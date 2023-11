BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 30 novembre 2023 

Oggi in edicola, 30 novembre 2023

Edilizia sociale in via Bassi, ok in commissione

La commissione urbanistica del comune di Rimini ha dato il suo parere favorevole al ‘Programma integrato di edilizia residenziale sociale’ per la costruzione di nuovi alloggi all’ex nuova questura. Saranno costruiti due nuovi fabbricati, 4 piani fuori terra e uno interrato, con una sala polivalente a unirli (BuongiornoRimini, Corriere, ilCarlino). Lo scorso anno, su 5.407 persone incontrate dalle Caritas del territorio diocesano, 1.449 erano senza dimora, ben il 27% del totale (ilPonte).

Un avvento per accogliere

Sul settimanale ilPonte, una riflessione del vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, in vista del Natale e in avvio del tempo di Avvento, questa domenica. “Il vangelo di san Giovanni dice che Gesù è venuto nel mondo ma i suoi non l’hanno accolto; a chi l’ha accolto Gesù ha dato la possibilità di diventare figlio di Dio e di godere la gioia che è di chiunque collabora unito al Signore”, spiega il vescovo. “Siamo invitati ad accogliere nel nostro cuore i problemi del mondo, di chi ci sta accanto, ma anche l’aiuto di chi vuole offrirci una mano, così come i suggerimenti e le critiche fino ad accogliere le persone, a trovare una casa per chi è in difficoltà, come lo sono tanti stranieri e tante persone alla ricerca di un alloggio anche nella nostra Diocesi” (ilPonte).

Cargo bike per il trasporto delle merci

Nel parco del mare le merci saranno trasportate in cargo bike. Presentato nei giorni scorsi, il piano di settore per la logistica delle merci “si propone come uno strumento utile per analizzare la gestione di un servizio indispensabile per le attività economiche come quello del trasporto delle merci in un ambito urbano di pregio e di alta affluenza turistica come il cosiddetto ‘ultimo miglio’ nella fascia turistica a mare della ferrovia”, spiegano dal Comune. L’assessora Roberta Frisoni racconta che “in altre città il sistema è già attivo” (ilCarlino).

Covid, Rimini supera i 200mila casi

Il dato, su scala provinciale, è stato raggiunto lunedì. Ovviamente riguarda il numero dei contagi da inizio pandemia, nel 2020, ed attualmente è aggiornato in funzione dei test effettuati per gli accessi in ospedale. Insomma, il numero reale è più alto. “Da settembre a oggi nel Riminese si viaggia a una media di oltre 30 contagi al giorno”, spiega il Carlino. In fatto di vaccini, “Rimini mantiene saldamente la maglia nera in Romagna”. Settemila circa le somministrazioni fatte fino a metà novembre, solo 1.786 nel riminese (ilCarlino).

Ombre sul commercio natalizio

La Confesercenti chiede interventi a sostegno del potere d’acquisto delle famiglie e strumenti di accesso al credito per le imprese. “E’ necessario far ripartire la domanda interna e sostenere le imprese meno strutturate”, spiega il presidente Fabrizio Vagnetti. La riflessione degli esercenti si basa sui dati Istat di novembre, con il commercio al dettaglio in difficoltà a causa di caro vita e tassi di interesse sempre più alti (ilCarlino, Corriere).

Rimini capitale dell’enigmistica

Dall’8 al 10 dicembre si terrà la reunion dei followers di “101 anagrammi zen”, pagina Facebook da 48mila seguaci. Attesi anagrammisti a decine, tra cui Guido Iazzetta, redattore de “La Settimana Enigmistica” e direttore della rivista “La Sibilla”, e Marco Minelli, fondatore del gruppo 101 Anagrammi Zen oltre che autore dell’omonimo libro. In giugno, inoltre, sempre a Rimini, si svolgerà la Festa della Sibilla (ilCarlino).

Riccione, il ritorno della dirigente

Cinzia Farinelli, dieci anni alla guida di vari settori tra Bilancio, Affari Generali, Personale e Turismo, tornerebbe in Comune con le stesse deleghe. Aveva abbandonato la Perla il 1 settembre assumendo per il Ministero delle Finanze, nella sede di Forlì, il ruolo di direttore della ragioneria dello Stato territoriale Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna. L’incarico è terminato, e la dirigente si sta preparando per tornare a Riccione (Corriere).

Santarcangelo, pronto soccorso sempre aperto

La svolta è attesa dopo le festività natalizie. E cioè dal 15 gennaio, quando il Pronto intervento dell’ospedale di Santarcangelo diventerà Centro di assistenza urgenza, Cau, aperto 24 ore su 24. Lo ha confermato in consiglio comunale il direttore generale della Asl Tiziano Carradori. Le opposizioni temono che il reparto con questi cambiamenti verrà depotenziato. Ma attualmente il Pronto intervento è aperto solo 12 ore al giorno, dalle 8 alle 20 (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: “Il killer, un folle malato di gelosia” | Rivoluzione in sella

CorriereRomagna: Bolletta pagata, ma Hera lascia disabili senz’acqua | Ex questura, ok alle nuove case

IlPonte: Amore, ora e subito! | Emergenza casa

Oggi a Rimini

Alle 17 in cineteca incontro dedicato alla presenza di scritti e stampatori ebraici a Rimini nel Cinqucento con Guido Bartolucci ed Emma Abate

Alle 17,30 al palacongressi inaugurazione della mosta di Alessandro La Motta

Alle 18 al palazzo Fulgor inaugura la mostra ‘Fellini intimo’

Alle 21 al teatro Galli andrea Pennacchi in ‘Pojana e i suoi fratelli’

Alle 21 in biblioteca a Santarcangelo Cecilia Milantoni presenta il libro ‘I dolci al tempo di Caterina Sforza’

Alle 21 al salone Snaporaz di Cattolica musica con ‘Torso virile colossale’ Alessandro Grazian, Davide Andreoni, Nicola Manzan e Emanuele Alosi