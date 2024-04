Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 30 apirle 2024

Oggi in edicola, 30 apirle 2024

Fiera, Maurizio Ermeti presidente a titolo pieno

Ieri l’assemblea degli azionisti di Italian exhibition group ha approvato all’unanimità il bilancio 2023 ed eletto il nuovo consiglio di amministrazione, tra altre cose. Dal bilancio, un utile di oltre 14 milioni di euro, in distribuzione dal 22 maggio. Il fatturato tra Rimini e Vicenza è stato pari a 213 milioni di euro. Nel nuovo cda oltre a Ermeti anche Corrado Peraboni (amministratore delegato), Gian Luca Brasini (consigliere esecutivo), Alessandra Bianchi, Moreno Maresi, Emmanuele Forlani, Valentina Ridolfi, Alessandro Marchetti, Anna Cicchetti e Laura Vici (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere).

L’ora del cupolone

Partiranno nel 2025 i lavori per realizzare il nuovo padiglione alto 44 metri, ampio 17.000 metri quadri, che ospiterà appuntamenti fieristici, eventi e concerti. La consegna è prevista entro il 2027. “E’ più grande di oltre 1.500 metri quadrati rispetto ad altre arene sul territorio nazionale”, ha spiegato il presidente Maurizio Ermeti (ilCarlino, Corriere).

Pasqua ebraica, festa blindata

Un gruppo di facoltosi ebrei ha deciso di trascorrere la Pesach in riviera. Circa 500 persone, provenienti da tutto il mondo, si sono date appuntamento al Grand Hotel di Rimini per le celebrazioni, che culminano oggi. Visti i fatti del 7 ottobre 2023 e quanto ne sta conseguendo, la questura di Rimini ha chiesto e ottenuto rinforzi per presidiare il Grand Hotel. Decine di agenti piantonano il luogo, alcuni anche in borghese (ilCarlino).

Salute, ha aperto il Cau

Ieri, primo giorno di attività per il nuovo Centro di assistenza e urgenza della Asl in via Ovidio a Rimini. Il centro è attivo con accesso diretto sette giorni su sette per 12 ore, dalle ore 8 alle 20. Si avvale di un’equipe medico infermieristica dedicata, con formazione specifica ed esperienza nella gestione di problemi sanitari urgenti, oltre che di strumenti di approfondimento diagnostico (ilCarlino, Corriere).

L’addio a Massimo Belletti, morto in auto nel porto

Il funerale si terrà giovedì alle 15,30 alla chiesa di Viserba in piazza Pascoli, dove oggi alle 20,30 ci sarà la veglia di preghiera. Nell’auto del 53enne sarebbe stato trovato un biglietto che spiega le motivazioni del gesto. Quando l’auto è finita in acqua, un pescatore egiziano si è subito tuffato nel tentativo di salvarlo, ma il 53enne avrebbe rifiutato i soccorsi (ilCarlino).

Matteo Montevecchi lascia la Lega

“Ha smarrito coerenza e identità” dice il consigliere regionale del suo ex partito. “Il progetto a cui ho aderito con convinzione nel 2019 non esiste più. Si è poco a poco snaturato ed è scaturito in pesanti contraddizioni”. Tra le contraddizioni evidenziate da Montevecchi: “sostegno al governo Draghi, green pass, appiattimento su politica estera, guerra, invio armi a Zelensky”, oltre all’“incomprensibile voto a Mattarella” (ilCarlino, Corriere).

Appello anti Vannacci

“Non rappresentano un’idea o un’opinione politica ma l’aggressione a uno dei capisaldi della società democratica italiana”. Amministratori locali riminesi, ed ex, commentano la proposta del candidato della Lega alle elezioni europee Roberto Vannacci di creare classi separate per gli studenti disabili. L’appello a “tutte le persone che si riconoscono nel valore della solidarietà cristiana affinché questi messaggi paragonabili a forme arcaiche di ‘eugenetica efficientista’ vengano respinti” è firmato dall’assessore a Salute e Protezione Sociale Kristian Gianfreda, dai consiglieri comunali Giuliano Zamagni, Manuela Guaitoli, Serena Soldati, Gloria Lisi, Stefano Vitali, Fabio Zavatta, gli ex parlamentari Ermanno Vichi e Elisa Marchioni (oggi consigliera comunale Pd) e Samuele Ramberti dell’Asp Valloni (ilCarlino, Corriere).

Lavoro è dignità

“Lavorare è una vocazione. Purché sia riconosciuta a tutti pari dignità”. Il direttore dell’ufficio per la pastorale sociale della Diocesi di Rimini, don Pierpaolo Conti, presenta il convegno promosso il 1 Maggio insieme alla Pastorale giovanile. “Non ascolteremo qualche esperto, ma positive testimonianze, racconti di esperienze e di buone pratiche già in atto sul territorio. Siamo tutti chiamati a questa vocazione di riconoscere a tutti, senza ostacoli, la dignità del lavoro e di ogni lavoro” (ilCarlino, Corriere).

Rissa a Riccione, 28enne rischia un occhio

La rissa è andata in scena nella notte tra il 17 e il 18 aprile scorso su viale Ceccarini. Molte le donne intraviste nei due gruppi che si sono affrontati a suon di botte. Ad avere la peggio però sarà probabilmente il 28enne ristoratore di origine russa che rischia di perdere un occhio per aver tentato di separare i due gruppi (ilCarlino, Corriere).

