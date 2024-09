BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 30 settembre 2024

Oggi in edicola, 30 settembre 2024

Delitto Paganelli: al via le nuove analisi

Annunciate da tempo, oggi il giudice per le indagini preliminari disporrà le nuove verifiche su computer, telefonini e orologi di Louis Dassilva (dispositivi sequestrati durante le perquisizioni svolte dalla polizia di Stato). Dassilva è, al momento, unico indagato per l’uccisione della signora Pierina Paganelli e agli arresti in carcere. In pratica, oggi dovrebbe finalmente essere conferito l’incarico al consulente tecnico (ilCarlino, Corriere).

Hotel in crisi

Da gennaio ad agosto, nel confronto 2019-2024, nelle località di Destinazione Romagna, gli esercizi alberghieri hanno perso il 7,9%. Sono cresciuti quelli extralberghieri guadagnando il 9,1 e arrivando a rappresentare un quarto del totale, il 25,6%: 6.444.421 pernottamenti sui 25.147.736 totali, in numeri assoluti (Corriere).

La mucillagine per sua natura torna

“Dovremo imparare a conviverci”. Secondo Attilio Rinaldi, presidente del Centro ricerche marine di Cesenatico, la mucillagine “è probabile che si manifesterà ancora. Talvolta, anzi, il fiorire della mucillagine è proseguito per diversi anni di seguito”. Lo dice sulla scorta di dati storici. “Gli episodi più recenti si sono verificati nel 2014 e nel 2018, ma la letteratura individua casi a ritroso del tempo sino al 1700 e al 1800”. Per lo studioso, “abbiamo lottato e vinto l’eutrofizzazione, limitando la presenza di elementi come azoto e fosforo che finivano negli affluenti del Po sino al mare, ma con le mucillagini dovremo imparare a convivere” (Corriere).

Santa Giustina: una giornata particolare

All’alba di ieri i 140 residenti di Santa Giustina sono stati invitati a lasciare temporaneamente le loro abitazioni. E’ stato infatti il giorno in cui si sono svolte le operazioni di neutralizzazione dell’ordigno bellico trovato in via Premilcuore a Santa Giustina (nel corso delle attività di bonifica per i lavori della variante stradale). Rimossa, la bomba inglese è stata fatta esplodere circa alle 12,30 nella cava di Poggio Torriana (ilCarlino, Corriere).

Torriana, il Povero Diavolo rinasce nel segno della solidarietà

Nell’ex ristorante stellato troverà posto un’osteria sociale. Si chiamerà Aldéia (villaggio, in portoghese). “Volevamo aprire un ristorante che avesse come scopo l’inserimento lavorativo di ragazzi migranti e persone escluse dal mondo del lavoro (come disabili, ex carcerati, ex tossicodipendenti). L’obiettivo è quello di fornire a tutti l’opportunità di trovare un luogo che non dia solamente ‘lo stipendio’ ma anche una famiglia, dove crescere, sentirsi valorizzati e integrarsi con più facilità nel territorio”, spiega uno dei gestori, Samuele Ramberti (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: L’omicidio di Pierina. si cercano prove su telefoni e orologi | All’alba tutti fuori casa per rimuovere la bomba

CorriereRomagna: Schianto con la moto, muore a soli 21 anni | La costa arretrerà di 50 metri

IlPonte: Zuppi: “Chiamati alla speranza” | I Cau non tornano?