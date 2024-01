Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 5 gennaio 2024

Oggi in edicola, 5 gennaio 2024

Il ‘Viaggio con i Re Magi’ cresce

Saranno in totale 400 i figuranti, 4 cori i cori con 120 cantori, 3 i solisti, 25 gli strumentisti, 8 cavalli, pecore e pastori. Parteciperanno anche legionari della Legio Gemina domani per la prima edizione di ‘In viaggio con i Re Magi’. La parata prende le mosse dall’iniziativa proposta da 18 anni per l’Epifania dall’associazione Ponte dei Miracoli (BuongiornoRimini, ilCarlino).

Uno Bianca, “molti punti non tornano”

“Quella della Uno bianca è una vicenda dai contorni ancora troppo oscuri. Fare luce è un atto dovuto per rendere giustizia”. Sul Carlino le parole del carabiniere Vito Tocci, coinvolto nell’agguato della banda a Marebello del 1991. “Per il rotto della cuffia riuscii a salvare me e il resto dell’equipaggio da quell’inferno di fuoco. Le ferite del corpo si sono in parte rimarginate, ma quelle delle mente non se ne andranno mai” (ilCarlino).

Concessioni, la promessa

“L’appello del presidente Mattarella non rimarrà inascoltato, valuterò con gli altri partiti di maggioranza e con i ministri”. Sono parole della presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni alla conferenza stampa di fine anno. “Obiettivo del governo è una norma di riordino che ci consenta di mettere ordine alla giungla di interventi e pronunciamenti che si sono susseguiti sulla materia” (Corriere).

Nuova luce sul ponte di Tiberio

“Ci sarà un effetto luminoso alba-tramonto ripetuto più volte nell’arco della notte a seconda del lato del ponte: luce più calda sul lato monte, illuminato dal tramonto e con un gradiente più freddo e tenue sul lato mare”. Il comune di Rimini presenta il progetto da 600mila euro per la nuova illuminazione del ponte di Tiberio. Previste anche operazioni di pulitura e ripristini strutturali per consolidare i materiali lapidei (Corriere, ilCarlino).

Rifiuti, costi di gestione in aumento a Rimini

La crescita è del 31 per centro, pari a 280 euro pro capite. L’aumento del flusso turistico nel 2022 rispetto al 2021, condizionato dal Covid, potrebbe aver contribuito. Calcolando il costo rispetto al peso dei rifiuti il valore nella provincia di Rimini è 253 euro a tonnellata. La percentuale della raccolta differenziata è scesa al 68,3%. L’obiettivo per il 2025 è l’80% (Corriere).

Saldi al via

Si parte oggi con la stagione delle liquidazioni invernali. Secondo Confcommercio ogni persona spenderà 137 euro. La cifra sale a 267 euro nei risultati del sondaggio di Ipsos per Confesercenti. Fino al 4 marzo, chi avrà bisogno potrà dare la caccia a calzature e capi di abbigliamento invernali a buon prezzo, magari spinto dall’irrigidimento delle temperature. Il Comune di Rimini annuncia controlli sul rispetto delle regole (ilCarlino).

Riccione, l’ex sindaca Tosi potrebbe doversi dimettere

Renata Tosi potrebbe essere chiamata alle dimissioni da consigliera comunale a seguito dell’atto con cui la commissaria prefettizia le ha chiesto la restituzione di 87mila euro di spese legali rimborsatele dal comune, ma pare non dovute. Questo perché un articolo del testo unico degli enti locali dice che “colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il Comune o la Provincia non può ricoprire la carica di consigliere comunale” (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Vetrine sfondate, emergenza furti | L’amore oltre la vita

CorriereRomagna: Nuovo stadio Romeo Neri, ora il progetto corre veloce | “I miei colombi campioni”

Oggi a Rimini

Alle 15,30 al ponte di Tiberio partenza della visita guidata ‘Rimini incredibile!’

Alle 18,30 al ponte di Tiberio partenza della visita guidata ‘Rimini oscura’

Dalle 21 a piazza Pascoli ‘Happyfania dance’

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘The miracle club’

Alle 19 nella chiesa vecchia di San Martino a Riccione il concerto del coro Stella Alpina ‘Gaudete. Il Natale, gli Alpini, la Romagna’

La Befana a Rimini

Dalle 9,30 al cinema Settebello Festa della Befana del Dopolavoro ferroviario

Dalle 10,30 al borgo San Giuliano ‘Befana Borgo Run’

Alle 15 a piazzale Boscovich ‘La Befana vien dal mar’

Alle 15,30 al bagno 65 di Torre Pedrera ‘La Befana vian dal mare’

Alle 17 al ponte di Tiberio ‘In viaggio con i Re Magi’

Alle 17 e alle 21 al cinema Tiberio il film ‘The miracle club’

Dalle 15 a Riccione Paese ‘Arriva la Befana’

Dalle 17 a piazzale Ceccarini a Riccione festa della Befana di Mc Hip Hop Contest con i rapper Marcus, Hena, Flos, Simonebob

Alle 20,30 al palazzo del turismo di Riccione in scena la commedia dialettale ‘Bagnino Gastone’

Alle 15,30 all’isola dei platani a Bellaria i ‘Pasquaroli’

Domenica a Rimini

Dalle 16 al borgo San Giuliano festa della Pasquella

Alle 17,30 al teatro Galli il Gran concerto dell’Epifania

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘The miracle club’ (versione originale con sottotitoli in italiano)

Alle 15,30 al palazzo del turismo di Riccione in scena la commedia dialettale ‘Bagnino Gastone’ (replica)