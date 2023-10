Buongiorno Rimini. Oggi in edicola

Oggi in edicola, 17 ottobre 2023

Casa della salute, il cantiere sarà sbloccato

A pochi passi dall’ospedale infermi di Rimini, sulla struttura si conta molto per superare le difficoltà del pronto soccorso soprattutto dei mesi estivi. Durante gli scavi, però, sono stati trovati alcuni reperti archeologici e il fatto ha bloccato i lavori. “Le attività stanno proseguendo, ma non ci dovrebbero essere blocchi e il piano dovrebbe concludersi come da tempistiche Pnrr entro il 2026. Qualche rallentamento è possibile, ma la casa della salute si farà”, assicura Mirco Tamagnini, direttore del distretto sociosanitario di Rimini. Allo scopo Tamagnini nei prossimi giorni incontrerà la soprintendenza (ilCarlino, Corriere).

Delitto di Rimini, la chiave nei video

Proprio in queste ore la polizia scientifica si sta concentrando su quanto recuperato da due telecamere di video sorveglianza presenti in zona. Si sa già di quella presente in uno dei box del garage del condominio di via del Ciclamino, teatro dei fatti. E’ quella che ha registrato le urla della donna uccisa con 17 coltellate nella tarda serata del 3 ottobre. Si attiverebbe, infatti, a ogni minimo rumore e potrebbe aiutare la ricostruzione dei movimenti dell’assassino, o degli assassini. La seconda è quella della farmacia San Martino, che ha ripreso alle 22,15 di quella sera l’auto della vittima al rientro dalla preghiera alla sala del Regno dei testimoni di Geova (ilCarlino, Corriere).

Vendetta su Instagram

L’uomo, un 38enne lasciato da una ragazza, adescava altri uomini con falsi profili sui social network facendo credere loro che fosse proprio la sua ex. Arrivato a un certo punto della messinscena forniva indirizzo e numero di telefono della ragazza, che se li è ritrovati sotto casa o ha ricevuto le loro chiamate. Il piano dello stalker è stato scoperto dalla polizia postale (ilCarlino, Corriere).

“Più uomini per la polizia”

Ieri il ministro dell’interno Matteo Piantedosi è intervenuto in video collegamento al convengo del Sindacato autonomo di polizia (Sap) a Rimini. “L’impegno del governo a incrementare le risorse proseguirà” con “un disegno di legge organico complessivo sui temi della sicurezza”, ha spiegato. “La situazione è di forte instabilità e desta preoccupazione anche per la sicurezza dei nostri Paesi, viene rilanciata la minaccia del terrorismo” ha aggiunto (ilCarlino, Corriere).

Moto contro moto

E’ costato la vita a un 49enne riminese, di Vergiano, l’incidente tra due moto avvenuto domenica pomeriggio in Abruzzo nel comune di Campotosto, lungo la strada provinciale 577. Per cause da accertare, pare che il riminese abbia perso il controllo del suo mezzo, andando a scontrarsi contro la moto su cui viaggiava una coppia di Spoleto. I due sono ricoverati all’ospedale dell’Aquila (ilCarlino).

Incidenti sul lavoro, Rimini maglia nera

Secondo i dati forniti dalla Cgil, nei primi sette mesi del 2023 in provincia di Rimini gli infortuni sul lavoro sono cresciuti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente passando da 2.766 a 2.937, con un incremento del 6,2 per cento. Il dato è in controtendenza con quanto accade in Emilia Romagna, dove tutte le altre province risultano in calo (ilCarlino, Corriere).

Torre Pedrera, lungomare invaso dai topi

Anthea ha già piazzato le trappole nell’area verde interessata dal problema. Anche vicino alla piccola area giochi per bambini con altalene e uno scivolo. La data della rimozione è fissata al 15 novembre. “L’estate è un momento in cui il grande movimento di persone porta a una maggiore presenza di rifiuti, spesso abbandonati malamente intorno ai bidoni pubblici o nelle aree verdi. Per certo dove non c’è presenza di cibo, i ratti non ci sono”, spiega l’assessora Anna Montini (ilCarlino, Corriere)

Turisti sul Titano

La segretaria di Stato ha reso noti i dati degli accessi turistici al centro storico dei primi nove mesi del 2023, rilevati con funivia e mezzi su gomma. La funivia ha staccato 521.898 biglietti con un +18.5% rispetto allo stesso periodo del 2022 e un +8,76% rispetto al 2019 pre-pandemia. Gli accessi ai parcheggi sono stati 1.394.658 per quanto riguarda le auto, 241.155 gli autobus, con una crescita di quasi il 5% rispetto al 2022. “Cresce il numero degli stranieri non italiani, i cui viaggi negli anni scorsi erano limitati dall’emergenza internazionale, che sono il 47% del totale”, spiega il ministro Federico Pedini Amati (ilCarlino).

Anche Topolino interpretò Fellini

A 30 anni dalla scomparsa di Federico Fellini, 50 dall’uscita al cinema di Amarcord e 100 dalla fondazione della Disney, Rimini si appresta ad ospitare una mostra speciale per celebrare l’incontro tra il premio Oscar riminese e il disegnatore Giorgio Cavazzano, evento che diede vita all’uscita nel 1991 de ‘La strada’ a fumetti, disegnata da Cavazzano e sceneggiata da Massimo Marconi. La mostra, dal 28 ottobre al 19 novembre al Fulgor, esporrà preziosi artwork da collezioni private, una selezione di bozzetti originali e dipinti utilizzati per creare i celebri corti Disney dagli anni ’20 fino a oggi, il primo cortometraggio di Mickey Mouse ‘Steamboat Willie’ del 1928, e (solo dal 16 novembre) una selezione di tavole anastatiche del fumetto del 1991 (ilCarlino).

