Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 7 febbraio 2025

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, accoglie con favore il piano regionale per la gestione degli aeroporti di Bologna, Rimini, Forlì e Parma. "Siamo pronti a collaborare per valorizzare il ruolo turistico del Fellini", afferma. Il presidente della regione Michele De Pascale, dopo un incontro con il ministro Salvini, propone un riequilibrio del sistema aeroportuale, finora dominato dal Marconi di Bologna con quasi 12 milioni di passeggeri. "Per la prima volta si discute in modo pragmatico", sottolinea Sadegholvaad. L'obiettivo è una strategia condivisa che eviti la "guerra dei cieli" (ilCarlino, Corriere).

Spiagge all’asta, ne parla De Pascale a Ravenna

Al Pala De André di Ravenna torna la Fiera delle Spiagge, evento chiave per il settore balneare romagnolo. Durante il primo convegno, il presidente della Regione Michele De Pascale ha affrontato il tema delle concessioni demaniali in scadenza nel 2027, chiedendo indennizzi equi, l’eliminazione del massimo rialzo e la tutela del modello turistico romagnolo. “E’ necessario stabilire un indennizzo equo e corretto, con parametri chiari e trasparenti come accade per tutti gli altri settori del mondo, a favore di chi era in precedenza titolare delle concessioni. Questo vale per tutelare anche chi arriverà dopo di lui”, ha ribadito De Pascale. Evidenziata la necessità di certezze per il futuro del comparto (Corriere).

Affitti brevi a Rimini: boom di richieste, ma resta l’incognita del sommerso

Dal 2019 al 2024 gli affitti brevi regolarizzati a Rimini sono quasi raddoppiati, crescendo del 91,5% e superando quota 1.500. Tuttavia, il fenomeno resta in gran parte sommerso. Il codice identificativo nazionale Cin, pensato per regolamentare il settore, non ha ancora prodotto i risultati sperati: solo l’85% delle strutture censite lo ha adottato. “L’effetto Airbnb” sta trasformando il turismo, con hotel che ripensano gli spazi e un mercato immobiliare sempre più squilibrato, fa notare l’assessore Juri Magrini che avverte: “Serve integrazione, non concorrenza sleale”. Dal 2025, sanzioni per chi non espone il Cin (ilCarlino, Corriere).

Notte Rosa a giugno: intervista a Claudio Cecchetto

“E l’alternativa? Quale sarebbe l’alternativa?”. Così risponde il direttore artistico della Notte Rosa, Claudio Cecchetto, intervistato dal Correre Romagna. Da tempo in molti pensano che l’evento sia obsoleto e che andrebbe cancellato. “Considerare un’iniziativa di 20 anni vecchia mi sembra un controsenso… Secondo voi i tedeschi considerano vecchio e superato l’Oktoberfest? Eppure ha più di due secoli di vita. Certo c’è da cambiare qualcosa, come si è fatto ogni anno. Ma da qui a dire azzeriamo tutto, ce ne passa” (Corriere).

Università, aumentano gli iscritti in Romagna

L’Alma Mater registra un aumento delle immatricolazioni per il 2024/2025, con un totale di 26.748 nuovi iscritti, oltre a circa 1.000 studenti internazionali in fase di perfezionamento. La Romagna traina la crescita: Ravenna segna un +12%, seguita da Rimini con +4% e Cesena, +3%, mentre Forlì registra un lieve calo del 2%. Il numero complessivo di iscritti torna sopra quota 90mila. Confermato il boom di studenti internazionali, +23%, mentre cala quansi del 9% la presenza di studenti dal Sud -8,7%, a causa degli affitti elevati. Il Rettore Molari sottolinea la qualità dell’offerta formativa e l’importanza dell’inclusione: “L’Alma Mater resta un punto di riferimento nazionale” (Corriere).

Omicidio Paganelli, il dna scagiona Dassilva. Nuove analisi sulle chiavi

Nessuna corrispondenza tra il dna di Louis Dassilva e i profili genetici rinvenuti sulla gonna di Pierina Paganelli e su un’impronta nel garage dove la donna è stata accoltellata il 3 ottobre 2023. La conferma è arrivata in udienza dall’esperto Emiliano Giardina. Su richiesta dell’avvocato Nunzia Barzan, la procura ha ottenuto 30 giorni per analizzare nuovi reperti, tra cui due mazzi di chiavi trovati accanto alla vittima, che potrebbe avere usato per difendersi. “Un’ipotesi da esplorare”, ha detto Giardina. I difensori di Dassilva esultano: “Un primo dato certo molto importante” (ilCarlino, Corriere). Confermato il deterioramento delle prove a causa della muffa, colpa di un essiccatore “danneggiato” (ilCarlino, Corriere).

Insulti razzisti nel derby U19: la Virtus Cesena allontana la tifosa

Dopo gli insulti razzisti a una giocatrice dell’Happy Rimini durante il derby U19, la Nuova Virtus Cesena ha invitato la tifosa responsabile a non partecipare più agli eventi sportivi. La donna, nel frattempo, ha cancellato i suoi profili social. Mentre si attende il verdetto del giudice sportivo e l’indagine federale, il presidente Marcello Foschi assicura: “La priorità è proteggere le ragazze coinvolte”. La società prepara iniziative di sensibilizzazione: “Non solo un ‘No al razzismo’, ma un ‘No alla violenza verbale’ in ogni forma” (Corriere).

Maxi operazione antidroga e rapine, il carabiniere accusato si difende

«Non hanno nulla a che vedere con la vicenda». Così l’avvocato Nicolas Cicchini, che difende il carabiniere e la moglie, coinvolti nella maxi inchiesta che nei giorni scorsi ha portato all’esecuzione di 39 ordini cautelari. Secondo il legale il militare sarebbe stato “invischiato a sua insaputa” dopo aver conosciuto uno degli albanesi arrestati (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Pierina, la muffa distrugge le prove | Cronisti in classe, parte l’avventura

CorriereRomagna: “La colpa del carabiniere: conoscere un rapinatore” | Notte rosa a giugno: “Sarà il festival dell’estate”

IlPonte: Strage di bambini | Casa, diritto negato

Oggi a Rimini

Dalle 9,30 alle 11,30 al teatro Galli ‘Brimborium! Ossia l’armadio dei ricordi’ favola per musica composta da Mauro Montalbetti (per le scuole)

Alle 18 in cineteca Mauro Maggiorani presenta il suo nuovo romanzo ‘Le attese’

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Il mio giardino persiano” di Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha

Alle 20,45 alla stazione di Bellaria Alessandra Maltoni presenta il libro ‘Dal 1939 ad oggi. Storia e cronaca. Montegelli’

Alle 18 in biblioteca a Santarcangelo conferenza con Sara Rossi ‘L’olfatto una sfida per l’arte’

Alle 17,30 al centro polivalente di Cattolica Edoardo Ruggeri presenta il romanzo ‘Le ombre del nord’

Fonte: Buongiorno Rimini