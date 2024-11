BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 29 novembre 2024

Il Novelli resterà un teatro

Il Novelli resterà un teatro. Almeno fino alla fine dell’attuale amministrazione. E’ emerso ieri in maniera chiara in consiglio comunale, durante la trattazione dell’ordine del giorno proposto dal gruppo Gloria Lisi. “Per noi il Novelli ha tutte le ragioni per poter essere considerato il secondo teatro cittadino. Sono ragioni storiche ma anche di prospettiva”, ha ribadito il sindaco Jamil Sadegholvaad (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Metromare fino in fiera: trovata una nuova ditta

Dopo aver sciolto per inadempienze il contratto con Italiana costruzioni, Patrimonio mobilità Rimini annuncia che a eseguire i lavori sarà la ditta arrivata seconda al bando. Il Consorzio Integra “avrà a disposizione 144 giorni per la progettazione definitiva ed esecutiva… E da quando inizierà il cantiere, la società avrà circa 700 giorni di tempo per i lavori”, spiega il presidente Stefano Giannini. L’obiettivo è finire i lavori entro l’estate del 2027, fuori il tempo massimo previsto per il finanziamento pnrr. “Abbiamo avviato il tavolo di confronto con il Ministero dei trasporti e la Prefettura e siamo certi che le risorse ci saranno comunque”, spiega Giannini, ricordando, inoltre, che fondi pnrr a parte, resta ancora valido il finanziamento del Cipe di 60 milioni (ilCarlino, Corriere).

Serpieri, sciopero contro la preside

Sono trecento circa gli studenti riminesi che ieri hanno manifestato davanti al loro liceo, il Serpieri, con megafono e striscioni. Uno sciopero contro la dirigenza. “La scuola è bloccata perché quest’anno la dirigente ha avocato a sé ruoli di gestione nei vari ambiti che in passato erano curati da docenti con una lunga esperienza”, hanno spiegato alcuni di loro ai giornali locali. Tra le criticità segnalate dagli studenti, non solo ritardi nei progetti di teatro, poesia e gite (“abbiamo bisogno di quei crediti per accedere all’esame”, spiegano), ma anche le porte di emergenza bloccate con catene e lucchetti, che avrebbero fotografato (ilCarlino, Corriere).

Sciopero con giallo

Il sedicenne riminese era tra gli scioperanti di ieri, davanti al sui liceo, il Serpieri. Alle 13,30 circa sarebbe stato convocato nell’ufficio della dirigente e trattenuto fino alla 15,30 circa. Ben oltre il termine dell’orario scolastico. Ed è per questo che sul posto a un certo punto è arrivata non solo la madre del ragazzo, ma anche una pattuglia dei carabinieri, ricevute le segnalazioni sia da parte di un professore che si trovava fuori con gli studenti, sia da patte della stessa dirigenza (ilCarlino, Corriere).

Hera a caccia di perdite occulte

Grazie ai fondi del Pnrr per 6,8 milioni di euro, Hera si è dotata di tecnologie acustiche avanzate per scovare e ridurre le perdite del sistema idrico. Il gruppo di lavoro che si è insediato in estate, per esempio, ha già individuato tempestivamente e riparato una perdita occulta di circa 50 litri al secondo (Corriere).

“In Emilia Romagna c’è una vacanza per me”

Presentato ieri da Apt il progetto per turisti con disabilità. Sono 150 le strutture aderenti dai lidi ferraresi a Cattolica, tutti prenotabili sul sito welcome- everybody.emiliaromagnaturismo. it. “Abbiamo pensato al quel 22% della popolazione italiana, circa 13 milioni di persone, per cui anche un momento piacevole come la vacanza può essere fonte di frustrazione per l’inadeguatezza delle strutture ricettive o dei luoghi da visitare”, ha spiegato l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini (Corriere).

Riccione, aggressione nella sede Fdi

Alle 17 di ieri un uomo e una donna, pare italiani, hanno fatto ingresso nella sede di Fratelli d’Italia dove la parlamentare Beatriz Colombo lavorava assieme al padre Adriano e a Riccardo Amati. “Hanno cominciato ad urlarci contro degli insulti. Fascisti, fascisti, continuavano a ripetere”, racconta Colombo. E’ subito intervenuta una pattuglia dei carabinieri che passava di lì per caso (ilCarlino, Corriere).

