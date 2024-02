Buongiorno Rimini. Oggi in edicola

Cento artigiani riminesi dal Papa

“Le macchine replicano, voi inventate”. Sono le parole di papa Francesco che ieri ha incontrato 7mila imprenditori e dirigenti di Confartigianato in Vaticano. Tra essi un centinaio di artigiani riminesi. “Da Papa Francesco abbiamo ascoltato parole che ci rafforzano e ci sostengono nell’impegno a definire un modello di sviluppo sostenibile e a misura d’uomo”, commenta il segretario generale di Confartigianato Imprese Rimini, Gianluca Capriotti (Corriere).

Eurovision: i sammarinesi vogliono Annalisa

Non primi al Festival di Sanremo, Annalisa e Mahmood non rappresenteranno l’Italia all’Eurovision. Toccherà alla vincitrice Angelina Mango. Il Titano sceglierà il suo rappresentante per la Svezia con ‘Una voce per San Marino’. Intanto, sui social i sammarinesi stanno manifestando le loro preferenze e in testa ci sono proprio Annalisa e Mahmood (ilCarlino).

E’ giallo sullo schianto in A14

S’indaga sulle cause della morte del sessantenne riccionese Paolo Bertozzi, il 2 febbraio in un incidente sulla carreggiata sud della A14, all’altezza di Misano. Il consulente anziendale, infatti, era andato a sbattere sul new jersey e aveva subito dopo chiamato la fidanzata per avvisarla che stava aspettando il carro attrezzi e avrebbe fatto tardi. Sulla carreggiata stavano sopraggiungendo quattro veicoli e si è innescata una serie di urti a catena. L’autopsia ha rilevato sul cadavere “gravissime lesioni traumatiche del capo, del collo e del torace”, che sarebbero state causate da un “arruotamento e schiacciamento, riferibili quindi alle ultime fasi dell’investimento di un pedone da parte di un’auto” (ilCarlino, Corriere).

Contro i “leoni da tastiera”: denunce e una proposta di legge

Il ristoratore riminese Simone Angeli ha deciso di denunciare gli autori di recensioni diffamatorie. Accanto a lui si è schierato il collega Giuliano Lanzetti, che annuncia: “Siamo pronti ad intasare le aule dei tribunali italiani, ma viste le gravi lacune legislative abbiamo preparato anche una proposta di legge che servirà non solo a regolamentare meglio la materia ma soprattutto a migliorare l’esperienza di chi utilizza correttamente questi strumenti” (ilCarlino).

Carnevale, tra sabato e domenica le prime feste

A Rimini in piazza Cavour il primo appuntamento con ColorCoriandolo, con musica, trampolieri, acrobati e ballerini. A Santarcangelo, la sfilata dei carri allegorici e l’esibizione di Cristina D’Avena, che ha cantato i suoi successi. Gran finale dei festeggiamenti, martedì (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Ciclista morta, prosciolta ma pagherà 420mila euro | Abbandonata legata al cancello

CorriereRomagna: Una telefonata dopo lo schianto, poi lo trovano morto | Nasce un pool per incastrare chi offende i ristoratori

Oggi a Rimini

Alle 21 al cinema Tiberio il documentario ‘Cocoricò Tapes’ di Francesco Tavella

Alle 16,15 in biblioteca a Santarcangelo incontro per insegnanti ed educatori ‘Leggere il mondo con gli occhi della poesia. La costituzione e la migrazione vissute tra i banchi di scuola’ con Carlo Marconi

Fonte:BuongiornoRimini.it