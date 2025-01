Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 3 gennaio 2025

“E’ il nostro eroe”

Verucchio si stringe attorno al comandante dei carabinieri Luciano Masini, indagato (come “atto dovuto”) per aver fermato, uccidendolo con un colpo di pistola, Muhammad Sitta, il 23enne egiziano che la notte di Capodanno ha ferito con un coltello quattro persone durante i festeggiamenti e che ne stava minacciando altre. “Quella notte ha agito per salvare delle vite, le nostre vite”, è il sentimento comune dei verucchiesi. L’associazione di commercianti ‘Vieni a Villa Verucchio’ ha promosso sulla piattaforma Gofund.me una raccolta fondi per aiutare il militare a sostenere eventuali spese legali (ilCarlino, Corriere).

I funerali di Luca e Cristian

Sono state oltre 2mila le persone che hanno partecipato ai funerali di Luca Perazzini, ieri mattina a San Vito, e Cristian Gualdi, nel pomeriggio a Santarcangelo. Una cerimonia celebrata separatamente perché “sarebbe stato impossibile trovare un posto che accogliesse tutti”, ha spiegato il parroco Alessandro Zavattini. Nel pomeriggio, i familiari di Luca hanno partecipato ai funerali di Cristian e baciato con i suoi genitori il feretro (ilCarlino, Corriere).

2025, ponti d’oro per il turismo

Da Visit Rimini assicurano che le prenotazioni per il nuovo anno hanno “un buon andamento grazie al calendario e al meteo favorevoli”. San Valentino, il 25 aprile e Ferragosto cadono, infatti, di venerdì; Primo Maggio di giovedì; 2 giugno e Immacolata di lunedì. “Occasioni da cogliere rimboccandosi le maniche con tutta la filiera del turismo”, commenta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad (ilCarlino, Corriere).

Meeting, presentato il manifesto

‘Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi’ è il titolo della manifestazione che si svolgerà in fiera a Rimini dal 22 al 27 agosto. Un verso di Thomas Eliot. “Negli ultimi anni, il Meeting ha evidenziato la forza vitale di chi in mezzo a numerosi ‘deserti’ – solitudine, disperazione, conflitti, guerre – ha saputo costruire luoghi di condivisione”, sottolinea il presidente della fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli Bernhard Scholz (ilCarlino, Corriere, Meeting).

Addio all’editore Mario Guaraldi

E’ scomparso ieri all’età di 83 anni Mario Guaraldi, editore visionario dal 1971. Solo pochi giorni fa, Rimini gli ha conferito il Sigismondo d’Oro. “Oggi alle 20,30 si svolgerà una veglia di preghiera nella chiesa di Monte Tauro, dove domani alle 15 sono previsti i funerali. “Un’intelligenza vivida, acuta, mai accomodante, insofferente alle convenzioni, ruvido e diretto nelle espressioni, che lo aveva portato più volte a scontrarsi con istituzioni e parte del mondo della cultura, locale e non”, lo ricorda il sindaco Jamil Sadegholvaad. (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Al via domani i saldi invernali

Secondo il sondaggio di Ipsos per Confesercenti, i saldi invernali battono il black friday nelle preferenze dei consumatori 5 a 2. Quasi il 46% ha già deciso di acquistare almeno un prodotto e il 50% valuterà comunque le offerte. “Un segnale positivo dopo un autunno caratterizzato da vendite fiacche. Rimane, tuttavia, il problema della data troppo anticipata: l’inverno climatico è appena iniziato e si rischia di svendere la collezione invernale prima ancora di riuscire a venderla pienamente”, spiega il presidente di Confesercenti Rimini Fabrizio Vagnini (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Per il paese è un “eroe” | Turismo, nel 2025 i ponti d’oro della riviera

CorriereRomagna: La denuncia dei vicini: “Quel ragazzo stava male” | Lacrime per Cristian e Luca

Oggi a Rimini

Dalle 11 alle Befane area village dedicata a Masha e Orso

Dalle 15,30 in biblioteca a Riccione letture animate ‘Le scarpe della Befana’, a cura della Cooperativa Cuore 21

Alle 20,30 al Centro Franchini di Santarcangelo tombola della Consulta del Volontariato