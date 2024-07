Buongiorno Rimini. Oggi in edicola

Lorena Vezzosi forse uccisa a Santarcangelo

Per raggiungere una certezza, i carabinieri di Rimini con il Ris di Parma, coordinati dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, torneranno nell’appartamento della donna e cercheranno nuove tracce di sangue con il luminol. Si ipotizza un gesto d’impeto da parte di Stefano Del Re. L’uomo poi avrebbe pulito l’appartamento, si sarebbe cambiato, avrebbe avvolto l’ex moglie in un lenzuolo per caricarla in auto e dirigersi verso Casalmaggiore (ilCarlino, Corriere).

Santarcangelo si mobilita per i figli

“Abbiamo attivato una raccolta fondi a sostegno dei figli di Lorena (una ragazza e un ragazzo, hanno 17 e 14 anni, ndr), mentre insieme a Rompi il Silenzio stiamo organizzando un presidio pubblico per ricordare Lorena, che si svolgerà nella serata di mercoledì 17 luglio in piazza Ganganelli”, annuncia il sindaco Filippo Sacchetti. “Un delitto che ci lascia senza parole e scuote alle fondamenta la comunità di Santarcangelo, che si raccoglie intorno ai due figli di Lorena e alla sua famiglia”, commenta (ilCarlino).

Delitto Paganelli, test su vestiti e borsa di Pierina

Iniziano questa mattina nei laboratori dell’università di Tor Vergata a Roma i test per estrarre dna dai vestiti e dalla borsa indossati dalla signora Pierina Paganelli la sera in cui è stata uccisa nel garage del suo condominio al Villaggio San Martino a Rimini. I campioni isolati dal professor Emiliano Giardina saranno confrontati con quelli a disposizione degli investigatori, in particolare quello dell’unico ad ora indagato, Louis Dassilva (ilCarlino, Corriere).

Notte Rosa, i bagnini vogliono tornare protagonisti

“Negli anni si è perso il coinvolgimento di chi lavora”. Lo rileva Mauro Vanni, presidente di Confartigianato imrpese demaniali. Si parla di Notte Rosa e per lui “sarebbe assurdo solo pensare di cancellarla dall’agenda dei grandi eventi”. Ricorda che il boom iniziale“ lo si deve all’entusiasmo che tutti noi ci mettemmo. Alla partecipazione diretta nel progetto degli albergatori, dei ristoratori, dei bagnini, dei negozianti. Cosa che nel tempo, pian pianino, è scemata fino ad istituzionalizzarsi in Visit Romagna” (Corriere).

Notte Rosa, vista da Riccione

Continuano le prese di posizione critiche rispetto all’evento che “viene subìto dai negozianti della zona. Non c’è più alcuna partecipazione da parte delle attività ormai da molto tempo. Presenze? A livello di vendite è un weekend come gli altri, ma purtroppo il richiamo per gente che non definirei bella è un fatto”, spiega Pasquale Lonero presidente del comitato di viale Dante. Per Cna e Confesercenti, “gastronomie, bar, chiringuiti, piadinerie, gelaterie, ristorazione sono solo alcuni tra i settori che anche con questa edizione hanno lavorato molto bene”. Rispetto alla sicurezza domandano: “Siamo sicuri che alcuni problemi di ordine pubblico siano legati solo all’evento del primo weekend di luglio?” (ilCarlino).

Le mucillagini sono scomparse

“Le mucillagini sono praticamente scomparse. Abbiamo soltanto un po’ di filamenti ancora depositati sui fondali. Ma è la ’coda’ del fenomeno”, assicura Cristina Mazziotti, la responsabile di Daphne, che monitora il mare lungo le costa dell’Emilia Romagna per conto della Regione. Restano però le ripercussioni sulla pesca. Gli operatori hanno chiesto di iniziare il fermo dal 15 luglio, anziché dal 31, e fondi per la cassa integrazione per gli equipaggi (ilCarlino).

Eolico offshore, c’è l’ok alla Via per Agnes e per Rimini

L’“Hub Energetico Agnes Romagna 1 e 2” ha avuto il via libera del Ministero con alcune prescrizioni che “non pregiudicano in nessun modo la realizzazione del progetto”, spiega Alberto Bernabini, ad di Agnes. “Il ministero non ha sbloccato le autorizzazioni solo per noi, ma ha conferito la Via anche al progetto di Rimini. Si tratta quindi di oltre un Giga di energia verde per la nostra regione”, aggiunge Bernabini (Corriere).

Nuovo stadio Neri, i residenti vogliono vederci chiaro

Sono un centinaio i riminesi residenti nella zona dello stadio Neri che hanno firmato una lettera indirizzata al sindaco Jamil Sadegholvaad per chiedere maggiori informazioni sul progetto. “Siamo preoccupati dall’impatto che il nuovo stadio avrà su questa zona, in particolare su traffico e parcheggi”. Nel dettaglio chiedono “come verrà organizzata la viabilità, già congestionata dal traffico quotidiano. E dove collocherete i parcheggi per migliaia di auto? Continuerete a fare affidamento sugli spazi di fronte alle nostre case?” (ilCarlino).

