BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 3 ottobre 2024 

Una fiera da 2 milioni di presenze

Presentato ieri il nuovo calendario di Italian exhibition group, Ieg. “Le fiere a Rimini sono 20, di cui 17 organizzate direttamente e 3 ospitate, a cui si aggiungono 103 congressi ed eventi sportivi e culturali come il Meeting per l’Amicizia tra i Popoli”, ha spiegato l’amministratore delegato Corrado Peraboni. Nell’ultimo anno, le attività di Ieg sul territorio hanno mobilitato 2 milioni di presenze (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Delitto Paganelli, è un anno

La sera del 3 ottobre 2023 l’ex infermiera 78enne veniva uccisa con 29 coltellate nel garage del suo condominio. E’ trascorso un anno. Nel frattempo è stato arrestato il vicino di casa Louis Dassilva. Molti i misteri ancora da chiarire, ma i figli della vittima dicono: “non abbiamo dubbi sul fatto che si riuscirà a fare definitivamente luce su quanto accaduto” (ilCarlino, Corriere). “Pierina era un punto di riferimento, in sogno le parlo ancora”, racconta al Corriere la nuora, Manuela Bianchi.

Mare d’inverno, c’è un accordo per la sicurezza

Ieri la capitaneria di porto ha incontrato l’assessore al turismo Andrea Corsini e le associazioni dei bagnini per trovare soluzioni che possano garantire il funzionamento degli stabilimenti anche al di fuori della stagione balneare e al tempo stesso il rispetto della nuova ordinanza sulla sicurezza, quella che impone il servizio di salvataggio. Si è stabilito che il servizio in questi periodi andrà concordato tra le cooperative dei bagnini e gli enti locali, in turnazioni ridotte rispetto all’estate (ilCarlino).

“Quel mercato s’ha da fare”

Dopo la notizia diffusa ieri, delle cento firme raccolte dai residenti di via Sinistra del porto contro la realizzazione del nuovo mercato ittico, arriva al risposta della cooperativa dei pescatori. “ I primi incontri sul piano di riqualificazione della sinistra del porto risalgono a fine anni 90 e se le concessioni edilizie sono state autorizzate è proprio perché al centro dello sviluppo edilizio di quell’area vi era la nascita di una struttura mercatale e di servizio per la marineria. Troppo comodo dire oggi che i residenti non lo vogliono e che è dannoso per l’ambiente”, rilevano i lavoratori (Corriere).

Cronaca stupefacente

Sette fatti solo negli ultimi sette giorni, tutti circoscritti a Rimini. La droga sembra non fare notizia, ma i reati che la riguardano sono sempre più frequenti tra ragazzi e giovani. La Relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia del 2023 indica un aumento dei consumi sia nella fascia 18-64 anni sia nella fascia 15-19 anni. Preoccupante l’incremento rispetto al 2021 dal 18,7% al 27,9% di cannabinoidi sintetici e nps, acquistati principalmente sul web (ilPonte).

Crescono i prezzi al consumo

Secondo i dati Istat, nei primi otto mesi del 2024, la variazione media dell’indice dei prezzi al consumo chi vive nella città di Rimini, rispetto a gennaio-agosto 2023, è cresciuta dell’1,6%, più che in regione, +0,9%, e che a livello nazionale, sempre +0,9%. L’impennata maggiore si è generata nei primi tre mesi dell’anno, da gennaio a marzo, con una crescita del 2,5% (Corriere).

Tendenze nel commercio: crescono i ristoranti e gli alberghi

Secondo la Camera di commercio, al 30 giugno 2024, nel comparto alloggio e ristorazione risultano aperte 3.215 attività: l’1,5% in più del primo semestre 2023, quando erano 3.166, il +3,1% del pre-covid, 2019 quando erano 3.117, il +12,2% del 2012, quando erano 2.865. Registrati nello stesso periodo 1.371 alberghi o attività simili, lo 0,6% in meno del 2023, con 1.379, ma il 2,1% in più del 2019, con 1,343, e il +9,1% del 2012, con 1.257. Sono 990 i ristoranti in attività, il 2,7% in più del 2023, 964, il +11,1% del 2019, 891, e il +34,1% del 2012, 738 (Corriere).

Alberto Marvelli, le celebrazioni per il ventennale

Il 5 ottobre in sala Sant’Agostino a Rimini celebrerà il ventennale della beatificazione di Alberto Marvelli con una tavola rotonda a cui prenderanno parte lo storico Maurizio Casadei, e don Gabriele Gozzi, assistente dell’Azione Cattolica diocesana. Le celebrazioni saranno precedute da una veglia di preghiera, domani alle 21 nella parrocchia dei Salesiani (Corriere).

