagliati complessivamente 10 miliardi per progetti pnrr, con la promessa di recuperare altre fonti di finanziamento per realizzarli. Fondi attesi per esempio per progetti nei comuni di Valmarecchia e Valconca. “Opere fondamentali per questi luoghi”, ribadisce Sadegholvaad (Corriere).

Aziende per la “ripresa”

Sono quattro le aziende riminese inserite dal Sole 24 ore nell’elenco di quelle più cresciute in fatturato tra 2019 e 2023. Sono la sono la Salabam di Cattolica, nel settore ospitalità e viaggi, la Rgm Commerciale di Rimini, nel settore macchinari e attrezzature, la WR57 di Rimini, sempre settore macchinari e attrezzature, la Cereria Terenzi Evelino di San Giovanni in Marignano (ilCarlino).

Onore ai campioni

Il 4 dicembre al teatro Galli di Rimini si celebrerà la premiazione dei campioni riminesi del Motogp: Marco Bezzecchi, terzo nella classifica generale, Mattia Casadei e Matteo Ferrari, primo e terzo in motoe. “Risultati straordinari per il Motoclub che riflettono una stagione altrettanto straordinaria. Tre dei nostri ragazzi hanno disputato il campionato mondiale, qualificandosi tutti sul podio: la celebrazione era d’obbligo”, spiega Sergio Rastelli del Motoclub Pasolini (Corriere).

Le gemelle cinesi

Zeng e Ja Yang sono due sorelle gemelle cinesi. Si sono trasferite a Rimini con la famiglia nel 2016, avevano 14 anni. Hanno imparato l’italiano grazie ai corsi serali per stranieri del centro interculturale ’Aylan Kurdi’ e adesso vanno all’università. Zeng studia scienze alimentari, Jia per diventare infermiera. Hanno deciso di rimanere a Rimini anche quando i genitori sono rientrati in Cina. “La loro è una bellissima storia di sogni e di integrazione che, grazie a determinazione e costanza, diventano realtà”, commenta l’assessore del comune di Rimini Kristian Gianfreda (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Immacolata, il ponte dei miracoli | Killer prosciolto, la furia dei parenti

CorriereRomagna: Uccise la moglie, assolto | Contenzioso milionario, vince il Comune

Oggi a Rimini

Alle 16 al cinemino del Fulgor il film ‘La voce della luna’ di Federico Fellini

Alle 18,30 alla libreria Feltrinelli presentazione del libro ‘La profezia di Cl’ di Marco Ascione con il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, il parlamentare Andrea Gnassi e il poeta Davide rondoniAlle 21 al teatro Galli la Chamber Orchestra of Europe dell’Unione Europea diretta da Antonio Pappano con la pianista Beatrice Rana

Alle 21 al cinema Settebello il film drammatico di Elia Kazan ‘La valle dell’Eden’

Alle 21 al Teatro della regina di Cattolica concerto dedicato a Mozart con l’orchestra L’Oro del Reno diretta da Michela Tintoni

Fonte: Buongiorno Rimini