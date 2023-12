BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 4 dicembre 2023

A San Girolamo un “incontro umano imprevisto”

Il Teatro di San Girolamo a Marina Centro è gremito da più di un centinaio di partecipanti, come non capita di frequente per le iniziative parrocchiali…

Oggi in edicola, 4 dicembre 2023

Ex nuova questura, la maggioranza attacca Asi

Dure parole dai gruppi di maggioranza dopo la disponibilità manifestata dall’amministrazione a incontrare Ariminum sviluppo immobiliare (Asi), i proprietari dell’area in degrado in via Bassi a Rimini, per trovare quella soluzione da tempo richiesta anche dai residenti. Disponibilità arrivata durante la commissione controllo e garanzia. Qualche giorno dopo, i capigruppo di maggioranza parlano di “atteggiamento arrogante di una proprietà che vuole imporre il proprio interesse a quello pubblico e dei residenti che in quella zona abitano”. “Siamo sinceramente colpiti dal tono dell’intervento”, commentano da Asi. “E siamo rimasti sorpresi dall’assenza di domande di chiarimento da parte dei rappresentanti dei gruppi di maggioranza durante la Commissione” (Corriere).

Ricoverato lo psichiatra Alessandro Meluzzi

Conosciuto soprattutto come criminologo forense per essersi interessato a numerosi casi mediatici, si trovava nel suo studio riminese, sabato pomeriggio, quando è stato colto da un malore. A dare l’allarme è stato un paziente con cui aveva appuntamento. Dal Pronto soccorso dell’Infermi è stato trasferito all’ospedale di Cesena quando ci si è accorti che si trattava di emorragia cerebrale. Lì è stato operato. L’intervento ha avuto successo, ma la prognosi è riservata (ilCarlino, Corriere).

A Rimini “niente allarme polmoniti”

Il Corriere intervista Carlo Biagetti, direttore malattie infettive a Rimini. “Nei mesi peggiori dello scorso inverno, le persone con sintomi respiratori sono arrivate a quota mille. Quest’anno siamo intorno ai 300 casi”, spiega. Discorso diverso per il covid. “Durante le ultime settimane i positivi erano al 7-8% e non riscontravamo né influenza, né virus respiratorio sinciziale. Adesso si registrano invece percentuali di positività intorno al 20-30%” (Corriere).

“Tornerò a vedere dall’occhio sinistro”

Nei prossimi mesi per Gessica Notaro in programma un intervento per recuperare la vista persa dopo l’aggressione con l’acido da parte del suo ex fidanzato, il 10 gennaio 2017. “Sono una miracolata”, commenta Notaro. “A breve mi sottoporrò a un intervento chirurgico per riacquistare la vista anche dall’occhio sinistro”, spiega (ilCarlino, Corriere).

“Necessaria la nuova Marecchiese”

Nicola Marcello, neo coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, espone il suo programma: turismo termale, nuove aree commerciali per l’entroterra, “riportare l’aeroporto a 20 anni fa” con un “contributo pubbico ai nuovi gestori”, terzo casello autostradale in zona Padulli-Spadarolo, collegamento alternativo al ponte di Tiberio (ilCarlino Corriere).

ilRestodelCarlino: Gessica, che bellezza. “Vedrò dai due occhi” | Malore in studio, Meluzzi grave

CorriereRomagna: Vertice con Figliuolo per l’ex Farmografica | In migliaia per il presepe

IlPonte: Amore, ora e subito! | Emergenza casa

Alle 18 al teatro Galli premiazione dei campioni riminesi del Motogp

Dalle 21,30 al Nelson’s pub Michael Harding Boptet live