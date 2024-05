BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 3 maggio 2024

Oggi in edicola, 3 maggio 2024

Spiagge all’asta, la riviera sarà pronta

Amministrazioni al lavoro, dopo la sentenza del Consiglio di stato, che ribadisce: le concessioni balneari sono scadute a fine 2023, entro il 2024 si dovrà dare seguito ai bandi di assegnazione. “Ci siamo mossi assolutamente per tempo in coerenza con quanto era stato disposto, avvalendoci del contributo di consulenze tecniche e avviando il percorso per le procedure di gara per l’assegnazione delle concessioni”, rassicura da Rimini l’assessora Roberta Frisoni (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere).

E gli altri?

“L’ultima sentenza non ci dice nulla di più di quanto già non sapessimo. Ci siamo presi un anno di tempo con la proroga consentita per lavorare ai bandi, ed è quel che stiamo facendo”, spiega la sindaca Daniela Angelini da Riccione. “A Bellaria saremo pronti, applicando le norme. E stiamo lavorando all’ipotesi di un parternariato pubblico-privato per le concessioni”, fa sapere il sindaco Filippo Giorgetti (ilCarlino).

E i bagnini? Chiedono subito una legge

“Non penso che possa saltare la stagione. In autunno arriveranno le gare, a meno che il governo finalmente non si esprima e vari una norma nazionale”, commenta Mauro Vanni di Confartigianato. “Come verranno gestite le strutture esistenti nel caso di subentro di nuovi concessionari? Bisognerà cambiare tutto? Si è tenuto in conto l’effetto della burocrazia nel momento in cui andranno a bando 15 chilometri di arenile solo a Rimini collegati al piano spiaggia?”, le domande di Fabrizio Pagliarani di Confesercenti. Legacoop Romagna si appella ai parlamentari (Corriere).

“Mi ha picchiato”

La sera del 1 maggio dopo aver consumato la cena, le tre donne si sono alzate dal tavolo e si sono dirette verso la loro auto. Il titolare dell’hamburgeria all’Ina Casa, su via Campana a Rimini, le ha seguite per chiedere il pagamento del conto. Ma una di loro ha risposto che non avrebbero pagato perché “quello che aveva mangiato le aveva fatto schifo”, spiega l’uomo. Per farsi capire bene, inoltre, “mi ha colpito con un manrovescio facendo cadere il telefono per terra e quando mi sono chinato per raccoglierlo mi è saltata addosso, strappandomi i vestiti e graffiandomi nelle braccia, nel collo e in faccia”, racconta la vittima (ilCarlino, Corriere).

Vita difficile per il volontariato

Il Codice del Terzo Settore ha portato ordine nel mondo del no profit, ma ha anche messo sullo stesso piano grandi organizzazioni e piccole realtà, introducendo oneri burocratici difficili da sostenere per quelle piccole, più diffuse e attive nelle realtà locali (ilPonte).

Video messaggio di papa Francesco su Fellini

Ieri, in cineteca a Rimini, in occasione dell’apertura della rassegna ‘La Settima Arte Cinema e Industria’ (fino a domenica), è stato proiettato un messaggio di papa Francesco. L’incontro era dedicato ai 70 anni del film ‘La Strada’ di Federico Fellini. “Mi è rimasto nel cuore”, dice. “Quel film incomincia con le lacrime e finisce con le lacrime; incomincia alla riva del mare e finisce alla riva del mare. Ma soprattutto mi è rimasta nel cuore la scena del pazzo con la pietrina, che dà il senso della vita a quella ragazza” (ilCarlino).

Elezioni europee

Francesco Bragagni, assessore al personale del comune di Rimini, è candidato all’europarlamento con la lista Stati uniti d’Europa. E’ in nona posizione nella circoscrizione nord est. “L’errore, tutto italiano, è considerare le europee quasi una sorta di sondaggio di gradimento su leader e partiti. In realtà è proprio il Parlamento europeo a decidere su questioni fondamentali. Penso alla sanità e all’ambiente, all’economia e ai trasporti”, spiega (ilCarlino).

Quale Europa?

L’Europa svuotata di valori e la memoria del male dei totalitarismi che pare destinata a svanire con la fine dei testimoni diretti. La guerra in Ucraina e a Gaza sembra senza soluzione. Gli appelli alla pace di papa Francesco accolti con fastidio anche in ambienti che si dichiarano cattolici. L’incapacità di gestire i flussi migratori, attraverso nuove normative che, secondo i vescovi italiani, aumenteranno “la sofferenza dei migranti e richiedenti asilo” con la detenzione “ai nostri confini, anche di famiglie e bambini piccoli, e la deportazione di persone verso Paesi terzi che non sono così sicuri come spesso vengono descritti” (ilPonte).

Eventi a Riccione, si candida solo Radio Deejay

Alla fine non ha stravolto gli esiti attesi l’esito del bando per la direzione artistica degli eventi estivi a piazzale Roma. Un bando prima previsto, poi no e poi di nuovo sì. Alla chiusura delle candidature, risultava presentata solo quella di Radio Deejay (ilCarlino).

Elezioni a Misano

Le liste saranno tre. Ci sarà la lista del Pd a sostegno del sindaco uscente Fabrizio Piccioni. Fratelli d’Italia, con il sostegno di forza Italia, presenterà una lista a sostegno della candidatura a sindaco di Antonio Mignani, capolista Diego Pensalfini. La lista della Lega sosterrà la candidatura di Marcello Tonini. Non ci sarà, invece, una lista dei 5Stelle. “Ho avuto contatti con lo stesso sindaco Piccioni prima di Natale, ma non c’erano le condizioni per procedere con un progetto comune”, spiega il coordinatore provinciale Mariano Gennari (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Picchia ristoratore per non pagare il conto | Bianco, rosso e Fellini…

CorriereRomagna: “La cliente non ha pagato e poi mi ha picchiato” | Radio Deejay verso la riconferma

IlPonte: Imparare dagli errori, ora | Volontariato a ostacoli

Oggi a Rimini

Dalle 9,30 al teatro degli Atti celebrazioni per i 70 anni del film ‘La strada’ di Federico Fellino

Alle 20 al teatro Galli l’opra ‘La Cenerentola’ di Gioacchino Rossini

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘El paraìso’ (La settima arte. Cinema e industria)

Alle 21 alla Primo piano art gallery la presentazione del libro ‘Postumi di una luna piena’ di Veronica Bugli

Alle 21 al palazzo del turismo di Riccione in scena lo spettacolo ‘Amori (mal)educati’

Alle 18 al museo etnografico di Santarcangelo la presentazione del libro ‘Tra i fili di un’eredità.

La collezione di burattini del Met di Santarcangelo’ a cura di Elena Rodriguez