BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 6 febbraio 2024

Oggi in edicola, 6 febbraio 2024

Flussi turistici: Rimini cresce, ma non recupera sul 2019

I dati provvisori relativi al movimento turistico nel 2023, in provincia di Rimini, rilevano una crescita annua degli arrivi del 6,7% (3.646.296 unità) e delle presenze dell’1,5% (14.699.301 unità). Rispetto all’anno pre-covid abbiamo però una situazione ancora negativa, sia sul fronte degli arrivi, -3,8% sul 2019, sia su quello delle presenze, con -9,5% (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere).

E’ morto Antonio Paolucci

Ex Ministro per i beni culturali durante il governo Dini, ex sovrintendente del polo museale di Firenze, ex direttore dei Musei Vaticani, Antonio Paolucci era nato a Rimini il 19 settembre 1939. E’ scomparso ieri pomeriggio a Firenze dove viveva, dove aveva iniziato la sua carriera come ispettore delle Belle arti all’interno della Soprintendenza ai beni artistici e storici di Firenze nel 1969 e dove si terranno i funerali (ilCarlino, Corriere).

Lotta alle discoteche abusive

Il presidente della Confcommercio di Rimini, Gianni Indino, interviene sulla riapertura di un circolo privato in centro a Rimini. “Riaprire un’attività fermata dall’autorità giudiziaria, a pochi mesi dal processo già fissato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento e disturbo della quiete pubblica, è di una gravità inaudita”, sottolinea. Per questo, “come Silb nazionale abbiamo deliberato di stringere un accordo con un pool di avvocati che, tra gli altri compiti, avrà quello di sostenere legalmente le denunce relative ad attività abusive legate al ballo e a persone conniventi nell’organizzazione di tali iniziative” annuncia Indino (Corriere, ilCarlino).

Hera: recuperati 14mila pasti

Quasi 138 mila i pasti recuperati a favore degli enti no-profit del territorio dal 2009 ad oggi nelle mense del Gruppo Hera (di cui 14mila a Rimini), per un valore totale di circa 570 mila euro, evitando la produzione di circa 61 tonnellate di rifiuti (corrispondenti a circa 133 cassonetti) e l’emissione di oltre 250 tonnellate di Co2. Sono questi i dati principali, diffusi ieri in occasione dell’XI edizione della “Giornata nazionale di prevenzione dello Spreco Alimentare” (Corriere).

Infermi, operata con successo donna “inoperabile”

L’equipe di Gastroenterologia dell’ospedale Infermi di Rimini ha eseguito con successo un delicato intervento in endoscopia per asportare un tumore maligno allo stomaco a una donna di 81 anni. La paziente aveva una lesione di 6×4 centimetri, “un adenocarcinoma infiltrante ben differenziato ma per motivi legati alle sue condizioni generali e alle sue plurime comorbidità era stata giudicata inoperabile”, ha spiegato il primario Marco Di Marco (ilCarlino, Corriere).

Beer&food attraction in fiera dal 18 al 20 febbraio

In esposizione non solo le eccellenze birrarie italiane e internazionali, craft e mainstream, ma tutto il comparto Beverage e il mondo Mixology, dai soft drink agli spirits, dalle acque minerali ai succhi di frutta, fino agli energy drink. In collaborazione con Assobirra – Confindustria e Unionbirrai si svolgerà la 19esima edizione di Premio Birra dell’Anno, che premia le migliori birre artigianali italiane e il Birrificio dell’Anno nella Beer&Tech Arena (ilCarlino).

Daspo per un tifoso del Rimini

Il questore di Pescara ha emesso due daspo a seguito dei fatti accaduti dopo l’incontro di calcio Pescara 1936 – Rimini F.C. del 13 novembre 2023 nella città abruzzese. Uno dei due provvedimenti è a carico di un tifoso riminese, per aver innescato un grosso petardo in via Milia, nell’area di sicurezza antistante il settore ospiti, a poca distanza e determinando in tal modo una situazione di pericolo per l’incolumità degli altri tifosi, delle Forze dell’Ordine e degli Stewards (Corriere).

Violenza sessuale sulla figlia, arrestato

Un 59enne di Rimini è stato arrestato e condotto in carcere dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale sulla figlia venticinquenne. L’indagine è partita dalla denuncia di un amministratore di sostegno (ilCarlino, Corriere).

Riccione, opposizione all’attacco sugli eventi di Pasqua

“Al di là dei claim relativi alle feste comandate, nessun accenno alla programmazione a breve termine, con la Pasqua bassa”, denuncia il consigliere della minoranza in consiglio comunale a Riccione, Stefano Caldari, per il quale “questo è inconcepibile” (Corriere).

“Salvata al Ceccarini”

Martina Colombari è stata operata d’urgenza all’addome dai chirurghi dell’ospedale di Riccione. “Ho avuto un intervento d’urgenza all’addome. Un po’ un patatrack in peritonite”, ha comunicato sui suoi canali social, il giorno delle dimissioni. “Sono stati tutti magnifici, tutto lo staff del dottor Lucchi, le operatrici socio sanitarie e le infermiere. Mi hanno veramente coccolata, curata e mi hanno salvata. Adesso pian piano mi riprenderò” (ilCarlino, Corriere).

Fleximan in azione a Poggio Torriana

Si è registrato in Valmarecchia, nel comune di Poggio Torriana, l’ultimo episodio, in odine di tempo, di autovelox sradicato da ignoti celati dietro il nomignolo ‘Fleximan’. L’attacco è avvenuto in via Santarcangiolese, di fronte al ristorante Da Gamboun. Domenica verso le 23,40 circa, un gruppo di otto ragazzi avrebbe vandalizzato il dispositivo installato nel parcheggio davanti al locale (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Violenze sulla figlia, arrestato | Grazie professore

CorriereRomagna: La moglie va a dormire, lui violenta la figlia | Rotonda ok, ora il sottopasso

Oggi a Rimini

Alle 16 al cinemino del palazzo Fulgor il film ‘Ginger e Fred’ di Federico Fellini

Alle 21 al teatro Galli in scena Marco Paolini con Boomers

Alle 21 a cinema Tiberio il film Wonka di Paul King

Alle 21 al teatro Astra di Bellaria il film ‘Viaggio in Giappone’

Alle 21,15 al salone Snaporaz di Cattolica il film ‘La signora della porta accanto’

Fonte: BuongiornoRimini.it