BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 6 giugno 2024

Elezioni a Bellaria, tanta incertezza e molte domande

A gennaio avevamo giudicato la situazione politica di Bellaria Igea Marina come connotata da inquietudine, viste le fibrillazioni presenti a destra come a sinistra…

Oggi in edicola, 6 giugno 2024

Controlli in spiaggia

Qualche settimana fa, durante i controlli in una decina di attività sulla spiaggia di Rimini, la guardia di finanza ha trovato uno stabilimento e un locale con 14 lavoratori in nero, di cui 9 extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno. Alla fine del controllo le fiamme gialle hanno fatto ai titolari di bagno e ristorante una multa da 36.800 euro e hanno sospeso temporaneamente le attività (ilCarlino, Corriere).

Spiaggia, a Jesolo i lettini constano 40 euro al giorno

In Veneto la legge regionale ha consentito il rilascio di concessioni ventennali, ma a fronte di un piano di investimenti. Un’operazione che ha comportato costi per gli stabilimenti fino a 200mila euro, con conseguente aumento dei prezzi dei servizi. Rimini va in direzione opposta. “Per evitare l’arrivo di grandi gruppi, il Piano mantiene infatti le concessioni singole, e consente gli accorpamenti, fino a due stabilimenti e un bar ristorante, ma solo in chiave urbanistica, senza ’unificare’ le concessioni”, spiega l’assessora al demanio Roberta Frisoni (ilCarlino).

Cadavere sui binari

Il ritrovamento, ieri mattina a Bellariva. Alle 7,40 circa, quando alcune persone hanno notato i resti di un corpo umano sui binari all’altezza della fermata Lagomaggio del Metromare. I soccorritori hanno subito pensato a un investimento nella notte. Il cadavere sarebbe di uno straniero, bengalese o pachistano. Non sono stati ritrovati documenti per il riconoscimento. La posizione in cui sono stati ritrovati i resti farebbe pensare a un gesto volontario dell’uomo (ilCarlino, Corriere).

Scomparso da lunedì

Giancarlo Pari, 77 anni, aveva fissato una visita medica al Colosseo per una verifica sulla stato della sua malattia, una demenza senile in fase iniziale. Sarebbe poi dovuto andare in centro storico a Rimini, dove la famiglia ha una tabaccheria, ma tutte le segnalazioni arrivate lo posizionano verso Riccione, sempre non lontano dalla statale. “Ha già trascorso due notti verosimilmente all’addiaccio, e siamo ovviamente molto preoccupati per la sua salute”, dice il figlio (ilCarlino, Corriere).

La festa dei carabinieri

A Rimini, l’arma ha scelto il parco XXV aprile per celebrare la ricorrenza dei 210 anni dalla fondazione. Nell’ultimo anno, tra il maggio 2023 e l’aprile 2024, i carabinieri sono intervenuti in “16.365 reati (16.043 nel 2023, ndr), pari all’82% di quelli denunciati nell’intera provincia. Di essi più della metà sono rappresentati da furti e rapine». Sessantasei le persone arrestate e 554 quelle denunciate nell’azione di contrasto agli stupefacenti, sequestrati oltre 18mila chili di sostanze (ilCarlino, Corriere).

Perché è importante votare alle elezioni europee?

“Il rinnovo del Parlamento Europeo e la nomina della Commissione Europea sono l’occasione propizia e irripetibile. Facciamo appello a tutti, perché sentano quanto sia importante compiere questo gesto civico di partecipazione alla vita dell’Unione. Non andare a votare non equivale a restare neutrali, ma assumersi una precisa responsabilità, quella di dare ad altri il potere di agire senza, se non addirittura contro, la nostra libertà”. E’ l’appello al voto dei Vescovi italiani ed europei. Ragioni per andare a votare i prossimi sabato e domenica sono arrivate anche da Bankitalia e dal Quirinale (ilPonte).

Valmarecchia, vigile ai domiciliari

L’uomo, un 52enne in forze alla polizia locale dell’Unione Valmarecchia, è accusato di esserzi fatto pagare cifre in denaro da alcuni commercianti stranieri, in cambio di controlli più morbidi o per evitare sanzioni. Pare che riuscisse a intascare somme tra i mille e i 2mila euro ogni volta. E’ accusato di concussione (ilCarlino, Corriere).

