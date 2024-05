Buongiorno Rimini. Oggi in edicola

Oggi in edicola, 7 maggio 2024

Europei di ginnastica: indotto da 20 milioni

Il 36esimo campionato europeo di ginnastica artistica maschile e femminile si è svolto nella fiera di Rimini. Iniziato il 24 aprile e terminato l’altro ieri, ha portato in riviera 15mila presenze legate ad atleti e staff oltre a 30mila spettatori per le gare aperte al pubblico. “Il costo di produzione è stato di 2,5 milioni di euro. Per un indotto sul territorio di oltre 20 milioni”, spiega Marco Borroni, del comitato organizzatore (ilCarlino).

La chat erotica

Un insegnante abruzzese delle scuole medie è a processo a Rimini per aver adescato una ragazza quindicenne all’epoca dei fatti (del 2019). Lo scambio, anche con foto osè, si è svolto in chat su Instagram. Dei messaggi si accorge la madre della quindicenne, che sporge denuncia. L’uomo, per cui la procura ha chiesto la condanna, ha sempre dichiarato di non essersi accorto di relazionarsi con una minorenne. Secondo l’accusa, invece, aveva a disposizione elementi sufficienti per capirlo (ilCarlino, Corriere).

Pierina Paganelli, procura al lavoro sulle conclusioni

La documentazione con cui la procura di Rimini dichiarerà concluse le indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli, il 3 ottobre 2023, sarà molto corposa, fa notare oggi il Corriere Romagna. Basti pensare alle verbalizzazioni di ore e ore di interrogatori ai principali protagonisti della vicenda, alle perizie, all’esito dell’autopsia. Lo stesso sostituto procuratore Daniele Paci e gli uomini della Squadra mobile di Rimini stanno lavorando a un documento di 200 pagine, “che dovranno raccogliere gran parte delle risultanze tecniche” (Corriere).

Un giallo nel giallo

Un anno fa, Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, la donna uccisa il 3 ottobre 2023 al Villaggio San Martino, fu trovato in gravissime condizioni sul ciglio di via Coriano. Era domenica mattina presto e stava andando al lavoro in bicicletta. La perizia ipotizzò potesse essere stato colpito dallo specchietto di un mezzo da lavoro, per esempio un furgone. Attualmente, gli inquirenti stanno concentrando le loro attenzioni sui mezzi agricoli, presenti in discreto numero nella zona (ilCarlino, Corriere).

Concessioni, balneari all’attacco del governo

Il 12 giugno il governo ha convocato un tavolo tecnico aperto solo agli enti locali. “Una scelta che ha già un suo significato”, sottolinea Mauro Vanni di Confartigianato. “Il fatto gravissimo è che il turismo balneare viene lasciato in una situazione drammatica. Siamo di fronte a un vuoto normativo enorme e il cerino è nelle mani delle amministrazioni locali, gravate da responsabilità che non gli sono dovute”, ribadisce (Corriere).

Elezioni europee: due riminesi in lista

Dopo la presentazione della candidatura di Francesco Bragagni, assessore al personale, con Stati Uniti d’Europa, oggi arriva quella di Piergiacomo Sibiano, candidato con Fratelli d’Italia. Sibiano, dirigente di Illumia, spiega: “Sono orgoglioso dell’opportunità che mi è stata data. E sono fiducioso, perché ci sono buone possibilità di elezione” (ilCarlino). Entrando nel dibattito elettorale, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad richiama l’attenzione su sanità e anche su infrastrutture e mobilità (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere).

Emergenza casa

Anche se ad aprile 2024 i prezzi degli affitti sono diminuiti mediamente dell’11,2%, non diminuisce il numero delle famiglie che chiede aiuto al comune per pagare. “Dal 2023 ad oggi, parliamo di 340 interventi per circa 350mila euro. È chiaro che in prospettiva il problema non si risolve con la soluzione dei contributi, ancorché molto corposi. La soluzione non può che essere strutturale”, spiega l’assessore Kristian Gianfreda (ilCarlino, Corriere).

A Santa Chiara è tempo di fare festa

Nei prossimi giorni il santuario di Santa Chiara a Rimini sarà teatro di grandi eventi per celebrare due anniversari molto importanti. Il primo riguarda i 200 anni della presenza a Rimini dei missionari del Preziosissimo Sangue, il secondo riguarda l’anniversario del prodigio ricordato in quel luogo, dove ancora oggi si venera l’immagine dipinta della Madonna che l’11 maggio del 1850 mosse gli occhi. Lo fece ancora altre volte fino all’ottobre successivo (ilPonte, ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Professore adescava minori in chat | Giochi proibiti

CorriereRomagna: Adescata dal professore, 15 enne si fotografa nuda | Velox divelto, arriva il conto

Oggi a Rimini

Dalle 15 al parco Cervi laboratorio di cartapesta

Alle 16 al cinemino del palazzo Fulgor il film ‘8½’ di Federico Fellini

Alle 17 in cineteca Giorgio Vitari presenta il suo romanzo noir ‘Il procuratore, la caccia e la preda’

Alle 21 al cinema Fulgor gli Es Nova presentano ‘Priv/ato’ concerto al buio

Alle 21 al teatro degli Atti Alcantara presenta ‘Liberalice’

Alle 21 in cineteca presentazione del film ‘L’età giusta’ di Alessio Di Cosimo

Alle 21 al Supercinema di Santarcangelo il film ‘Io non credo in niente’ di Alessandro Marzullo