Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 7 dicembre 2023

Il piano strategico diventa Fondazione

Il primo passaggio, ieri in commissione, ha ottenuto parere favorevole. Ora toccherà al consiglio comunale dare definitività alla nuova forma del piano strategico. Obiettivo sarà “rilanciare una discussione alta da portare come contributo al territorio”, ha spiegato il presidente Maurizio Ermeti. La fondazione avrà un ruolo di acceleratore e innovatore territoriale con una “duplice missione. Da una parte supportare tutti i progetti e le attività dei soci istituzionali nel breve e medio periodo, in maniera più diretta ed efficace”. Dall’altro, collaborare con il forum, “luogo della partecipazione, per portare avanti le iniziative più visionarie e lungimiranti, il rilancio della prospettiva” (BuongiornoRimini, Corriere).

Mattarella sul Titano

Visita ufficiale del presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella alla Repubblica di San Marino. “Abbiamo assistito negli ultimi anni a un vero e proprio cambio di paradigma delle nostre relazioni in un lavoro comune teso a definire priorità e linee d’azione nell’interesse dei nostri concittadini e della causa della pace universale”, ha detto Mattarella nel suo discorso a Palazzo pubblico. “Proprio in questi giorni San Marino è impegnata nelle fasi decisive del negoziato con l’Unione europea per un accordo di associazione che le assicuri l’accesso ai benefici di un’integrazione con le regole dell’Unione europea… L’Italia è al vostro fianco in questo processo, nella convinzione che San Marino sia parte significativa della grande famiglia europea”, ha detto anche (ilCarlino, Corriere).

Ex nuova questura, nuova “fumata nera”

Si è svolto ieri l’incontro tra il comune di Rimini, con l’assessora Roberta Frisoni, e i proprietari dell’area in degrado di via Bassi, Ariminum sviluppo immobiliare. Non sembra siano stati fatti passi in avanti verso uno sblocco nell’ottica del recupero della zona. Il no del Comune resta legato al supermercato previsto dal progetto Rimini Life. “Non è accettabile che in pancia al supermercato di 1.500 metri quadrati si realizzino altri 4.500 metri quadri di superfici accessorie tra magazzini, vani tecnici, logistica: uno sbilanciamento che non esiste in nessun altro centro commerciale riminese”, ha ribadito l’assessora Frisoni (ilCarlino, Corriere).

Variante ss16, presentato il ricorso

Sono 56 i firmatari dell’appello presentato al tribunale amministrativo dal neonato comitato del no. “L’inaspettato rinnovo della valutazione di impatto ambientale dell’opera ci ha spinto a costituire il comitato. La sua formazione ci offre la possibilità di rappresentare in modo più efficace le preoccupazioni e gli interessi di un gruppo di persone rispetto agli sforzi individuali”. Aderiscono al comitato persone che vivono, hanno case o terreni, nella linea che sarà attraversata dal nuovo tracciato (ilCarlino, Corriere).

Riccione, delusione per le nuove tasse

Ieri la sindaca Daniela Angelini e l’assessore Alessandro Nicolardi hanno incontrato le categorie economiche per motivare la scelta di reintrodurre l’addizionale irpef, soldi che finiranno nel recupero del “decoro” della cittadina. “A fronte di una tassazione che aumenta, le condizioni della città peggiorano. Sulla Tari ci avevano detto che l’introduzione della multiutility Hera avrebbe ridotto le spese, ed invece no. Poi c’è stata l’introduzione dell’imposta di soggiorno. Avevamo dei tesoretti con le azioni di Hera, Romagna Acque e Sis, tutti venduti ed esauriti senza che in città si siano visti grandi miglioramenti. Gli hotel attendono ancora il rimborso dell’imposta di soggiorno del Capodanno scorso”, ricorda il direttore di Federalberghi Luca Cevoli (ilCarlino).

Pensioni “da adeguare”

I dati inps dicono che le 97.391 pensioni erogate sul territorio nel 2022 hanno garantito un importo medio di 880 euro al mese, la cifra più bassa in Romagna e in Regione. “Ciò che ci preoccupa è la prospettiva di lungo periodo. Per questo chiediamo che le pensioni vengano adeguate all’aumento del costo della vita. Ma anche una riforma fiscale che, combattendo l’evasione fiscale, dia finalmente più risorse ai pensionati”, chiede la Cisl (Corriere).

La chiesa riminese scende in campo

“Non siamo in contrapposizione, piuttosto compartecipiamo con chiunque si prenda a cura la crescita integrale della persona”. Lo ha ribadito il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, incontrando le realtà sportive. Una prima volta per la diocesi, l’assemblea promossa dall’Ufficio pastorale dello sport (ilPonte).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Minaccia l’ex moglie: “Ti sparo” | Benvenuto presidente

CorriereRomagna: Mattarella su Titano: “Il filo che ci unisce” | Gualano condannata, il sindaco la difende

IlPonte: Contro chi, dichiarandosi credente, alimenta l’odio | Facciamo squadra

Oggi a Rimini

Dalle 9 in fiera ‘Ginnastica in Festa 2023. Winter edition’

Alle 17, 19 e 21 il film di Michele Riondino ‘Palazzina Laf’

Alle 17 in cineteca Ennio Grassi presenta il numero monografico 21/22 della rivista “Il parlar franco” dedicato a “La letteratura dialettale nella commedia romagnola tra Seicento e Settecento” in dialogo con Gualtiero De Santi e Ivan Orsini

Alle 20 al cinema Astoria ‘Tra le viole’ serata contro la violenza di genere promossa da Risuona Rimini

Alle 21 al Supercinema di Santarcangelo concerto del cantautore Andrea Amati

Immacolata a Rimini

Dalle 9 sulla spiaggia di Torre Pedrera il Presepe di sabbia e metallo

Dalle 10 a piazzale Boscovich

Dalle 10 nella chiesa di San Bernardino Mostra mercato di presepi

Dalle 10 a piazza Pascoli ‘Wonderland: Villaggio di Babbo Natale, mercatini, spettacoli’

Dalle 12 alla Casa ferie don Bosco la ruenion ‘101 Anagrammi Zen’

Dalle 15 su viale Tiberio Borgosolidale

Alle 16 al teatro degli Atti in scena ‘Le grandi fughe del mago Houdini’ di e con Matteo Giorgetti e Marco Mussoni

Alle 18 nella chiesa di Sant’Agostino ‘Concerto di Natale per la Città di Rimini’

Alle 21 allo Stadium Laura Pausini in concerto

Dalle 12,30 a Riccione ‘Natale in Paese’

Dalle 15,30 in viale Guidi a Bellaria ‘Il villaggio del Natale’

Alle 21 al teatro Turroni di Sogliano in scena Roberto Mercadini

Alle 21,30 al teatro Petrella di Longiano Cisco e i Dinosauri in ‘Combat Folk Tour’