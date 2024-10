BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 31 ottobre 2024

Oggi in edicola, 31 ottobre 2024

Fiera, pronti due nuovi padiglioni

Si parla di 8.300 metri quadrati in più e già disponibili per Ecomondo, al via il 5 novembre. Sono i nuovi padiglioni B8 e D8, direttamente collegati ai gemelli B7 e D7, della fiera di Rimini e verranno utilizzati anche per il Sigep a gennaio 2025 (ilCarlino, Corriere).

Forum e quartieri, a Rimini 12 rioni

Il comune di Rimini ha istituito con apposita delibera i forum deliberativi, proponendosi all’avanguardia, nel contesto italiano, nella sperimentazione di nuove forme di partecipazione democratica. Con questo atto, i quartieri passano da sei a dodici e, pare, avranno potere deliberativo (ilPonte).

Una moschea da spostare insieme

“Credo che il centro islamico sia assolutamente inadeguato, sia per le esigenze di chi vive il quartiere, che per quelle di chi lo frequenta”. Sono le parole del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad in risposta alla mozione presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Gioenzo Renzi. “Gli stessi responsabili del centro hanno espresso l’esigenza di spostarsi e trovare una nuova sede”, ha ricordato il sindaco che propone a maggioranza e opposizione la creazione di un gruppo trasversale di lavoro “che possa accompagnare questa comunità alla ricerca di una nuova sede” (ilCarlino, Corriere).

Giulio Cesare, il restauro procede

Durante l’ultimo consiglio comunale, il capogruppo Fdi, Gioenzo Renzi, ha chiesto all’amministrazione comunale conto del restauro della copia della statua di Giulio Cesare conservata in Campidoglio, donata a Rimini da Benito Mussolini nel 1933. Gli assessori Mattia Morolli e Michele Lari hanno risposto che “nel luglio 2023 l’opera è stata affidata alla ditta Arché Restauri Snc di Parma per il suo restauro. Intervento che prevede un’operazione estiva, per consentire la perfetta asciugatura dei materiali ed evitare ossidazioni. Per cui dopo le fasi di ripulitura, il vero restauro della scultura inizierà nell’estate del 2025” (ilCarlino, Corriere).

Bilancio 2025, l’analisi

Secondo la Fondazione Gimbe, le risorse destinate dalla legge di bilancio alla sanità sono “insufficienti per le troppe misure (previste, ndr), costringendo le Regioni a scegliere tra tagliare i servizi o aumentare le tasse”. In particolare, “i 5.078 milioni per il 2026, 5.780 milioni per il 2027 e le cifre sino al 2030 indicano l’incremento cumulativo del Fsn e non gli stanziamenti specifici per ciascun anno”, spiega la fondazione (ilPonte).

Maurizio Grossi, le prime parole dopo la riconferma

“Tagli alla burocrazia, maggior tutela dalle aggressioni e più sinergia tra ospedale e territorio”. Sono gli obiettivi individuati da Maurizio Grossi, appena riconfermato alla guida dell’ordine dei medici della provincia di Rimini. “Punteremo sullo snellimento della burocrazia che opprime i medici e sottrae tempo ai pazienti. Per farlo abbiamo chiesto di sedere nei tavoli aziendali e regionali dove si programmano sistemi informatici dall’eccessiva complessità”, spiega, tra l’altro (ilCarlino, Corriere).

Coltellate in centro, 5 indagati per tentato omicidio

Nella notte tra il 16 e il 17 marzo cinque ragazzi, di cui quattro minorenni, aggredirono un diciassettenne arrivando a ferirlo gravemente con un coltello all’addome e alla schiena, con la lama che aveva raggiunto il polmone. In principio era stato un litigio nato da alcuni commenti sui social, poi la situazione era precipitata. L’aggredito era stato operato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Gli aggressori risultano adesso indagati per tentato omicidio aggravato dal numero di persone presenti e dai futili motivi (ilCarlino, Corriere).

Delitto Paganelli, incidente probatorio sulla versione del vicino

Dopo la nuova versione fornita da un vicino di casa, secondo cui la persona ripresa dalla video sorveglianza della farmacia del Villaggio San Martino sarebbe lui e non Louis Dassilva, diventa sempre più importante fare chiarezza sulla validità della prova che ha portato Dassilva in carcere. E si tratta proprio di quel video. Per questo il giudice per le indagini preliminari dovrà fissare un’udienza per nominare il tecnico che effettuerà i rilievi necessari per capire l’affidabilità della “prova regina” (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Tentato omicidio, indagati 5 giovani | La battaglia di Giulio Cesare

CorriereRomagna: Accoltellato, 5 indagati per tentato omicidio | Cesare, una statua da restaurare

IlPonte: Vivi e defunti. Ricordati di me quando… | Tutta salute

Oggi a Rimini

Alle 14 al palazzo Fulgor inaugura la mostra ‘Semplicemente Marcello. Il cinema, il fascino, lo stile di un antidivo di successo’ dedicata al centenario di Mastroianni

Alle 18 al cinema Fulgor la proiezione del documentario di Fabrizio Corallo su Marcello Mastroianni

Alle 18,50 e alle 20,45 alle Befane il film ‘Il pazzo di Dio. La strada di don Oreste Benzi’

Alle 21,15 al teatro Galli in scena ‘Curon / Graun’ ispirato alla musica di Arvo Pärt

Dalle 23,30 al Cocoricò di Riccione serata Memorabilia con Talla 2xlc, Cirillo, Saccoman, Ricci Jr e Principe Maurice

Dalle 22 all’ex Tre Stelle di Santarcangelo ‘Back from the dead: Velvet Halloween Edition’

Dalle 21 alla Rocca del sasso di Verucchio letture animate, visite guidate, laboratori, giochi e cacce al tesoro per bambini da 6 a 11 anni