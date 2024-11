BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 5 novembre 2024

Oggi in edicola, 5 novembre 2024

La giornata dell’unità nazionale

Ieri mattina in piazza Cavour, la cerimonia per la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate. Presenti autorità amministrative, militari, forze dell’ordine e rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma. “Le nostre forze armate continuano a operare in terre lontane in numerose missioni, sottolineando con il loro impegno la vocazione del nostro Paese a coltivare e preservare il rispetto del diritto internazionale”, il messaggio del Quirinale (ilCarlino, Corriere).

Al via Ecomondo

Parte oggi in fiera a Rimini (ma anche in altri luoghi della città grazie a Ecomondo off) il salone della tecnologia green. Atteso nel pomeriggio il ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin (ilCarlino, Corriere).

Turismo in crisi, segno meno a settembre

Rispetto all’anno precedente, quest’anno a Rimini a settembre (dati provvisori dal portate di statistica della Regione) si è registrato un calo del 17,9 per cento dei turisti italiani, a Riccione del 19,7, a Bellaria del 19,4, a Cattolica del 14,9, a Misano, dove si è avuta una doppia tappa del Motogp, dello 0,9. Su Rimini la flessione complessiva per settembre è del 6,9 per cento, dato mitigato dalla presenza dei turisti stranieri, che a settembre sono aumentati dello 0,4 per cento (ilCarlino).

Aeroporto, passeggeri in aumento

Secondo i dati forniti da Airiminum, la società di gestione dell’aeroporto internazionale di Rimini e San Marino, nel corso dei primi dieci mesi del 2024 il numero dei passeggeri in transito da Miramare è cresciuto del 15 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023. Sono stati 307.667 i passeggeri registrati al 31 ottobre scorso, furono 262.277 a ottobre 2023 (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Nuovo ‘Romeo Neri’, un passo avanti

L’amministrazione comunale sta predisponendo i documenti per la dichiarazione di pubblico interesse, affinché possano essere approvati definitivamente dal consiglio comunale nella seduta del 28 novembre o al più tardi del 5 dicembre. Nel frattempo, Aurora Immobiliare e Rimini Football Club stanno perfezionando il progetto definitivo inserendo le condizioni dettate dalla conferenza dei servizi (ilCarlino, Corriere).

Pensioni, la protesta della Cgil

Sono 85.402 i riminesi che ogni mese ricevono mediamente un assegno di 880, il più basso in regione, dove è pari a 1.054 euro, e anche in Romagna, con Ravenna sui 1.024 euro medi mensili e Forlì-Cesena sui 938 euro, secondo i dati Inps 2023. “Mentre l’Esecutivo, oltre a non aver rivalutato le pensioni, ha pensato bene di aumentare di 3 euro al mese le più basse, quelle minime”, spiega Romano Battaglia, segretario generale Spi-Cgil Rimini (Corriere).

Rimini è il comune più “ricco” della riviera

Il dato emerge dal rapporto della Camera di commercio. Con 21.991 euro di reddito medio lordo annuo dichiarato nel 2023, Rimini è al primo posto in provincia, davanti a Riccione con 21.988 euro, l’area del Conca con 21.449 euro, e ai comuni della riviera con 21.735 euro (Corriere).

Timbrava, poi usciva a fare la spesa

Le assenze ripetute dal luogo di lavoro hanno insospettito i colleghi del dipendente del comune di Rimini, che hanno segnalato il fatto al dirigente del settore. Si è così scoperto che l’uomo, da molti anni in servizio per l’ente, era solito timbrare il cartellino al mattino e poi uscire per fare le sue commissioni personali. Il Comune, qualche mese fa, ha deciso di licenziare l’impiegato che ha presentato ricorso (ilCarlino).

Riccione, un software per l’intrattenimento

Stefano Rossi è l’imprenditore riccionese che sta testando uno strumento di contabilità per il turismo e l’intrattenimento. “Ho creato una startup innovativa, focalizzata sulla contabilità. Il software viene utilizzato per gestire i dati di strutture locali che ho acquisito per testare internamente l’analisi di costi e ricavi prima di proporlo ai clienti, fungendo così da “beta tester” delle soluzioni”, spiega al Corriere. Rossi annuncia anche di aver acquisito la discoteca Pascià, che vuole riaprire la prossima estate (Corriere).

Bellaria, un ferito grave

Il bilancio dell’assalto di sabato sera al circolo dei tifosi del Cesena, il centro ricreativo A.s.d. di Bellaria Monte, si “arricchisce” di un elemento. Un 31enne di Bellaria è stato ricoverato all’ospedale di Cesena in prognosi riservata, con una frattura cranica e una grossa emorragia, non è in pericolo di vita. Le indagini dei carabinieri si stanno concentrando negli ambienti dei tifosi del Rimini. “Un agguato infame”, il commento del sindaco Filippo Giorgetti (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Furbetto del cartellino licenziato | Assalto ultras: “Follia inaudita”

CorriereRomagna: Raid ultras nella notte, c’è un ferito grave | Il futuro della green economy

Oggi a Rimini

Dalle 10 in fiera Ecomondo

Alle 16,30 alla scuola Panzini l’incontro ‘Capolavori non assoluti: un’opera d’arte non sta mai da sola, ma vive di rapporti’ con Andrea Bianchi

Alle 18,50 e 20,45 alle Befane e alle 21 al cinema Tibeio il film ‘Il pazzo di Dio. La strada di don Oreste Benzi’ di Kristian Gianfreda

Dalle 19 al cinema Fulgor si festeggiano i 110 anni della sala con i film ‘Agenzia matrimoniale’ (da ‘L’amore in città’) e ‘Toby Dammit’ (da ‘Tre passi nel delirio’, alle 21 la proiezione di ‘Maciste all’inferno’, il film che Federico Fellini vide da bambino la prima volta che andò al Fulgor

Alle 21 all chiesa dei Paolotti l’incontro ‘La sfida di sant’Antonio oggi’ con il poeta Davide Rondoni