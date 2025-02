BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 4 febbraio 2025

Oggi in edicola, 4 febbraio 2025

Strade pericolose

Nel 2024 la polizia locale di Rimini ha rilevato 1.263 incidenti, un dato in calo rispetto ai 1.301 del 2023. Tuttavia, il numero di feriti è salito da 685 a 714. In oltre una cinquantina di casi, gli incidenti hanno coinvolto conducenti con un tasso alcolico superiore al consentito o sotto l’effetto di droghe. Sono 38, inoltre le persone denunciate per omissione di soccorso (ilCarlino, Corriere).

Infrastrutture, vertice romano tra De Pascale e Salvini

Il sistema aeroportuale è stato tra i temi dell’incontro di ieri a Roma tra il presidente della Regione Emilia Romagna, Michele De Pascale, e il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Presente anche l’assessora ai Trasporti, Irene Priolo. “Col ministro abbiamo analizzato tutti i nodi infrastrutturali della regione: dal potenziamento ferroviario allo sviluppo delle autostrade e ai lavori sulla Statale 16, fino allo sviluppo del porto di Ravenna e al necessario coordinamento tra scali” (Corriere).

Eolico offshore, il progetto avanza

Intervista del Corriere Romagna a Gabriele Felappi, direttore generale di Energia Wind 2020, la società che ha progettato e realizzerà l’impianto eolico nel mare di Rimini. Dopo aver ottenuto dal ministero dell’Ambiente il parere positivo sull’impatto ambientale, “entro l’estate presenteremo il progetto esecutivo”, spiega Felappi. Ora la società deve richiedere un’Autorizzazione unica per avviare il cantiere. Le prime operazioni riguarderanno la verifica della presenza di reperti archeologici e bellici e la valutazione del fondale. Poi sarà presentata la progettazione esecutiva. “Se tutto va bene, i lavori inizieranno nel 2026 e l’installazione della prima pala è prevista tra il 2027 e la prima metà del 2028” (Corriere).

Raccolta fondi per Dassilva

È successo tutto ieri in sole quattro ore. Louis Dassilva, unico indagato e in carcere per l’omicidio di Pierina Paganelli, aveva ottenuto l’autorizzazione del Tribunale per avviare una raccolta fondi su GoFundMe con l’obiettivo di raccogliere 150mila euro. Soldi che avrebbe usato per “garantire il mantenimento dei figli fino a quando non potrà nuovamente farlo personalmente”. I fondi sarebbero serviti anche per coprire le spese legali e finanziare consulenze. Tuttavia, dopo sole quattro ore, la piattaforma ha oscurato la campagna, ritenendola contraria alle proprie politiche, che non accolgono iniziative in favore di chi è indagato per reati violenti (ilCarlino, Corriere).

Scuse al posto del processo

Sarebbe dovuto partire oggi il processo all’imprenditore Lucio Paesani per diffamazione nei confronti dell’ex 5Stelle Raffaella Sensoli. Sarebbe, perché nel frattempo, cioè ieri, Paesani si è scusato pubblicamente per gli insulti sessisti rivolti all’ex consigliera regionale. Parole per cui era stato querelato e rinviato a giudizio. A titolo di risarcimento danni per Sensoli, Paesani ha inoltre versato mille euro all’associazione riminese Dire uomo, che assiste uomini ‘maltrattanti’ (ilCarlino).

Pompiere ucciso, il risarcimento

La sentenza di condanna in primo grado per il buttafuori ritenuto responsabile della morte del vigile del fuoco Giuseppe Tucci, l’11 giugno 2023, prevede anche un risarcimento danni da 400mila euro per il padre di Tucci. Gli altri familiari – madre, sorella, compagna e figlio minorenne – dovranno attendere l’esito della causa civile, con richieste di 400mila euro ciascuno (ilCarlino, Corriere).

Truffa dell’hotel Gobbi, sequestri per mezzo milione

L’ex gestore dell’hotel Gobbi di Marebello è stato sottoposto a una misura di sequestro. Nel dettaglio, i beni sequestrati ammontano a circa mezzo milione di euro e comprendono una Bmw, un locale adibito a teatro nel centro di Forlì e un’abitazione a Gradara, dove il 30enne risiede. Nell’estate del 2022, circa 200 turisti avevano versato caparre per le loro vacanze all’hotel, salvo poi scoprire, una volta arrivati in riviera, che la stanza prenotata di fatto era già occupata da altri (ilCarlino, Corriere).

Segreteria Pd, riparte la corsa

I nomi in lizza per la guida del Pd provinciale sono Alice Parma, che però necessiterebbe di una deroga dallo statuto, Edoardo Carminucci, Giulia Corazzi e Christian D’Andrea. Gli ultimi due sembrano i favoriti e rappresenterebbero correnti opposte. In particolare, il vicesindaco di San Clemente è espressione della sinistra che ha sostenuto Elly Schlein alle primarie e, a livello locale, segue Emma Petitti. Forse per questo, contro la candidatura di Corazzi si schiera l’ex vicesindaco ed ex assessore regionale Maurizio Melucci: “Dal mio punto di vista, se la Corazzi si vuole candidare a segretario provinciale del Pd, si deve dimettere un minuto prima dell’annuncio ufficiale dalla carica di presidente del consiglio” (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Hotel Gobbi, sequestri per mezzo milione | “Cara Raffaella mi scuso”

CorriereRomagna: Ucciso dal buttafuori, causa civile milionaria | AC/DC, il ritorno dopo 10 anni

Oggi a Rimini

Dalle 11 alle 12,30 visita guidata gratuita al Tempio Malatestiano

Alle 14 al cinemino del palazzo Fulgor il film ‘Roma’ di Federico Fellini

Alle 15 alle Befane nell’area Mega Game ‘Dinsieme in tour’

Alle 17 in cineteca Federico ‘Fellini e i mestieri del cinema’ con Gianfranco Angelucci

Alle 21 alle 21 al cinema Tiberio il documentario ‘Pellizza. Pittore da Volpedo’

Alle 21,30 al Supercinema di Santarcangelo concerto di Dadfunk e Sulene Fleming