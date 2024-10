BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 29 ottobre 2024

Oggi in edicola, 29 ottobre 2024

Rimini nella top 20 dell’ecosistema urbano

Pubblicata una nuova classifica del Sole24ore. A tema questa volta è il rapporto ‘Ecosistema urbano’ di Legambiente. A distanza di un anno dall’ultima pubblicazione, Rimini risale dal 14esimo al 12esimo posto in termini di virtuosità, su 106 capoluoghi analizzati. “Le posizioni di vertice occupate su ztl e isole pedonali sono legate al lavoro di trasformazione urbana con l’estensione del parco del mare che sta rinaturalizzando il nostro waterfront, con benefici di resilienza ai cambiamenti climatici grazie alla de-impermeabilizzazione del suolo”, spiega l’assessora Anna Montini (ilCarlino, Corriere).

Anche le piste ciclabili avranno un nome

Lo ha deciso ieri la commissione toponomastica del comune di Rimini. La ciclabile in via Destra del porto sarà dedicata alla famiglia di costruttori navali Gentili, il giardino di viale Giuseppe Mazzini, di fronte all’anagrafe di Viserba, a Guido Cohen, deportato ad Auschwit, la rotonda tra via Melozzo da Forlì e via Donato Bramante all’architetta Gae Aulenti, il giardino tra via Filippo Re e via Ermete Novelli al parlamentare Dc Gino Zannini, la ciclabile tra viale Cormons e viale Trento al pittore Armido Della Bartola, la rotonda di via Euterpe sarà la rotonda “della Cava”, quella tra via Giorgio Ambrosoli e via Gerolamo Cardano dedicata all’artista circense Leonida Casartelli (Corriere).

Due nuove botteghe storiche

Il panificio Santolini di Miramare e gli Arredamenti Filipucci di via Brighenti sono stati inseriti nell’albo del comune di Rimini. Sono attività fondate rispettivamente agli inizi e a metà del secolo scorso (ilCarlino, Corriere).

Miramare, bucato il tubo del gas

Ieri mattina, durante i lavori per la sistemazione di un vialetto del parco Spina Verde, è stato accidentalmente perforato un tubo del metano. Il rumore insolito, ma soprattutto l’odore di gas, hanno allertato i residenti che hanno chiesto soccorso ai vigli del fuoco, intervenuti sul posto insieme ai tecnici di Adrigas ed Sgr, ai carabinieri e alla polizia locale. Dopo aver invitato i residenti a rimanere in casa, i tecnici hanno provveduto alla riparazione del guasto (ilCarlino, Corriere).

Riminese aggredito a Mendrisio

Lo studente 25enne sabato sera era poco distante da un pub della località svizzera, dove è domiciliato per studiare architettura, quando un 21enne lo ha aggredito allo scopo di rapinarlo. Il riminese ha opposto resistenza e il rapinatore lo ha colpito con un’arma da taglio prima di fuggire via andando a nascondersi nella sua abitazione, dove è stato arrestato dalle forze dell’ordine. Lo studente è ricoverato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita (ilCarlino).

Alluvione, i piani speciali sono senza copertura

Vertice a Roma tra il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo e la presidente ad interim dell’Emilia Romagna Irene Priolo. Si sono discussi i piani speciali per la messa in sicurezza sul territorio, ma a conclusione non si è potuto fare altro che rinviare la decisione. Tra Regione e struttura commissariale c’è l’intesa sulle priorità dei lavori, ma manca ancora la copertura finanziaria, per la quale si attende il via libera del Ministero economia e finanze (Corriere).

Torna Tra, il festival delle anime tra due mondi

Torna in occasione del ponte dei morti il festival promosso dalla società riminese a partecipazione pubblica di onoranze funebri Amir, in collaborazione con Augeo e il Comune di Rimini. Le iniziative culturali in programma si svolgeranno quest’anno nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 novembre e avranno come location principale il cimitero monumentale di Rimini, luogo che si potrà conoscere meglio grazie alle visite guidate da Michela Cesarini. In cartellone appuntamenti teatrali con ‘Nepesh – proteggere l’ombra’, produzione del Teatro delle albe, un incontro al cinema Fulgor con il filosofo Davide Sisto e il poeta Davide Rondoni, la passeggiata ‘Gli angeli e la pietà’ tra le opere del museo Tonini a cura del direttore Giovanni Sassu (Corriere).

ELEZIONI

Aspiranti presidenti si confrontano sull’aeroporto

I candidati alla presidenza della giunta regionale Michele De Pascale, centro sinistra, ed Elena Ugolini, centro destra, hanno incontrato i sindacati dei trasporti. “Abbiamo bisogno di riqualificare lo scalo di Bologna… non chiedere la carità per Parma o la Romagna, ma avere un piano strategico per crescere insieme, per agire sull’intermodalità e per avere lavoro di qualità… bisogna ragionare in una logica di sistema, non rubarsi i voli”, dice De Pascale. Concorda Ugolini. “Perché la Regione non ha fatto prima quello che propone oggi De Pascale? Non è mai stato costruito un tavolo con Enac e ministero dei Trasporti per definire un progetto di crescita dei singoli aeroporti, ognuno con la sua vocazione” (ilCarlino, Corriere).

Scendono in campo anche i no vax

Preferiscono essere definiti “quelli che chiedono la libertà di scelta”. La loro lista si chiama ‘Lealtà, coerenza, verità’. Il candidato presidente è Luca Teodori, tra i fondatori di ‘3V. Vaccini vogliamo la verità’. I candidati riminesi sono: Tiziana Briganti, Antonio Dipilato, Gessica Lusetti e Antonio Pirrottina (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Studente accoltellato fuori dal pub | Tante olive, poco olio

CorriereRomagna: Sorelle orfane derubate dall’amico di famiglia | Rotto un tubo di gas metano

Oggi a Rimini

Alle 16 al cinemino del palazzo Fulgor il film ‘Ginger e Fred’ di Federico Fellini

Alle 16,30 alla scuola Panzini la conferenza di Michela Cesarini

‘Maria e Giovanni Ceccarini, straordinarie figure da scoprire’

Alle 21 in cineteca il film ‘Io e il secco’ di Gianluca Santoni (Amarcort)

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Frankenstein Junior’ di Mel Brooks in occasione dei cinquant’anni dall’uscita

Alle 21 al Cocoricò di Riccione lo spettacolo ‘Vorrei una Voce’ di Tindaro Granata