BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 7 agosto 2024

Oggi in edicola, 7 agosto 2024

Il governo vuole alzare la tassa di soggiorno

Secondo la proposta dell’esecutivo, l’imposta sarà proporzionale al costo della camera: da un importo fino 5 euro (al giorno) se il costo del pernottamento è inferiore a 100 euro fino a un massimo di 25 euro negli alberghi di extralusso dove per una notte si pagano dai 750 euro in su (ilCarlino, Corriere) . “Una scelta scellerata, incomprensibile, che rischia di penalizzare un settore che è una delle voci più importanti in termini di Pil”, commenta Patrizia Rinaldis di Federalberghi Rimini. “Se si pensa di riequilibrare i minori trasferimenti statali ai Comuni col solito sistema della mano nel portafogli dei cittadini questo non va bene” (Corriere). Compatti nel no all’aumento i sindaci di Rimini, Misano e Cattolica (ilCarlino).

San Giuliano mare chiede attenzione

Intervista del Corriere a Daniela Mazza, presidente del comitato di quartiere. Lo stato di abbandono dell’Hotel delle Nazioni (che già dalla scorsa estate il comitato assieme al Civivo tiene in ordine e usa come luogo per eventi per turisti e residenti) è tra le questioni per cui si chiede una soluzione. “La voce che possa andare all’asta è sempre più ricorrente”. I residenti, inoltre, chiedono più collegamenti con il resto della città, soprattutto serali. “Abbiamo urgente necessità di pullman urbani in servizio anche dopo le 20, perché dopo quell’ora non ne arriva più uno. O, almeno, di bus navetta, perché mancano i collegamenti. Certo un ponte ciclopedonale che ci unisca con piazzale Boscovich, da un lato, e con Rivabella, dall’altro, sarebbe il massimo” (Corriere).

La capitale delle vacanze in crisi

“Rimini, storicamente una delle destinazioni balneari più importanti d’Italia, sta vivendo una crisi profonda e sta soffrendo di una stagnazione negli investimenti privati proprio nel settore turistico”, ribadisce Mauro Santinato intervistato dal Corriere. Non sono obsolete solo alcune strutture alberghiere. Ci sono anche “gli stabilimenti balneari, fermi agli anni 70, per allinearli ai trend internazionali e trasformare le colonie abbandonate in nuove strutture ricettive di qualità” (Corriere).

Imprese, il 2024 inizia con difficoltà

La Camera di commercio ha diffuso i dati Prometeia, aggiornati a luglio 2024. Nel complesso, l’area Romagna (Forlì-Cesena e di Rimini) nel 2023 ha rilevato un aumento del valore aggiunto stimato allo 0,6%, rispetto al +0,8% regionale e al +1,1% nazionale. Le previsioni per il 2024 indicano un andamento in recupero del valore aggiunto stimato in aumento rispetto alle previsioni di aprile. Dovrebbe attestarsi intorno all’1,5%, +1,5% anche per Emilia-Romagna, +1,2% per l’Italia (Corriere)

Brutale aggressore arrestato in Germania

Il 32enne moldavo è stato fermato in Sassonia a fine giugno ed estradato in Italia. Ricercato dalla sera del 31 ottobre del 2022, si è avvalso della facoltà di non rispondere in videocollegamento con il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Rimini. “Risponderà di persona”, ha precisato il suo avvocato. L’uomo è accusato di aver picchiato ripetutamente una donna, averne abusato sessualmente, aver tentato di ucciderla prima immergendole la testa nel lavandino, poi stringendole una cintura al collo. Infine, è fuggito in sella alla Ducati della vittima (Corriere, ilCarlino).

Elezioni regionali, i circoli del Pd scalpitano

I circoli del Pd riminese chiedono di essere coinvolti nella scelta dei candidati locali alle elezioni regionali. Dopo le indiscrezioni sui nomi dei giorni scorsi, Roberto Mancini, Rimini sud, ha chiesto le primarie. La risposta è stata no. “Le primarie non sono previste in questo caso e pertanto non si faranno”, spiega il sindaco di Gemmano Riziero Santi, uno dei saggi alla guida della delegazione provinciale. “Quella che faremo, sicuramente, sarà un’ampia consultazione proprio nei circoli, per arrivare così a una scelta condivisa e che rispetti il nostro progetto politico”, assicura in ogni caso. Tra i candidati maschi, spunta anche il nome di Giuliano Zamagni (ilCarlino).

Il granchio blu ha un commissario straordinario

L’investitura per Enrico Caterino, ex prefetto di Ravenna e Rovigo, è arrivata in conferenza stampa dai ministri Francesco Lollobrigida e Gilberto Pichetto Fratin. “Nell’Adriatico in particolare, il granchio blu ha compromesso alcune attività economiche e soprattutto rischia di compromettere l’intero ecosistema marino. Con il commissario ci sarà un salto di qualità”, ha detto Lollobrigida. Il commissario resterà in carica fino al 31 dicembre 2026 con a disposizione 10 milioni di euro per un piano di interventi (Corriere).

Laura Bevenuti se n’è andata

La cantautrice riminese è morta 48 anni. Era malata da tempo. Il 13 febbraio era stato presentato al Teatro degli Atti il suo ultimo progetto ‘Oracoli’ (ilCarlino, Corriere)