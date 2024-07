BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 31 luglio 2024

Oggi in edicola, 31 luglio 2024

Morto in strada, truffa ai familiari

Paride Fattori è il 54enne travolto e ucciso il 6 luglio scorso sulla Marecchiese a Novafeltria mentre andava in bicicletta. Emerge nelle ultime ore che già il giorno dopo, i familiari dell’uomo sono stati contattati da un finto carabiniere che li invita a chiamare un presunto medico legale della Procura che a sua volta li ha indotti a fissare un appuntamento con l’associazione ‘Familiari e vittime della strada’. L’associazione esiste davvero, ma quella con cui sono entrati in contatto i familiari della vittima era un fake. Incontrano un consulente e firmano una delega in bianco per un avvocato. Vengono promessi risarcimenti faraonici, e questa cosa inizia a insospettire vedova e figlio. Chiamano i carabinieri che confermano i sospetti: nessun militare è mai stato incaricato di fare incontrare loro un medico legale. La truffa si è quindi svelata chiaramente ed è scattata la denuncia (ilCarlino, Corriere).

Borse taroccate: maxi sequestro a Marina Centro

Le indagini della polizia giudiziaria di Rimini sono iniziate a seguito della segnalazione da parte di un cliente di un noto negozio di viale Regina Elena. Il turista straniero aveva comprato per 300 euro una borsa che sarebbe valsa quattro volte tanto se solo non si fosse trattato di un falso. Ieri mattina gli agenti si sono presentati nel negozio e hanno sequestrato diversi articoli sospetti in vendita, prezzati dai 140 fino ai 350 euro ma spacciati per un valore di oltre mille euro. La commerciante è stata denunciata per introduzione nello Stato di merci con segni mendaci e per ricettazione (ilCarlino, Corriere).

Tempi chiari per i rinforzi

Dopo la lettera al ministero dell’interno firmata dai 27 sindaci della provincia, e la campagna su Change promossa dal sindaco e presidente della provincia di Rimini Jamil Sadegholvaad per chiedere l’adeguamento degli organici della polizia alle esigenze del territorio, dal Viminale è arrivata una risposta. “Per la provincia di Rimini in particolare, è previsto nei prossimi anni un aumento della dotazione organica del personale fino a 525 unità”, c’è scritto. Nel dettaglio si parla di una cinquantina di agenti in più rispetto a quanti ne operano adesso, un aumento del 10 per cento. “E’ una risposta sicuramente positiva. Quello che ci aspettiamo ora è una tempistica certa in merito all’arrivo di questi rinforzi in pianta stabile”, sottolinea Sadegholvaad (ilCarlino, Corriere).

Basta affitti per gli uffici, il Comune compra casa

Il comune di Rimini ha deciso di investire 3,5 milioni nell’acquisto di un edificio dove ospitare gli uffici attualmente in via Rosaspina e via Perticara/Circonvallazione. Questi immobili, che ospitano 320 dipendenti, sono infatti in affitto. Una spesa di cui il Comune si vuole liberare (ilCarlino, Corriere).

Lo sciopero dei bagnini, ma non di tutti

I due sindacati Sib-Fipe e Fiba-Confesercenti hanno annunciato il “fermo ombrelloni” nelle giornate del 9, 19 e 29 agosto. Non tutte le associazioni di categoria, però, sono d’accordo. Mauro Vanni, di Confartigianato imprese demaniali, per esempio, ha già detto chiaramente no. “Se aderiranno in pochi, rischia di rivelarsi un flop”, rileva Fabrizio Pagliarani della Fiba-Confesercenti riminese. Gli associati riminesi aderiranno? “Ne stiamo discutendo. Ci prendiamo ancora qualche altro giorno per rifletterci su” (Corriere).

Giulia e Alessia, l’anniversario

Il 7 luglio di due anni fa, era il 2022, le due sorelle bolognesi di 17 e 15 anni, Giulia e Alessia Pisanu, persero la vita alla stazione di Riccione investite da un treno Frecciarossa. “Il dolore c’è sempre, non si quieta. Bisogna combattere tutti i giorni e la fede in Dio mi aiuta a stare su”, racconta il padre Vittorio al Carlino.

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: “Nuovi agenti in arriva, fate presto” | “Il dolore non passa mai”

CorriereRomagna: Tentata truffa ai parenti del ciclista deceduto | Borse griffate taroccate

Oggi a Rimini

Fino alle 23 in centro storico negozi aperti per Rimini shopping night

Dalle 17,30 in piazza Cavour il mercatino dei bambini ‘Ricordi in soffitta’

Dalle 17,30 in piazza Tre Martiri ‘Hand Made Market – Artigiani al Centro’

Dalle 18,30 a Casa Madiba ‘Il cibo ci dice’: mostra fotografica, assaggi dal mondo, musica dal vivo

Alle 19 al Grand Hotel ospiti della ‘Terrazza della Dolve Vita’ Ricky Tognazzi e Simona Izzo

Alle 21,15 al Parco degli artisti incontro con Gianluca Gotto ‘Le domande che ti cambiano la vita’

Alle 21 a piazzale Ceccarini a Riccione Miguel Zenon, Cohen, Sanders e Dutton, in programma anche un tributo a Gerry Mulligan

Alle 21,30 in via Sicilia a Riccione lo spettacolo di burattini ‘Crazy animals’

Alle 22 a Villa Lodi Fè a Riccione incontro con il mosaicista Giuliano Babini ‘Una storia d’arte’

Alle 21 al parco del sole di Misano musica da ballo con l’Orchestra Mirco Gramellini

Alle 21 alla spiaggia 70 di Cattolica Chiara Moscardelli presenta il libro ‘Teresa Papavero e i fantasmi del passato’

Alle 21 al Beky Bay di Igea il film ‘Perfetti sconosciuti’

Alle 21,15 in piazzetta Santa Margherita a Igea incontro con il fotografo Silvio Canini nell’ambito della mostra fotografica ‘Luminosa’

Alle 21,30 nell’arena del cinema Apollo di Bellaria il film ‘Quell’estate con Iréne’ di Carlo Sironi

Alle 21,30 al parco Panzini di Bellaria Enrico Pelliconi live in ‘Signora musica’

Alle 21 in piazza Panzini a Canonica (Santarcangelo) cabaret marionettistico comico-poetico-acrobatico