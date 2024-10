BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 4 ottobre 2024

Oggi in edicola, 4 ottobre 2024

Confindustria Romagna: più prevenzione

Assemblea annuale di Confindustria Romagna, ieri, all’interno della Comunità di San Patrignano. Di fronte a un nuova emergenza, il presidente Roberto Bozzi ha chiesto di non limitarsi a rispondere alle emergenze, ma di pianificare nuovi interventi infrastrutturali “quando ancora è possibile”, come vasche di espansione per contenere le piene, raddrizzamento delle curve fluviali, ampliamento degli argini. Ha infine concluso candidando la Romagna a guidare la transizione energetica. “Questo territorio possiede il gas naturale, la chimica da fonti rinnovabili, l’energia elettrica ad alto rendimento, l’elettricità da moto ondoso, i parchi eolici off-shore a Ravenna e a Rimini, senza dimenticare i progetti di cattura e stoccaggio della Co2.” (ilCarlino, Corriere)

Provincia unica di Romagna

Occorre un riassetto amministrativo della Romagna, per rendere concreto e attuabile qualsiasi progetto di area vasta. Il presidente di Confindustria Romagna chiede di procedere verso “la costituzione di una provincia unica della Romagna all’interno della regione, dando forma, nome e regole a una vera e propria città metropolitana”, allo stesso tempo delineandone un perimetro “riconosciuto a livello istituzionale che valorizzi le specificità e lo sviluppo armonico di un territorio con ancora grandi potenzialità imprenditoriali, sociali e culturali, per competere alla pari con le zone più avanzate d’Europa”. (ilCarlino)

Il turismo a Rimini tiene

Patrizia Rinaldis, presidente dell’Associazione albergatori, commenta l’andamento dei primi otto mesi dell’anno. “Sono mancati gli italiani, ma sono aumentati, e di molto, i clienti stranieri, che rappresentano, ormai, il 30% del nostro mercato turistico. A dimostrazione che il brand Rimini piace sempre tanto in Europa”. Nonostante il calo degli italiani ad agosto (-5,5% sul 2023 e -26% sul 2019), secondo i dati Istat da gennaio ad agosto si contano infatti 5.659.886 pernottamenti nel capoluogo, contro i 5.452.821 pernottamenti dello stesso periodo del 2023, e i 5.326.544 del 2022. “Ma quello che emerge con evidenza è lo sviluppo costante del settore delle abitazioni ad uso turistico . E questo grazie alle nuove norme che regolamentano il settore e che obbligano i proprietari a registrarsi». (Corriere)

I numeri del Fellini

“Escludendo il traffico russo e ucraino, con riferimento agli ‘altri mercati’ e ai primi nove mesi dell’anno, si tratta del terzo risultato di tutti i tempi per l’aeroporto di Rimini, una posizione che si andrà a consolidare a fine anno”. Nel suo resoconto, Airiminum, la società privata di gestione dell’aeroporto Fellini, specifica che i passeggeri sono aumentati del 12% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 276mila. Si sottolinea anche l’alto indice di riempimento dei voli, l’87,1%, e che le nuove mete più gettonate sono Tirana (47mila passeggeri) e Cagliari (40mila). A seguire: Palermo, 36mila; Budapest, 28mila; Kaunas, 27mila e Londra, 23mila. (ilCarlino, Corriere)

Cittadella della sicurezza

Il piano nazionale del Demanio, di cui fa parte la Cittadella della sicurezza di Rimini, prevede un miliardo di investimento entro il 2026 in diverse città italiane. E proprio il Demanio in autunno pubblicherà il bando per la progettazione della “Cittadella” riminese, destinata ad accogliere le sedi di Questura, Prefettura, Guardia di Finanza, Polizia stradale e Corpo forestale dei carabinieri e che sorgerà nell’area della ex caserma Giulio Cesare, di cui è già stata completata la demolizione. L’investimento complessivo previsto è di 59 milioni di euro. (ilCarlino)

Turismo sostenibile

Ieri, l’Assemblea dei soci di Visit Romagna ha approvato le linee strategiche e il programma per lo sviluppo della promozione turistica del 2025. In totale saranno investiti 6 milioni di euro, dei quali il 90% di provenienza regionale: 2,8 milioni per la promozione e 3,2 per sostenere i progetti dei Comuni. I concetti fondamentali richiamati in Assemblea sono “sostenibilità e accessibilità”. I prodotti turistici che si andranno a promuovere avranno il compito di proporre e presentare l’identità specifica del nostro territorio integrando “food, leisure, motor, wellness, culture, family, bike, per sostenere il progetto trasversale Via Emilia experience The italian lifestyle”. (Corriere)

“Solo piccoli personalismi”

Sull’incarico di coordinatore comunale di Fratelli d’Italia continua la battaglia tra le due anime del partito riccionese. In vista del congresso, all’interno dell’area che fa riferimento alla deputata Beatriz Colombo (e che si oppone a quella dell’attuale coordinatore e consigliere comunale Stefano Paolini), emerge il nome di Riccardo Amati, che parla di “piccoli personalismi” e anticipa le proprie idee di guida del partito. “Ho diverse proposte per Riccione in un’ottica di unione, e per lavorare tutti insieme, ad iniziare da un’unica sede. L’organizzazione del partito deve mirare a creare e formare una nuova classe dirigente locale, che sostenga il nostro consigliere e capace di affrontare le prossime elezioni comunali dove saremo preparati e competitivi a riprendere anche il governo della città, non possiamo perdere altro tempo”. (ilCarlino)

