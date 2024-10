BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 5 ottobre 2024

Agguato in pieno giorno a Miramare

Potrebbe essere un regolamento di conti per questioni di droga, quello che ha portato all’aggressione a un venticinquenne albanese, accoltellato al fianco e ricoverato d’urgenza in terapia intensiva. Il fatto, mercoledì, poco dopo le 15 (ilCarlino, Corriere).

Anfiteatro, la soprintendenza apre agli scavi

A inizio settembre, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha contattato la soprintendenza per chiedere nuove analisi storico-scientifiche nell’area dell’anfiteatro romano. Qualche giorno fa, palazzo Garampi ha ricevuto un’apertura anche formale alla richiesta. “Come concordato per le vie brevi, si garantisce la collaborazione di questa Soprintendenza a condurre ricerche archeologiche nell’area dell’Anfiteatro romano e del Ceis al fine verificare la potenzialità del sedime e la presenza di depositi archeologici”, riporta la lettera arrivata da Ravenna. Nelle prossime settimane, quindi, l’amministrazione riminese istituirà uno gruppo di lavoro tecnico congiunto per entrare nei dettagli operativi e procedere con gli scavi (ilCarlino, Corriere).

Piano spiaggia in consiglio comunale entro fine anno

Il documento che definisce la riorganizzazione dell’arenile riminese è stato “adottato” il 13 giugno scorso e al momento è al vaglio del Comitato urbanistico di Area vasta: entro ottobre dovrà esprimere un parere. Successivamente all’approvazione definitiva in consiglio comunale, probabilmente entro fine anno, si potrà procedere con il progetto di riqualificazione della ex colonia Enel. Il documento, infatti, renderà possibile l’esproprio dell’area e la demolizione della vecchia struttura nel 2025 (ilCarlino, Corriere).

Concorsi, 1.500 candidati per 9 posti in Comune

Il 29 ottobre al palasport Flaminio di Rimini si svolgeranno le prove scritte per la selezione di nove nuovi dipendenti del comune di Rimini. E’ stato necessario dividere i candidati su due turni, al mattino e al pomeriggio, perché sono tanti: 1.575. Primo turno alle 11,30 per i candidati con il cognome che inizia da A a L, secondo turno dopo pranzo per i candidati coll’iniziale del cognome dalla M alla Z (ilCarlino, Corriere).

Elezioni regionali, i 5Stelle rompono col Pd

In vista dell’appuntamento elettorale regionale, il 17 e 18 novembre, il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, si appella al movimento 5Stelle affinché resti nell’alleanza di centro sinistra che sostiene la candidatura di Michele De Pascale. “De Pascale sta governando molto bene a Ravenna grazie anche al contributo fattivo dei 5 Stelle. Ed è palese come, ormai da due mesi, la costruzione del programma amministrativo per la Regione avvenga con il pieno coinvolgimento di ogni livello dei 5 Stelle”, ribadisce Sadegholvaad (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Accoltellato in auto, giovane grave | Ciack professione pericolo

CorriereRomagna: Un 25enne accoltellato da un gruppo di coetanei | anfiteatro, scavi in vista

IlPonte: Utopia e speranza, come vincere la guerra | La nuova minaccia

Fonte: Buongiorno Rimini