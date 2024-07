BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 4 luglio 2024

Oggi in edicola, 4 luglio 2024

Via Bassi, da lunedì il cantiere

Martedì in consiglio comunale sono stati 27 i voti favorevoli e 2 le astensioni sull’accordo tra Comune e Ariminum sviluppo immobiliare, la società proprietaria dell’area, per riqualificare l’intero lotto. Dall’inizio dei lavori, lunedì, serviranno tre mesi per radere al suolo la struttura ormai in degrado. Poi sulle ceneri saranno costruiti il supermercato e gli appartamenti di edilizia sociale previsti (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere, ilPonte).

Delitto Paganelli, Manuela denuncia Valeria

“Non c’è stata colluttazione ma una aggressione da parte della signora Bartolucci durante la quale la signora Bianchi è rimasta del tutto passiva. Il tutto è avvenuto davanti a testimoni” (Corriere). Così il consulente legale di Manuela Bianchi, Davide Barzan, annuncia la decisione di denunciare Valeria Bartolucci a seguito dei fatti dell’altro giorno. Barzan riferisce che Bartolucci da mesi sarebbe protagonista di sfoghi pressanti contro Bianchi. La denuncia per aggressione, minacce gravi, diffamazione e atti persecutori potrebbe portare al divieto di avvicinamento (ilCarlino, Corriere).

Turismo, i numeri di maggio per Romagna e Regione

Secondo i dati elaborati dalla Regione, maggio 2024 per la Romagna segna un +50,5% di arrivi rispetto al 2023 (+22,4% sul 2019) e un +41,8% di presenze (+30,4% sul 2019). Bene anche su tutto il territorio regionale, con un +27,3% di arrivi sullo scorso anno (+11,4% sul 2019) e un +27,9% di presenze (+22% sul 2019). Cresce l’apprezzamento da parte degli stranieri che fanno registrare un +50% per gli arrivi e un +58,6% per le presenze sulla costa e un +27,1% per gli arrivi e un +38,4% per le presenze per quanto riguarda la regione (Corriere).

‘Sos alberghi’ ha lanciato il sondaggio

Sono 84 gli hotel tra Rimini, soprattutto, e Riccione, che hanno risposto. C’è un primo dato negativo. Per il 41,7% delle risposte, la richiesta di camere per il mese di giugno è stata inferiore a quella dell’anno precedente, ovvero l’anno dell’alluvione, che aveva comportato un calo di presenze. Solo il 28,6% dice che giugno 2024 è andato meglio del giugno 2023 (ilCarlino).

Notte rosa e prezzi stracciati

“Passata l’ubriacatura del grande evento, come il Tour de France, molti alberghi, anche 4 stelle, si sono subito riallineati sul sempre più preoccupante trend dei prezzi stracciati”. L’allarme di Mauro Santinato (Teamwork hospitality) è oggi sul Corriere Romagna. “Ma come fanno ad andare avanti? Come possono guadagnarci? Che imprenditori sono?”, domanda Antonio Carasso di Promozione Alberghiera. “Sarebbe opportuno che Palazzo Garampi rafforzasse i sopralluoghi e intervenisse nei confronti di quelle strutture che non offrono servizi da 4 stelle declassificandole”, chiede (Corriere).

Il “benvenuti” del vescovo Anselmi ai turisti

In occasione del 29 giugno, solennità dei santi Pietro e Paolo, il vescovo della diocesi di Rimini Nicolò Anselmi ha voluto offrire il proprio messaggio di benvenuto ai turisti coinvolgendo alcune centinaia di persone, anche operatori del turismo, in un momento di preghiera a piazzale Fellini. Si è pregato soprattutto per la pace (ilPonte).

Mucillagine, i vongolari dicono stop

“Ci fermiamo fino alla fine del mese”, così i pescatori del consorzio riminese Co.Ge.Mo. Le 36 barche che un paio di volte la settimana escono in mare per pescare vongole, resteranno in porto per un mese. “Andare in mare in queste condizioni per noi è un rischio. Quando incontri macchie di mucillagine rischi che le alghe entrino nel motore impedendone il raffreddamento e danneggiandolo in modo irreparabile”, spiega il presidente Michele Castelluccia (ilCarlino).

La statua di Pantani. Mamma Tonina: “Stupenda”

“Non è bella, è stupenda”. Sono le parole di Tonina Belletti che ieri per la prima volta ha visto la grande scultuta progetta da Aldo Drudi e posizionata sulla piazza sull’acqua a Rimini in occasione del passaggio del Tour de France (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Delitto Pierina, Manuela denuncia Valeria | La piada che scotta

CorriereRomagna: Ex amiche, botte e insulti. Manuela denuncia Valeria | A fuoco Riccione Piadina

IlPonte: Il vescovo al turisti: “Benvenuti nell’abbraccio della Chiesa riminese” | Artigiani di pace

Oggi a Rimini

Dalle 15 a piazzale Kennedy ‘Rds 100% grandi successi’, alle 22 djset

Dalle 16 al parco Fellini ‘Toys Center Summer Village’

Dalle 20,30 in piazza Cavour ‘Rimini Folk. Ballo liscio Città di Rimini’ con Santa Balera (anteprima Notte Rosa)

Alle 21 nell’arena Francesca da Rimini Morgan live, apre Raffaello Bellavista (anteprima Notte Rosa)

Dalle 19 al porto a Riccione ‘I giovedì dell’arte’

Alle 21 al Museo della regina di Cattolica il laboratorio ‘La sfida del serpente’

Alle 21,30 a Portoverde, Misano, Davide Ricci interpreta i cantautori italiani

Alle 21 alla Torre Saracena di Bellaria presentazione del libro ‘La vera storia della Banda Robin Hood’ di Wu Ming 4